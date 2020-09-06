大金門、小金門傻傻分不清楚？ 金門烈嶼必去景點&美食一日遊

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首圖：IG@rubyliao0809、jimmy_trj66

你知道金門有分大金門跟小金門嗎？除了金門本島外，旁邊還有一個更靠近廈門的金門列嶼，被稱為是小金門，從大金門搭船約15分鐘即可抵達，島上建議租機車一日遊比較不趕，還能體驗小金門限定的地雷主題館、步槍模擬等戰地風情，快看ReadyGo幫你整理的小金門一日遊美食、景點怎麼玩！

#小金門必去景點

九宮坑道

小金門最著名的九宮坑道是一座雙丁字型的水道，總長約750公尺，坑道主體全都是花崗岩，從九宮碼頭為起點穿透山體，一路延伸到羅厝漁港，有4處出海口及5座地下坑道，共可以容納52艘小艇停泊，與大金門的翟山坑道同樣是戰爭時為確保軍事運補作業安全而建的，現在成了來到小金門一定會去的觀光景點。

圖/IG@jimmy_trj66

圖/金門觀光旅遊網

九宮坑道

地址｜金門縣烈嶼鄉羅厝5之5號

開放時間｜08:00-17:00

沙溪堡

沙溪堡由花崗片麻岩及花崗岩混合而成，從南山頭角度看像極了鳥嘴，所以又被稱為「鳳嘴」，可以遠眺大膽、二膽、檳榔嶼及廈門，在海水漲退潮時皆能在沿岸拍到不同的畫面，不過要注意自身安全，而順著木棧道走向涼亭也可以欣賞日落海景，因此沙溪堡也堪稱是小金門最網美的IG打卡景點。

圖/IG@rubyliao0809

沙溪堡

地址｜金門縣烈嶼鄉青岐村附近

勇士堡、鐵漢堡 (地雷主題館)

「金門烈嶼有三堡，勇士堡、鐵漢堡、將軍堡。」這三堡是小金門必去堡壘景點，而勇士堡與鐵漢堡有地下通道相連，經過規劃後，將地下通道整頓成金門唯一的地雷主題館，除了展示不同樣式的地雷及歷史外，也設計了互動體驗模擬地雷區，只要感應器偵測到有人經過，就會發出似地雷爆炸的巨響，體驗踩到地雷的真實感，第一次去時差點沒嚇死自己！

圖/IG@jimmy_trj66

圖/IG@jimmy_trj66

圖/IG@jimmy_trj66

勇士堡、鐵漢堡 (地雷主題館)

地址｜金門縣烈嶼鄉湖埔路上

開放時間｜08:00-17:00

將軍堡

金門烈嶼有三堡之一的將軍堡位於小金門的后頭靠近海邊，主要任務是監控大小金門之間的「金烈水道」，可以遠眺金門本島，戰爭過後已沒有駐軍，金門縣政府則爭取將有戰地歷史痕跡的將軍堡整修成小型軍事博物館，堡中有24個機槍和步槍射口，如今射口都成為了最佳觀景地點。

圖/IG@lesley__0321

將軍堡

地址｜金門縣烈嶼鄉黃埔村后頭海邊

開放時間｜08:00-17:00

湖井頭戰史館

湖井頭戰史館距離廈門只有5000多公尺，可以眺望廈門市景，外觀像座城池，廣場陳列著高砲和機槍等武器，館內展示阿兵哥駐守金門的日子、電話亭傾聽他們的聲音、砲戰時所使用的各種書信武器資料等等，也有瞭望體驗區可以透過高倍望遠鏡看廈門的高樓，連停在海中礁石的海鳥都能看的一清二楚，完整記錄了小金門的戰史。

圖/金門觀光旅遊網

圖/IG@liulili0917

湖井頭戰史館

地址｜金門縣烈嶼鄉湖井頭村

開放時間｜08:30-17:00

烈女廟

烈女廟本名「貞節祠」，相傳當地軍人發現在廈門遇難後漂流到小金門的姑娘，而姑娘託夢表示感謝軍人將它埋葬並希望能面向家鄉廈門，若能完成她心願將保佑當地居民，烈女廟因此而建，且以靈驗著名，吸引許多人前往祭拜許願，但據說這裡忌諱情侶一同前往，比較適合夫妻。

圖/IG@masa105_jp

另外，烈女廟必吃美食的客兄粿小攤販就在附近，外皮因為有地瓜的成分在所以帶點黃色，甜甜的非常Q彈，裡面的餡料也很豐富，像放大版的水餃一樣，賣客兄粿的婆婆也很熱情，有去烈女廟一定要吃！烈女廟對面的紅高粱竹葉貢糖也是小金門的特產，更是我心中的愛，而且一定要吃原味花生的，才能突顯出竹葉的香味，很適合當作伴手禮。

