超新鮮烤雞「太上黃手扒雞」每隻3斤重、只要450元！黃金24小時內現宰溫體雞

平常就愛吃烤雞、炸雞，常常會去好市多提一袋烤雞回家吃。最近發現這間太上黃手扒雞！一隻竟然只要450元耶。重點是老闆說他們的雞不是冷凍雞，是24小時內現宰的溫體雞喔！超級新鮮(•ө•)♡

本店在三民區熱河二街，現在也來左營區自由二路開店了~~~~~連三立新聞的呷飽(未)都有來介紹過呢！第一次聽到烤雞是用溫體雞的啦~~~而且老闆都選4個多月的雞，肉質吃起來絕對是特別嫩的，每天烤50隻雞賣完就沒有囉！而且就算沒賣完，老闆也會放到愛心冰箱給有需要的人唷。老闆暖男4ni (✪‿✪)

太上黃手扒雞外觀 圖/姐妹淘部落客

這間太上黃手扒雞位在轉角處，大紅色的店面顯得特別搶眼~~~除了這間自由店，還有本店在三民區熱河商圈唷！

手扒雞環境 圖/姐妹淘部落客

店內座位數不多~~不過這樣在店內用餐也很寬敞舒服(*´∀｀）兩面的落地窗讓店內更明亮了呢！

太上黃 圖/姐妹淘部落客

老闆堅持用24小時內現宰的溫體雞，這麼佛的烤雞只有這裡才有了啦´･ᴗ･`每隻雞都有3斤重！外面很多都大概2斤左右~~他們的雞真的有比較大隻喔(ㆆᴗㆆ)

太上黃 圖/姐妹淘部落客

他們每天會烤50隻雞~~~~賣完就沒有囉！雖然他們營業到晚上11點，不過常常7.8點賣完就會收店了唷>< 大家最想知道的一定是烤雞的出爐時間對八！每天中午11點、下午4點半還有下午六點半會分三梯次烤出爐唷！剛出爐的時候一定是最棒棒的烤雞><

手扒雞 $450 圖/姐妹淘部落客

這個油亮亮的皮完全就是在誘惑我吧！根本就是在說…快來吃我(ᗒᗨᗕ)香氣整個撲鼻而來，沒有人可以阻止我吃這隻雞了！

太上黃 圖/姐妹淘部落客

一剝開真的是驚艷全場哈哈XDD 沒想到竟然塞了這麼多蒜頭！而且還用了兩種蒜頭喔！裡面除了蒜頭還有店家自製的蒜頭酥喔！原本就很香的蒜頭，再加上店家自製的蒜頭酥香氣更上層樓了呢>w<

太上黃 圖/姐妹淘部落客

特別要稱讚一下他們的胡椒粉(✪‿✪)他們胡椒粉不是一般胡椒粉跟鹽去調配的，他們胡椒粉有加好幾種中藥，味道特別香特別好吃欸~~~~~~害我很想問老闆胡椒粉有沒有在賣XD

太上黃 圖/姐妹淘部落客

每撕開一個部位，都會流出滿滿的雞汁，就算不沾胡椒粉，沾雞汁吃也很好吃欸~~~~~~~~

手扒雞外帶 圖/姐妹淘部落客

外帶還會附上手提紙袋唷~~~除了可以保溫之外，送禮自用都很殼以耶！(ᗒᗨᗕ)聽老闆說很多客人逢年過節或是要拜拜，都會來抓一隻雞回家XD

太上黃 圖/姐妹淘部落客

買回家後要進烤箱烤、微波或是電鍋都可以喔！帶回家後因為想吃那種會燙口的雞肉，拿去烤箱烤後肉質也沒有因此變柴喔~~~~~~

太上黃 圖/姐妹淘部落客

外帶還會附上雞油，雞肉沾雞油整個超香超滑嫩的！，完全沒有油膩的感覺

太上黃手扒雞-後記 圖/姐妹淘部落客

手扒雞真的不管什麼場合吃都很可以欸XD 帶回辦公室大家分食也超殼以的~~~立馬變身人氣王，大家都要來吃雞哈哈！他們家的雞就算不沾粉不沾醬原味就很好吃了！最喜歡這種不用加太多調味就好吃的烤雞了~~~~~他們家也有跟外送平台合作，不想自己去買叫外送也超方便的(ᗒᗨᗕ)

總店-熱河店

電話：07-3110000

地址：高雄市三民區熱河二街84號

自由店

電話：07-5576666

地址：高雄市左營區自由二路428號