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屏東最新「森林圖書館」！絕美總圖重新開幕，4大亮點一次看
圖/ 屏東縣長潘孟安, 屏東縣立總圖書館
文/ VVN @ReadyGo
最新屏東縣立圖書館（屏東總圖）耗時兩年整建後，重新盛大開幕啦！「森林圖書館」周圍由綠色植物包圍環繞，將圖書館的意象結合自然綠意很是創新。同時，也完美提供了南臺灣的人們一處放鬆休憩、自在閱讀的空間。
挑高大廳與大面窗景採光佳
全館共五層樓，一樓大廳的大面窗景引入充足的自然陽光，為兒童閱讀區，目前有誠品書店快閃店（期間限定至11/15）和咖啡廳進駐，未來有機會將舉辦室內市集、小型音樂會等多項藝文活動。
純白階梯成絕美打卡點
二樓為一般圖書借閱區，擁有豐富館藏，三樓則是青少年的多功能影音閱讀區，此外，三樓的純白色階梯也是一處熱門必拍打卡點，整體畫面看起來十分舒心，隨手一拍都是絕美！
四樓文學館保存傳統石板屋特色
四樓成立屏東文學館，展示屏東縣在地作家之作品，特別之處在於保存存在30年以上的傳統石板屋，以原住民風格重新再建，保留最原始的風貌，以屏東最在地的原住民文學作為屏東文學館的獨特之處。除此之外，也有與美國在台協會合作、並陳列東南亞多國語言書籍的多元文化專區。
引進全台首創智慧還書架及「得來速」還書
此外，為提供友善服務，全館查詢電腦皆為觸碰式螢幕，方便長輩可用手寫輸入。對於親子家庭也推出喘息服務及嬰兒車放置區，屏東總圖是一座適合長輩、親子、青少年的全年齡友善閱讀空間。圖書館全館使用RFID系統，引進全台首創智慧還書架及24小時還書「得來速」，自助還書超方便。
屏東縣立圖書館（屏東總圖）
地址：屏東縣屏東市大連路69號
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