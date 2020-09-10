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高雄旗山在地美食「日式食川全麥涼麵」　熔岩起司豬排咖哩飯超邪惡、唐揚炸雞涼麵必點

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

位於高雄旗山區的食川全麥涼麵，是周圍學生跟居民喜愛的在地美食，份量大又新鮮，主打的唐揚炸雞涼麵跟熔岩起司豬排咖哩飯，口感完全不輸給一線城市的人氣店家。

食川在地經營約5年，以「健康愉快的飲食⽇常」為理念，希望提供好吃又健康的全麥涼麵給客人，因為沒有太多的媒體報導或部落客食記，目前算是在地人私藏的口袋名單。

我來吃飯的當天，天色十分陰暗且下著雨，在又溼又熱的高雄，看到涼麵就心癢癢，想要來吃吃看，儘管店家的外觀復古懷舊，沒有太多的裝潢，但料理過程公開透明，且紅茶也是無限自助飲用，不怕你吃不怕你喝的態度，像極了南部人的大方熱情。

外帶經典涼麵

首先介紹這款他們家最招牌的餐點，使用全麥製作而成的涼麵，搭配清脆小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、生洋蔥等，色香味俱全的一道料理，是當地學生的最愛。

唐揚炸雞涼麵

把全麥涼麵跟日式唐揚炸雞做完美混合，唐揚雞是使用市場新鮮採買的溫體雞肉製作而成，大塊且富含肉汁，可搭配金桔食用，更添風味；涼麵可以用沾麵的方式食用，或是淋上特製胡麻淋醬，各有不同風味。

如果要加購套餐，只需加價20元，便會附贈溏心蛋跟味增湯，味噌湯裡有滿滿的豆腐、菌菇、海帶等，給料超級大方，只要100元的平價日式定食，還有紅茶可無限暢飲，不能再要求更多了！

熔岩起司豬排咖哩飯

除了涼麵之外，他們家也有賣咖哩飯！使用自家處理的豬排，加入兩種起司，銷魂美味堪稱起司控必點，特別的是，他們的咖哩飯還有一顆半熟蛋，看那金黃色澤的蛋液，不愧是邪惡美食。

不過，這款熔岩起司豬排咖哩飯是每日限量，售完為止，餐點依店家實際公告為主，建議致電預約唷。

食川全麥涼麵

電話：07-661-3301、滿500元可外送

地址：高雄市旗山區旗甲路一段8號

營業時間：10:30～14:00、16:30～20:00（週六公休）

文章來源：跟著華少吃吃吃    FB：華少甫

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