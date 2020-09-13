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高雄吃什麼？ 有宵夜有酒吧、三餐都包辦的美食大集合

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

VVN@ReadyGo

高雄吃什麼？說到高雄美食你可能會想到鼎鼎有名的丹丹漢堡、鴨肉珍和汕頭火鍋，這次ReadyGo整理了各種類型的餐廳，早餐、午餐、下午茶、晚餐甚至還有宵夜！從中式早點到西式早午餐，從獨立咖啡廳到文青酒吧，全部都包辦好了！裡面還藏有編輯前陣子高雄兩天一夜吃到的高雄美食口袋名單，這次就讓我一口氣不私藏的與你們分享高雄美食懶人包吧。

不能放過的早餐午餐

#美迪亞漢堡店

販賣非常多早餐品項種類的美迪亞漢堡店，不少網友稱讚招牌鍋燒意麵非常厲害，湯頭的鮮甜程度是讓人願意喝個精光的等級，配料豐富新鮮，小碗的鍋燒麵就有4隻蝦，蛋的熟度剛好，吸滿湯汁的意麵Q彈，早餐來一碗熱騰騰的鍋燒麵來暖胃是幸福的。推薦喜愛吃辣的你們加乾辣椒，可以提升整體層次風味。綜合總匯的份量十足，吐司烤得酥脆，與內餡的蔬菜肉排等是完美組合。

圖 / IG @lietwoe
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圖 / IG @piglet128
圖 / IG @piglet128

美迪亞漢堡店

Tips：推薦另一項必點奶油雞腿肉，煎過的奶油香跟雞腿是天生一對。

地址：高雄市前金區六合二路124號

營業時間：週一至週五 06：00-16：30，週六06：00-15：30，週日公休

聯絡電話：07-286-2900

#諭泉冰果店 紅茶豆乳創始店

諭泉冰果店是一家營業時間非常長的50年老店，從清晨6點開到凌晨1點半的馬拉松式營業讓你不用擔心肚子餓時無處可去。店內環境簡單，保留傳統冰果店裝潢風格，提供麵飯類、關東煮、水果和飲料，蛋餅是傳統中式古早味蛋餅，焦香酥脆的餅皮淋上鹹甜的醬油膏，與濕潤的內餡搭配得剛剛好。鍋燒麵的麵條軟硬適中，蔬菜和火鍋料也給得很足。

圖 / IG @dirtyfish0523_mimo
圖 / IG @dirtyfish0523_mimo

身為紅茶豆乳的創始名店，點一杯紅茶豆乳經典不會出錯，古早味紅茶與豆漿的組合比例調配的好，順口不死甜，無論新舊客人每次來都要品嘗一杯，若宵夜想避開炸物，諭泉冰果店是一個平價好選擇。

圖 / IG @katy0096
圖 / IG @katy0096

諭泉冰果店 紅茶豆乳創始店

Tips：另外推薦關東煮和蘿蔔糕！

地址：高雄市新興區忠孝一路252號

營業時間：週一至週日 06：00-01：30

聯絡電話：07-211-2752

#The Original One

The Original One烘焙坊是一間自製麵包坊，同時也是早午餐餐廳，架上琳琅滿目的麵包個個精緻誘人，讓喜歡麵包的人看得雙眼發亮每種都嘗試。選擇早午餐餐點可以加$80元升級套餐，附麵包、沙拉、濃湯和水果。特別的是麵包是無限供應，因為店內本身就有生產，所以續的種類會隨機，一餐吃到多種麵包很是滿足，若吃到喜歡的口味也可以在店裡購買哦。

圖 / IG @iu0302
圖 / IG @iu0302
圖 / IG @_ruby1013
圖 / IG @_ruby1013
圖 / IG @iu0302
圖 / IG @iu0302

The Original One

Tips：無服務費/店家新推出的蒜蒜包也是人氣之一！

地址：高雄市前鎮區瑞隆路138號

營業時間：週三至週一 09：00-19：00，週二公休

聯絡電話：07-721-9030

一人多人的晚餐選擇

#高雄劉家酸白菜火鍋創始店

位於左營軍區附近的劉家酸白菜火鍋創始店，就算已經有二館分店，老饕們最愛去的依然是創始店，也因此創始店總是有絡繹不絕的人潮。冒著滾滾白煙的酸白菜火鍋使用長筒古銅鍋，一陣酸香味迎面而來，除了好似撈不完的滿滿酸白菜，豬肉片、丸子、豆皮和凍豆腐等配料更是豐富的不在話下。菜單有依照人數配好的套餐，省去繁瑣的選擇步驟，也可以另外單點或加點。

