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小鎮風景「借問站」走透透！ 傳承3代更連續3年榮獲借問站雙料冠軍「味益食品行」伴手禮老店

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▴畫面中這套制服還有不同的顏色，可在特別活動時配合需求變化顏色，畫面中間即為謝貴蘭APPLE姊，她的左手邊是大女兒KIWI、右手邊則是二女兒MILK / 圖片來源：陶榮榕攝
▴畫面中這套制服還有不同的顏色，可在特別活動時配合需求變化顏色，畫面中間即為謝貴蘭APPLE姊，她的左手邊是大女兒KIWI、右手邊則是二女兒MILK / 圖片來源：陶榮榕攝

觀光客到屏東的東港「借問」遊程，若正好在交通要塞，緊鄰華僑市場最繁榮的大街上，一定會與APPLE姊謝貴蘭和她的兩個女兒劉凱薇KIWI、劉凱芬MILK有一場美麗的邂逅，東港熱情和溫暖人情味由此開展，母女三人不只鎮守家傳三代的伴手禮老店「味益食品行」，也彷如是東港觀光的親善大使，APPLE姊總是掛在嘴邊的「雞婆性子」，讓味益食品行蟬連3年網路投票的雙料冠軍「最佳熱情和最佳人氣借問站」，如此殊榮得之不易，用心、在意客人的需求應該是店家實至名歸的最主要原因。

▴店面在東港鎮上極佳的地理位置上，對面即是前往小琉球的碼頭和到東港必逛的華僑市場 / 圖片來源：陶榮榕攝
▴店面在東港鎮上極佳的地理位置上，對面即是前往小琉球的碼頭和到東港必逛的華僑市場 / 圖片來源：陶榮榕攝

接觸過味益食品行「三朵花」的APPLE姊、KIWI 、MILK，一定對她們散發出的熱情和活力印象深刻。人稱APPLE姊的謝貴蘭爽朗溫暖、總是笑咪咪，她是鬆品專賣店的第二代，帶著兩個女兒經營父親傳承下來的味益食品行，目前食品行已交由第三代的二女兒劉凱芬MILK掌舵。不論年紀和世代，從她們年輕、充滿朝氣的亮眼制服上，即可感受那股一致的青春和衝勁，令人眼睛一亮。

經營的是傳統食品，APPLE姊卻有很多創意點子，她形容自己是網路的幼稚生、青暝人(盲人)，幸而第三代掌門人都是網路的高材生，可以積極在網路上做行銷。數十年前，味益食品行早已打入國際市場，遠至荷蘭、加拿大都有通路，第三代的MILK反而是要在地紮根，同時與對面華僑市場內同樣是第三代接棒的店家惺惺相惜、異業結盟，讓彼此往上提升的力道多了同伴相助。他們的招牌口號之一是「北緯22度的好朋友」，這句點出了東港於經緯度上的座標，也展現店家對於外界的熱情。

▴充滿喜感的APPLE姊和MILK把自己化身為東港特產黑鮪魚和櫻花蝦的代表，可愛的動漫造型吉祥物也成了商店內的主要一景 / 圖片來源：陶榮榕攝
▴充滿喜感的APPLE姊和MILK把自己化身為東港特產黑鮪魚和櫻花蝦的代表，可愛的動漫造型吉祥物也成了商店內的主要一景 / 圖片來源：陶榮榕攝

▴雖是老店家，但仍非常用心在伴手禮的行銷和設計上，今年以學堂、精裝書的概念推出「有魚學堂」參加伴手禮競賽，以沉穩深藍搭配金色圖文，以低調的高質感重新呈現東港在地文化 / 圖片來源：味益食品行提供
▴雖是老店家，但仍非常用心在伴手禮的行銷和設計上，今年以學堂、精裝書的概念推出「有魚學堂」參加伴手禮競賽，以沉穩深藍搭配金色圖文，以低調的高質感重新呈現東港在地文化 / 圖片來源：味益食品行提供

第一家獲得兩個政府部門推薦的優質借問站

說到成為借問站的因緣，「我們還沒有做借問站就在做借問站的事情了。」MILK這樣說。原來是因為店面地理位置的優勢(位於華僑市場正對的三角窗店面，座標位置明顯)，再加上此處為屏東往各處的中心點，早年就常常碰到客人買完伴手禮後再詢問如何前往下一站？母女三人熱心指引一番後開始發現資訊不足，於是他們想到可在鄰近的大鵬灣風景管理處取回旅遊摺頁，再放到店裡隨時提供給需要的客人。「剛開始時我們還因為拿太多被發現，但就算被管理處吩咐不要拿太多，但為了旅人需要我們還會想辦法多拿一點。後來成為借問站，摺頁就固定會送到店裡來，不用再刻意為拿資料跑一趟鵬管處。」聽著APPLE姊和MILK如此敘述著為了幫客人取得資訊而費盡心思的行為，不覺莞爾，真是「雞婆成性」啊，也在成為借問站後理所當然，用力施展其協助客人、推廣觀光的熱情，而能連續3年獲得最熱情和最佳人氣的借問站。

▴味益食品行重新裝潢的新設計完全以借問站的需求構思，保留牆面及很大店內空間放置借問站的資訊，以服務為導向，提供觀光客方便不遺餘力 / 圖片來源：陶榮榕攝
▴味益食品行重新裝潢的新設計完全以借問站的需求構思，保留牆面及很大店內空間放置借問站的資訊，以服務為導向，提供觀光客方便不遺餘力 / 圖片來源：陶榮榕攝

