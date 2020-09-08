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水蓮豆花超特別！高雄美濃「濃夫生活」愛玉檸檬推薦，還有鹹食檸檬米香香

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

提到美濃你還是只會想到粄條、紙傘或是客家料理嗎？在永安老街，有一間提倡小農經濟的「濃夫生活」，裡面販售的檸檬豆花跟水蓮豆花，兼具特色與美味，上次跟豬飛小姐來到這，真的讓我對這裡的印象大改觀呢！

店家的菜單簡單簡樸，除了有販售豆花跟愛玉外，還有咖啡、蘇打、茶類等飲品，一旁的皮蛋則是主打0重金屬殘留跟Q彈無腥味，小農親手種植，值得推薦一波。

檸檬愛玉

夏天最適合來一碗冰冰涼涼的檸檬愛玉了！濃夫生活的檸檬產地在屏東高樹，採用無農藥、化肥、除草劑的友善農法種植，香氣跟酸度頗到位，且湯汁裡除了有一片檸檬薄片外，裡面的檸檬皮屑也清晰可見。

水蓮豆花

這碗水蓮豆花上桌時，一旁竟然真的附上水蓮，我差點真的放下去（但其實只是僅供拍照用XD），這款水蓮豆花是把水蓮磨成粉，加入豆花的製程內，我覺得水蓮的口感跟香氣並不特別明顯，但豆花的口感偏綿密，很值得一試。

冰檸檬咖啡

冰檸檬咖啡也就是坊間咖啡廳裡販售的西西里咖啡，但這裡超大一杯只要80元，CP值頗高，口感上，我覺得他們的咖啡相比市面上的西西里咖啡，味道來得更偏淡一些，相比之下，檸檬的風味跟香氣也就來得更加明顯。

檸檬米香香

非常特別的菜色，包括海鮮香腸1條、特色米腸1條跟炙燒檸檬片1盤，可搭配豆花飲品三選一（檸檬愛玉、檸檬豆花、檸檬咖啡三選一）。

飛魚卵香腸搭配現刨的檸檬皮，有著坊間沒有的酸鹹香氣；糯米腸同樣加入現刨的檸檬皮，且額外加入十穀米，口感也顯得更加特別，檸檬薄片撒上焦糖後炙燒，頗有義大利甜點的風情。

比較特別且推薦的吃法，是把檸檬薄片搭配香腸一口咬下，品味檸檬果肉的酸，檸檬果皮的苦，焦糖的香脆，以及香腸的嚼勁口感。

下次如果來到美濃，或許可以來這走走看看，如果想看點不一樣的，他們家旁邊的空間也不定期會舉辦DIY手作課程跟展覽喔！

濃夫生活

電話：0920－141－720

地址：高雄市美濃區永安路195號

營業時間：週三～週日11:00~18:00，週一週二公休

文章來源：跟著華少吃吃吃   FB：華少甫

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豆花 咖啡 義大利 海鮮 展覽 高雄美食

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