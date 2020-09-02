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馬卡龍系五色粄條！高雄美濃軒味屋「彩色粄條」每天只賣4小時，把彩虹吃下肚

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

美濃粄條竟然有彩色的？這家「軒味屋」人氣響叮噹！每天只賣四小時的彩色粄條、濃醇陶甕手工豆花、輕輕一挑骨肉分離滷豬腳，每一道菜都虜獲我的心！

來到高雄美濃這個富有客家風情的地方，以著名的粄條美食以及道地客家菜最讓人想念，傳統粄條在美濃有很多店家都吃的到，但這次要特別介紹的是以彩色粄條著名的「軒味屋」！有別於傳統的白色板條，竟然創造出像是甜點馬卡龍般療癒的五種顏色彩色粄條！看到這鮮豔的五色粄條，很多人都誤以為是色素製作，其實這是用天然蔬果每天手工新鮮製作，用地瓜葉、火龍果、甜菜根、梔子花果、蝶豆花等蔬果，因為不加防腐劑加上無法久放，必須當天早上手工現做，數量有限常常賣到缺貨呢。

「軒味屋」開業將近十年之久，原本也是賣傳統粄條，但是美濃到處都是傳統粄條，很難做出自己的特色，因此老闆娘用心研發讓粄條也能華麗變身，用創意做出軒味屋獨有的彩色粄條，為傳統的美濃客家莊，注入年輕活力與創意。

店面風格營造古色古香的氛圍，牆上掛著店家產品與美濃特色紙傘，有濃厚的客家風情。這間店最大特點就是營業時間了，每天只營業中午時段，從早上十點到下午兩點只有四小時，加上粄條料理都是當天新鮮現做，數量有限，晚來就吃不到！

軒味屋彩色粄條專賣 菜單

既然是彩色粄條專賣，各種彩色粄條料理就是必吃的！像是彩色涼粄、千層麻糬粄、乾或湯的彩色粄條、炒彩色粄條，光是看照片就忍不住吞口水！視覺滿分。另外客家菜必點的滷豬腳、客家小炒、薑絲大腸、鹹豬肉也很值得試試。飯後甜點來一份店家自製香醇豆花，來這裡不只滿足肚子了，也滿足視覺，色香味俱全。

牆面上有寫明彩色粄條的製作原料，原來這些日常食用的蔬果就能做出美麗的彩色粄條。

新上市 彩色粄條套餐 $200

首先要先來介紹這間的招牌「彩色粄條」，如果來這裡沒有點，那根本就是沒來過這家店了(笑)。

只有這裡才吃得到全台最狂彩色粄條！顏色繽紛漂亮都是天然食材製作，絕對吃得健康又安心！而且要做成超級Q彈的粄條，更是嚴選高雄147號米製作而成，不同於跟工廠大量批貨來的機械製作粄條，老闆夫妻堅持以手作的方式保留了最誠懇真實的味道，每天早上把地瓜葉、火龍果、甜菜根、梔子花果、蝶豆花等蔬果打之後濾渣，混合米漿，在手工切成條狀，因為製作過程繁雜，數量有限無法量產。

現在更推出彩色粄條套餐，一次就可以品嘗到沾麵吃法的涼粄條，還有大骨熬煮的湯粄條，超級有創意！把彩虹通通吃下肚了。

彩色涼粄沾上特製醬汁，酸甜開胃好適合夏天。沾醬是清爽的果醋加入花生、芝麻，大口吸入嘴裡，飽滿的粄條口感和醬汁絕配。

捲成美美的山形粄條，最上面用油蔥酥點綴，這個是要讓客人自己ＤＩＹ的湯粄條，是不是超時尚！

去頭去尾的豆芽菜、香氣奔放的肉燥是用來搭配湯粄條的配菜。

鐵壺裝的大骨湯是每天新鮮熬煮，湯頭鮮甜不膩，加入粄條就成了湯粄條吃法囉。

爽脆小黃瓜、細膩滑嫩蒸蛋，配菜讓整體餐點更加豐富有層次。

滷香豬腳 $160

ＱＱ嫩嫩的滷豬腳是許多人喜愛的一道料理，幾乎各家媽媽都有自己拿手的滷豬腳方式，這裡的老闆娘獨家口味滷豬腳也深得客人喜愛喔！選用溫體豬肉，加入壺底醬油、冰糖、米酒，古早味的台式滷豬腳就完成啦！豬皮Ｑ軟，輕輕一咬入口即化，實在太無敵了。

陶甕豆花 $150 （3-5人份）

吃完主食記得一定要吃看看這間的豆花！如果點多人份的豆花，使用的餐具是完整的一個陶甕，讓豆花吃起來的風味很不一樣，可以感受到道地的客家風情。

店裡的陶藝品都是出自老闆娘的父親所開設的「美濃陶藝坊」，從牆面上的裝飾品到餐具都充滿了手工溫暖感，有空也可以到美濃陶藝坊玩看看。

豆花搭配陶甕更顯復古風情，最厲害是豆花本身很Ｑ彈，糖水是店家自己炒的，焦糖香味很夠，醇厚的豆花香氣和香甜焦糖水搭配，看似平凡無奇，吃起來完勝一般豆花店的豆花了！

位在中山路福安國小旁的「軒味屋」，用在地食材與創意做成一道道如同彩虹般的料理，以善待土地、手工製作、選用安全食材，把創意與美味結合，帶給顧客老味道新吃法的美濃美食。有別於傳統粄條店，軒味屋的粄條較軟黏，且米香味十足，透過口耳相傳成了軒味屋的私房美味。下次到美濃千萬別錯過啦！

軒味屋彩色板條

地址：高雄市美濃區中山路二段384號 (google map)

電話：07-6812820

營業時間：10:00–14:00 (周一公休)

FB粉絲專頁：軒味屋彩色粄條Spectrum House

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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