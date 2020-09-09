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豐腴甜美「國寶級綿羊豬」錯過可惜！屏東精緻鐵板燒好菜上桌

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【牧炙】位於屏東市上海路，鄰近屏東車站。外觀低調，從旁經過很容易就被忽略，而且摸不清它賣的究竟是什麼，不過店內可是藏滿了用餐人潮，是屏東少見的精緻鐵板料理店，主廚原本在夏慕尼任廚師，深感家鄉沒有類似的美食，於是帶著累積的豐厚經驗，回到屏東創業，菜單上牛小排、龍蝦、櫻桃鴨胸、生食干貝樣樣不缺，卻將數字維持在中低價位。

用餐環境非常乾淨舒服，餐具、擺飾典雅且質感，就連燈光設計也有巧思。一樓能坐在鐵板前，二樓是四人桌的位置，若喜歡觀賞廚師的鐵板料理秀，記得要提前預約。

餐點可以單點，或搭配套餐。套餐均附沙拉、麵包、濃湯、飲料、甜點、鐵板炒飯，一定要點套餐才是豐富又划算。最受矚目的就是「綿羊豬」及A5級日本和牛，兩者都須提前預約才吃得到。

前餐

想喝濃湯或清湯，隨喜好做選擇，除這份「炙鮭魚沙拉」之外，也還有「火烤燻雞沙拉」。柚子醬的酸甜搭配沙拉清爽開胃，尤其與鮭魚肉的鮮鹹調和恰好。剛出爐的香蒜麵包烤至微焦，要體驗酥脆口感或沾著濃湯吃都很適合。

蒜香牛小排

整條的牛小排先被輕放上鐵板燒出迷人的聲響──嘶嘶嘶嘶──接著師傅將它一刀刀切開，讓紅嫩的顏色朝向燈光，像在展示。噢天哪，多麼美的畫面。過程中一併放上櫛瓜、玉米筍，還有重點配角蒜頭。

油花分佈精美，這個部位的建議熟度是五至七分熟，如此才能在口腔中體驗到它獨有的緊實與油脂香氣。先吃原味，接著沾點胡椒或玫瑰鹽，再試試看一口肉一口蒜頭，愈吃愈是捨不得吃完。

綿羊豬

這「綿羊豬」來頭可不小，是匈牙利的國寶，全球僅有五萬頭。若好奇為什麼叫綿羊豬，趕緊上網查一下，牠看起來就是一頭長了綿的豬。鐵板漸漸將它的粉嫩嬌貴轉為氣質出眾的焦糖色。

綿羊豬特點就是「豐腴」，不過這般豐腴絕非膩口，是細緻非常，讓油脂包覆住舌，牙齒嚼咬出肉質的甘醇甜美，體會其顏色的淡淡焦糖香氣。珍饈可不是每個地方都吃得到，好好把握每次與綿羊豬相處的美好。

鐵板炒飯

形容炒飯用「粒粒分明」怕是太過俗濫，不過它還真是粒粒分明，鐵板受熱均勻，炒出來的飯的風味鬆軟不油，顏色漂亮，小小一碗口感非常豐富，有花枝、雞蛋、洋蔥、青蔥、培根等配料，怕是吃完又要食慾大開。

芒果奶酪

奶酪香濃滑嫩，芒果醬酸甜適中，融合成夏季的滋味。達到「收鹹」的作用，是整個用餐過程的完美句點。

不妨開瓶紅酒，慢慢小酌，細細體驗精緻的鐵板燒料理。親友或商業聚餐、偶爾想嘗些好菜好肉，【牧炙】絕對是屏東「吃大餐」的最佳選擇之一。

牧炙

店家地址：屏東縣屏東市上海路7號

連絡電話：087329466

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00(周四公休)

均消價位：＄450~820

停車資訊：路邊停車、屏東車站停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3iHZ5C1


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