2018年老舊的店面重新改裝，為配合借問站的設立，店家竟然以服務旅客的思維作為設計藍圖，不只在牆面上放上一大張脈絡清晰的屏東觀光地圖，借問站的各種摺頁、旅遊章等，也給了一個一眼所及，很難不注意到的位置，牆面上還針對觀光客到東港常問的四大觀光問題提出說明，讓採訪者不由得在心中頻頻讚嘆：「傑克，真是太神奇了！」或可改為「味益，真是太神奇了！」好個以客為尊的用心，非常值得推薦和肯定，正是這般的用心，讓味益食品行的名氣在東港非常響亮，因與政府單位高度的配合，APPLE姊也成了屏東縣政府和大鵬灣風景管理處非常樂意合作的店家。

近悅遠來 外國客安心託付

來店裡消費或借問的客人總是會跟這三位母女多聊上幾句，因為店家透過關心打開話匣子，客人臨去前也會跟三位母女拍照留念，這些照片就像是一本本的紀錄，在味益經營的時間軸上增加更多豐富的面向。協助外國客人是借問站一大功能之一，APPLE姊也曾經遇過幾個印象深刻的外國客人求助，曾有一位自由行的德國女性旅人表明要搭公車去枋寮參觀藝術村，「我就想到如果是我自己在人生地不熟的國外要搭公車去一個地方，我一定很擔心，我就想要讓對方安心，盡力去幫助人家，就像是我們在國外也會獲得幫助一樣。」APPLE姊感性地說。同理了對方，她在一張紙上用中文寫下女子要前往的地點，並特別請公車司機務必提醒外國客在該站下車，她把紙條交給外國女子，讓她能安心去搭公車。偶爾，她們也會遇到需要搭乘計程車去左營高鐵站的外國人士，母女三人還要幫忙溝通、講價，凡此種種，簡直把借問站當自己的商號在經營啊！

▴畫面中就是獲得APPLE姊熱心協助的德國女子，APPLE姊的熱情讓她感動滿滿，直呼下次還要再來台灣 / 圖片來源：味益食品行提供
▴畫面中就是獲得APPLE姊熱心協助的德國女子，APPLE姊的熱情讓她感動滿滿，直呼下次還要再來台灣 / 圖片來源：味益食品行提供

▴牆壁上清楚的大地圖包含中、英、日、韓4國文字，是店家將過去5年國內外旅客詢問的旅遊問題整合起來，製成精美實用的國際觀光借問站地圖，隨手一拍，遊程好安心 / 圖片來源：味益食品行提供
▴牆壁上清楚的大地圖包含中、英、日、韓4國文字，是店家將過去5年國內外旅客詢問的旅遊問題整合起來，製成精美實用的國際觀光借問站地圖，隨手一拍，遊程好安心 / 圖片來源：味益食品行提供

傳承三代古早味 飄香國際好味道

味益的第一代負責人也就是APPLE姊的父親、MILK的外公，是將早年的製程機械化，邁向嚴格品管、歐盟認證的鬆品開創者，第二代則是APPLE姊和其兄弟將味益往國際推進，第三代則是輪到劉凱芬MILK回頭落實在地化，店內的牆上彷彿訴說著味益食品行祖孫三代的經營歷程，滿滿的故事和回憶，也在時代的變遷中呼應著過去、現在和未來的差異。

▴這一面牆可以說是味益食品行從發跡至今的歷史大事紀。第一代店家本以做食品機台起家，為追求產品品質意外跨行食品業，沒想到經歷半個世紀，已經過了三代並且開枝散葉，立足台灣、飄香國際 / 圖片來源：陶榮榕攝
▴這一面牆可以說是味益食品行從發跡至今的歷史大事紀。第一代店家本以做食品機台起家，為追求產品品質意外跨行食品業，沒想到經歷半個世紀，已經過了三代並且開枝散葉，立足台灣、飄香國際 / 圖片來源：陶榮榕攝

具有使命感的店家，不忘記在自己故事中加入在地的元素，例如全台首創「花殼脆鬆」即是要告訴大家櫻花蝦的舊名就是花殼，所以花殼脆鬆的原料正是東港名產櫻花蝦。另外，她們還會熱心教導客人分辨真假櫻花蝦；為了讓客人吃得安心，如何全程低溫處理的作業流程，以及環境衛生的透明化展示，都讓客人親眼見證。

▴店內的每一件商品從包裝、介紹文案、標價標籤都有許多令人驚喜的小創意， 每一個小角落都可讓店家娓娓道來許多趣事和初心 / 圖片來源：陶榮榕攝
▴店內的每一件商品從包裝、介紹文案、標價標籤都有許多令人驚喜的小創意， 每一個小角落都可讓店家娓娓道來許多趣事和初心 / 圖片來源：陶榮榕攝

下次，有機會到東港，千萬要記得去這間有著溫厚人情味的店家「借問」一下，體驗APPLE姊母女讓人捨不得離開的笑容和熱忱，您也會有滿滿的感動。

借問站資訊

名稱：味益食品行

地址：屏東縣東港鎮新生三路129號

電話：(08)833-5841

官網：www.myonly.com.tw

提供服務：

□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他 手機充店  

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

文／陶榮榕

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

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