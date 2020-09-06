南部人不輸陣！F1賽車風格「2D咖啡廳」進駐高雄，頭文字D、賓士任拍

將漫畫線條神還原至現實的「2D咖啡廳」5月首度登台，憑藉超好拍的獨特空間，讓師大首店火速登上IG最夯打卡熱點。短短數個月時間內，2D Taiwan團隊同步如火如荼籌備著全台旗艦店，繼8月開幕的新北與台中店，2D旋風悄然吹至南部，以F1賽車概念設計出高雄專屬2D咖啡館，讓人拍到手機沒電！

圖／2D Taiwan提供

源自馬來西亞的「2D Taiwan」主打100%手工繪製的黑白線條，打造出獨家限定的漫畫風格咖啡廳，像是師大1號店「日本生活日常」、新北店成歐式偽出國2D景點、台中3號店則為遊樂園主題。如今將於9/7試營運、9/11正式開幕的高雄旗艦店，則是酷炫名車系列。

圖／2D Taiwan提供

高雄旗艦店鄰近人氣瑞豐夜市，走進會發現變身F1賽車維修站的門口，停著一台2D視覺的保時捷，不論是不是愛車人士，都能在市區內輕鬆與名車合照。而只要找到電影《頭文字Ｄ》中最經典的TOYOTA GT86藤原豆腐車，打開車門就能瞬間通往下一個空間，為店內隱藏版機關場景。另外車控絕對不能錯過Mercedes Benz展示間，整台賓士E320同樣化作2D風格，怎麼拍都潮！

圖／2D Taiwan提供 圖／2D Taiwan提供

高雄店集結年輕人喜愛的元素，例如公仔展示櫃、美式酒吧吧台等，粉絲們享用咖啡、甜點時，也能欣賞藝術作品。後續十月還會進駐宜蘭、台北101，粉絲可以期待又有什麼2D新世界啦！

圖／2D Taiwan提供 圖／2D Taiwan提供

2D 高雄旗艦店

地址：高雄市鼓山區昌盛路55號（捷運巨蛋站2號出口）營業時間：每日1030-2200

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