圖 / IG @easyway5168
圖 / IG @easyway5168
圖 / IG @easyway5168
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特別推薦牛肉捲餅，含有麵香的餅皮搭配紮實的配料，有嚼勁的牛腱肉片以高麗菜絲和青蔥點綴，口感上更加豐富有味，而蔥油餅的表現也維持一定水準，表皮酥脆與淡淡蔥香是古早味的享受。

圖 / IG @promise0423
圖 / IG @promise0423
圖 / IG @promise0423
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高雄劉家酸白菜火鍋創始店

Tips：水餃、捲餅必點/火鍋半價優惠時段14：30-16：30，21：00-22：30

地址：高雄市左營區介壽路9號

營業時間：11：00-14：00 14：30-22：30

聯絡電話：07-582-3050

#一誠禾食

位於鳳山鬧區旁的小巷內，平價、乾淨的日本料理店，店面環境簡潔明亮、裝潢樸實不浮誇。食材新鮮，生魚片厚切的份量足，同時販售一些台式料理，餐點現點現做，人潮多時需要久候。另外推薦兩樣熱食，咖哩飯和櫻花蝦炒飯，炒飯的米粒粒分明，均勻包覆著醬汁十分美味。

圖 / IG @fololifooddaily
圖 / IG @fololifooddaily
圖 / IG @fololifooddaily
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一誠禾食

Tips：選擇電話預訂外帶可以減少等待時間。

地址：高雄市鳳山區安寧街111-6號

營業時間：週一至週日 11：15-14：00，17：00-21：00 每月公休日更新於Facebook粉絲團

聯絡電話：07-719-5989

#一本拉麵·梟

一本拉麵·梟主打豚骨湯頭，本店則是主打雞白湯。整體用餐環境整潔舒適，店內氣氛營造出身處日本拉麵店的感覺。豚骨湯頭濃郁順口，叉燒肉厚度適中，有嚼勁香氣也不過於油膩，筍乾的調味與溏心蛋的熟度剛好，中央的青蔥洋蔥碎替整碗拉麵帶來畫龍點睛的效果。喜歡清爽湯頭的可以選擇塩味柚子拉麵，也推薦愛吃辣的你可以挑戰加辣湯底。

圖 / IG @tsuyowang
圖 / IG @tsuyowang
圖 / IG @tsuyowang
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一本拉麵·梟

Tips：免費加湯！

地址：高雄市苓雅區廣州一街123之1號

營業時間：週一至週日 12：00-22：00 店休參考Facebook粉絲團公告

聯絡電話：07-726-2921

#Ciao Chiao table 喬的義百種料理

隱身在三民住宅區內、每週固定更換一次菜單的喬的義百種料理，價位和用料實在、創新的餐點口味加上始終如一的溫暖親切都是他們擁有許多粉絲的原因之一。喬畢業於高雄餐旅大學，曾赴西班牙、智利和義大利實習進修，回國後在家人的支持決定開啟新的經營模式直到現在。餐廳店面不大，就像來到朋友家吃飯一般的自在，每週新菜單公布在Facebook粉絲團，推薦給喜歡義式創意料理的你們。

圖 / IG @chunhui27
圖 / IG @chunhui27
圖 / IG @jing0627
圖 / IG @jing0627
圖 / IG @jing0627
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Ciao Chiao table 喬的義百種料理

Tips：僅現場候位/現金付款/無服務費/可外帶

地址：高雄市三民區撫順街53號

營業時間：週三至週五 17：00-20：00 週六、週日 11：00-14：00，17：00-20：00 週一、週二公休

聯絡電話：07-322-2539

咖啡甜點的午後時光

#書店喫茶一二三亭

接下來介紹的三間都位於西子灣，距離極近，步行就可抵達，建議可以安排在同天行程。藏在小巷內的百年日式老屋，老舊的氛圍恬靜舒適，光線柔和地透過窗花灑進來，室內採光的充足來自大面積的木框玻璃窗，店內同時販售藏書及選物，整個空間營造出一種日據時代懷舊的慢步調。

圖 / IG @rez375
圖 / IG @rez375
圖 / IG @rez375
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圖 / VVN@ReadyGo
圖 / VVN@ReadyGo

鹹食套餐有黑咖哩雞肉或是紅酒燉牛肉兩種，可自由選擇要飯或是麵，附餐有沙拉、日式豆腐和飲料，我點的是紅酒燉牛肉飯，第一口牛肉在嘴裡化開讓我回味好久好久，搭上中間融化的起司是其中的亮點，胡蘿蔔和馬鈴薯等配料入味，調味是剛好的濃淡程度，一旁清爽的沙拉和豆腐則扮演著盡責的解膩配角。

圖 / IG @tipsofsnow
圖 / IG @tipsofsnow
圖 / IG @rez375
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書店喫茶一二三亭

