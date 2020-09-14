小鎮風景「借問站」走透透！ 「蝶。Svongvong手感烘焙」魯凱族青年烘焙出如蝶蛻變的故事

頂著碩士學位卻回到自己成長的部落裡當起麵包師傅而打出名號的陳彥君，秉持著自家的麵包完全取自天然食材，沒有添加任何防腐劑、乳化劑，獲得許多饕客的青睞及死忠支持。部落的青年，用部落的食材，也教部落的孩子在部落的環境中烘焙出麥粉的芳香，所以陳彥君做的麵包被稱作部落麵包，綽號大頭的他不只會烘焙還是個會說故事的人，他把和太太陳佳妘經營的麵包店取名為「蝶。Svongvong手感烘焙」，Svongvong在魯凱族的話即是「蝴蝶」，光是店名就讓人不得不印象深刻，不得不問清楚緣由。

▴遠遠地就可以看到這棟建築上的蝴蝶似乎正要展翼，乾淨清爽的視覺感官，店門前可容停靠三、四輛小轎車，方便觀光客停靠、借問 / 圖片來源：陶榮榕攝

麵包達人以蝶為名 展現精緻手藝

大頭陳彥君是魯凱族人，祖先世代居住在高雄茂林，可能很多觀光客或外地人對茂林的印象，是每逢秋冬數以百萬計的紫斑蝶過境棲息的勝景特產「紫蝶幽谷」，因此成為人們眼中的賞蝶風景區。殊不知，在魯凱族的語言中Svongvong的意涵既是蝴蝶，也是指手工精湛之人，在部落中唯有擔當得起這個美譽的人才能配戴蝴蝶圖騰，這也揭示大頭為何要把店名取為Svongvong，本是自我期許烘焙出有品質、健康的麵包，事實證明烘焙師陳彥君的手做麵包值得Svongvong這個名。

▴大學念的是大眾傳播，研究所拿得是生態旅遊碩士，如今做起茂林第一把交椅的烘焙師傅，陳彥君用對部落的愛和對生態的關懷作出高品質的麵包，在自己在臉書上行銷，也稱得上是學有所用 / 圖片來源：陶榮榕攝

如何能做出這般受到饕客推薦的部落麵包？說起學做麵包的過程，一開始是土法煉鋼，跟著YOUTUBE上分享的教學邊看、邊做、邊吃，滿心將自己認為可以送人品嚐的麵包請一位朋友吃時，竟被稱像極了台灣人拜拜的發糕仔，讓大頭頗為喪氣。其後認識了他生命中的許多貴人，分享做麵包的經驗和技術讓他得以開展烘焙事業，並且栽培部落的孩子（他也曾為此婉拒餐飲學校學生到烘焙工廠見習），此外店裡雇用的人力也都是部落的居民，他實踐了父親的教育「部落的人要照顧部落的人」。

▴店內賣得最好的是「蔓越莓起司丁貝果」，老闆娘說大頭很海派、毫無吝惜放大量的食材，一口下去果真是滿滿的莓果香與起司香 / 圖片來源：陶榮榕攝

愛惜生態 堅持做對的事

大頭深受父親言教和身教的影響，他的太太陳佳妘說先生是原住民中少有不抽菸、不吃檳榔、不打獵的人，他愛惜生態來自父親的教誨，曾經他和父親在山野間救了一隻被捕獸器捕獲的母山羌，當時年紀尚幼小的大頭親眼看到母山羌伴著小山羌離去，母山羌在走了幾步路後又回首望了望他們，此情此景，深深觸動大頭年幼的心，也埋下珍惜資源，不打獵的仁慈心。現在他將原住民常見的食材馬告、紅藜、刺蔥包容進來自國外純淨、天然、無添加的麥粉中，彷如在自己的麵粉糰中讓自己對食物的講究與對成長大地的愛融合在一起，豐厚生計的同時也讓食用者感到安心，食的品質受到尊重。

▴牆面繪有大頭烘焙麵包時特別選用的原住民作物，並介紹「蝶。Svongvong手感烘焙」裡的使用食材，包含從日本、法國進口，純天然、無添加麵粉，這些都是店家敢拍胸脯保證吃得健康的重要元素 / 圖片來源：陶榮榕攝

從山區到市區 部落麵包寵愛著饕客的味蕾

烘焙坊位在六龜鄉前往茂林區的入口處，原本是茂林遊客中心，大頭決定接手開店後把許多原住民的食物元素畫進了店內的牆壁，形成一種文青、自然又工業風的氛圍。原本他和妻子並不看好這裡的商機，一開始乏人問津，讓他們做更大的招牌吸引路人的注意，事實上店內的收入也都是來自過客，但好品質的食物不寂寞，漸漸的「蝶。Svongvong手感烘焙」做出口碑後，不僅店內的營業額逐步成長，也利用網路做宅配或是與客人約好親送到市區，同時，這間店也開始承接過去遊客中心的功能，擔負起「借問站」的任務。

▴遠山近樹、窗明几淨，牆上的圖案訴說著部落裡美麗傳說。坐在窗前點一杯咖啡，來一根法國麵粉揉製烘焙的法國棒子，歲月靜好呀 / 圖片來源：陶榮榕攝

由於茂林風景區的幅員廣袤，這間店剛好位在三角點上，來此處的遊客目的地可能是茂林、桃源和寶來區，但因區域的劃分，放在此處的旅遊摺頁卻沒有桃源和寶來的資訊，這也是一開始大頭夫妻在面對遊客詢問時感到的困擾，恰好烘焙坊的店長擅長畫圖，於是現在到了Svongvong借問站的旅人，就可發現一張可愛的手繪地圖正躺在架子上，等著有心人來尋訪呢！

▴清楚簡明的手繪地圖大人小孩都愛，常常發現被拿完了需要補充 / 圖片來源：陶榮榕攝

借問站資訊

名稱：蝶。Svongvong手感烘焙

地址：高雄市六龜區大津里2號(茂林風景區入山口，原茂林遊客中心)

電話：(0989)579-751

官網：https://www.facebook.com/Svongvong

提供服務：

□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 □提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 □其他

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欣傳媒／陶榮榕

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