圖/IG@hua.dh

烈女廟

地址｜金門縣烈嶼鄉青岐80之3號

紅高粱竹葉貢糖

地址｜金門縣烈嶼鄉青岐80之3號

八達樓子

八達樓子可以說是小金門的著名地標，位於烈嶼九井路與八青路交會的圓環，是一座仿城堡式的建築，樓頂有7位手握手榴彈或機關槍成備戰姿態的戰士雕像，下面有迴旋樓梯可以爬上去參觀，一覽周圍景色，體驗士兵駐站的視角，不過位於交通要道上，注意自身安全並不要在馬路上逗留喔。

圖/IG@kj.check

八達樓子

地址｜金門縣烈嶼鄉九井路與八青路圓環

后麟營區步槍模擬館

后麟步槍模擬射擊館坐落於烈嶼鄉后頭村的后麟營區，民國103年軍隊退出後改建而成，於2018年1月底啟用，是全國第一座步槍模擬射擊館。穿上迷彩服扛起步槍，所使用的射擊步槍是模擬T-91戰鬥步槍，外型、重量、彈匣、瞄準具、拉柄及後座力均與真槍相似，體驗「定靶射擊」及「互動娛樂場景射擊」，結束還提供射擊證書作為紀念，非常值得！后麟步槍模擬射擊館採預約方式，每場次全程體驗時間約30分鐘。(點我看詳細預約資訊)

圖/IG@circle.homestay

后麟營區步槍模擬館

地址｜金門縣烈嶼鄉1號后頭后麟館

開放時間｜08:00-18:00 (需預約)

費用｜目前僅需 清潔費$50/人

電話｜082-363455

雙口海濱公園

雙口海岸距離廈門僅約6公里，是金門距離廈門最近的海灘，可以欣賞夕陽，亦可以眺望廈門的夜景，且因為海灘平坦遼闊，每年都會在這邊舉辦金廈泳渡及烈嶼芋頭節等活動，LOVE裝置藝術是熱門打卡點，優美的風景配上療癒海景，迷人的讓人不自覺停下腳步。

圖/IG@yaluyang252942

圖/IG@yaluyang252942

雙口海濱公園

地址｜金門縣烈嶼鄉雙口

#小金門必吃美食

妙香鍋貼

如果說成功鍋貼是大金門的代表，那麼妙香鍋貼就是小金門的代表，兩間店的鍋貼很像，做法跟台灣的鍋貼不太一樣，煎的時候會淋上蛋汁又香又脆，但起鍋至少30個，如果人少比較不方便。除此之外，石蚵煎蛋以及滷味拼盤是金門在地小吃更是店裡招牌，香腸、豬頭皮、海帶、滷蛋等，家常小吃就是如此美味。

圖/IG@cheer_573112611

圖/IG@hua.dh

妙香鍋貼

地址｜金門縣烈嶼鄉后頭43之1號

營業時間｜10:00-18:00 (週一公休)

黃厝三層樓芋頭餐館 (勇士堡)

小金門的特產，其中一項就是芋頭，口感鬆軟綿密且吃法五花八門，如果你是芋頭控，來到小金門一定要吃黃厝三層樓的芋頭風味餐，黃厝三層樓位於勇士堡附近，除了手工芋頭炸丸子、芋絲手捲外，芋頭剉冰更是店裡的招牌，紅豆、芋圓、地瓜園、桑葚所有配料都是老闆精挑細選熬煮的，最後還會放上大坨的芋泥，超大盤芋頭剉冰一定要來碗！

圖/IG@ccc_eat

圖/IG@ccc_eat

黃厝三層樓芋頭餐館 (勇士堡)

地址｜金門縣烈嶼鄉黃厝23之1號

營業時間｜09:00-18:00 (週三公休)

嘉年華冰菓室

嘉年華冰菓室的前身其實是間理髮廳百貨行，除了修剪頭髮之外，同時也兼營雜貨與冰品生意，老闆畢業後決定回來讓沒落的小金門能重燃生機，才將這30年歷史的嘉年華理髮廳百貨行改建成嘉年華冰菓室，結合復古和金門烈嶼的特色，推出「桶餅牛奶」、「貢糖冰」等古早味吃法，成功讓街道彷彿重回過往榮景。

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嘉年華冰菓室

地址｜金門縣烈嶼鄉西口村西方社區19號

營業時間｜12:00-21:00 (週四休息)

廣豐早餐店(廣豐小籠包)

廣豐小籠包顧名思義就是賣小籠包的早餐店，除此之外還有金門在地的特色早餐廣東粥、皮蛋瘦肉粥、蛋餅及吐司等等，小籠包外皮是屬於比較薄的，肉餡的量適中且吸附滿滿的湯汁，一口咬下在口中溢出，搭配辣椒醬香氣十足，也是來到小金門大家一定會吃的美食！

圖/IG@hua.dh

廣豐早餐店(廣豐小籠包)

地址｜金門縣烈嶼鄉東林街143號

營業時間｜06:00-14:00

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