Tips：平日低消$90/假日低消$110/客滿時用餐限時2小時

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

營業時間：週一至週日 10：00-18：00

聯絡電話：07-531-0330

#丸浜霜淇淋

據在高雄唸書的朋友說丸浜霜淇淋是在地人唯一大推的冰店，聽起來是不是很誘人？編輯我前陣子有幸親自拜訪，完全被「烏龍珍奶」口味馴服！滑順輕盈又不甜膩的口感，讓人在不知不覺中便迅速完食。老闆的技術、真材實料加上每日提供兩種不一樣的口味，讓人不得不佩服！夏日裡霜淇淋融化速度快，建議儘快食用完最美味。

圖 / IG @cweizhi
圖 / IG @cweizhi
圖 / IG @wanbing_maruhama
圖 / IG @wanbing_maruhama

為了增加新鮮感，為了來玩2至3天的人每日都能嚐到不同口味，用心的老闆表示：一週內儘量會出不重複的口味，通常一個水果搭配一個奶類，或者兩種口味綜合，例如提拉米蘇配超濃可可。下圖為富士蘋果口味和冬瓜檸檬佐蘆薈，每天的新口味會在前一天公布在Facebook粉絲團，看到喜歡的口味就毫不猶豫地攻下吧。

圖 / IG @wanbing_maruhama
圖 / IG @wanbing_maruhama
圖 / IG @wanbing_maruhama
圖 / IG @wanbing_maruhama

丸浜霜淇淋

Tips：若胃口小，建議2人一起吃

地址：高雄市鼓山區麗雄街27號

營業時間：週一至週日 13：00-21：30

聯絡電話：0916-203-223

#御典茶

御典茶就在丸浜霜淇淋旁邊，可說是兩個願望一次滿足。由茶行起家，年初剛從小茶攤晉升為店面，店裡使用光泉鮮奶，茶和奶的比例調和剛好，不會有哪一方特別搶戲，可免費加粉角或是白珍珠，價錢佛心是大學生最愛，更有販售純茶類和冷泡茶。推薦一定要加粉角，口感Q彈也不會咬到嘴痠！

圖 / IG @nifood2020
圖 / IG @nifood2020
圖 / IG @nifood2020
圖 / IG @nifood2020

御典茶

Tips：粉角必加！

地址：高雄市鼓山區鼓元街38號

營業時間：週一至週日 11：00-22：00

聯絡電話：07-531-6618

#灰。咖啡

灰咖啡是間從下午一點半營業至凌晨一點半的深夜咖啡廳，更是老宅改建的獨立咖啡廳。大門口有許多民主議題海報，保有店家的態度和想法，座位區分成吧檯、木桌及沙發區。店內提供甜點、輕食、咖啡及酒精飲料等，在這裡無論哪個時段，都能達成你想吃鹹食或甜食的心願。推薦給想要一個專心自在的閱讀空間，度過午後me time的你們。

灰。咖啡

Tips：有插座/不限時/無服務費/低消一杯飲品

地址：高雄市新興區林森一路146巷2號

營業時間：週三至週一 13：30-01：30 週二公休

聯絡電話：07-251-5665

出遊必備的宵夜酒吧

#萬.鍋燒 ONE Life as we know it

說到高雄宵夜吃什麼？鍋燒意麵肯定是占據許多人心中的排行榜前三名！這間萬鍋燒雖然鍋燒意麵的價位偏高，仍有許多擁護者的愛戴。店內裝潢佈置的玩具公仔收藏多，燈光較為昏暗，點餐完的桌號是以一個小玩具作代表。新鮮食材、鮮甜湯頭加上不軟爛的意麵本體，平日裡來一碗熱呼呼的宵夜是多麼幸福。

萬.鍋燒 ONE Life as we know it

Tips：個人低消$100

地址：高雄市苓雅區四維三路8巷47號

營業時間：18：00-24：00

聯絡電話：07-331-3312

#三千 – Atman Space

三千的氣氛不像一般酒吧，反而擁有安靜不吵雜的環境，老闆很有個性。店裡大量藏書和質感佈置，加上適當桌距讓人充分感受舒適氛圍，而whisky book打開來是兩面壯觀的威士忌收藏，除了經典調酒，有機會也可以嘗試威士忌純飲。最後提醒這裡沒有提供無酒精飲料哦。

三千 – Atman Space

Tips：不接待三位以上客人/無刷卡/個人低消$500/另收一成服務費

地址：高雄市苓雅區民權一路94號

營業時間：19：00-02：00 無固定店休，請參考臉書粉絲團公告

聯絡電話：0902-312-756

延伸閱讀>>2020全新高雄避暑景點全攻略，顛覆你對夏日出門的想像！

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