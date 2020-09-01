快訊

秘境苦花潭溺死男大生 專家教你判斷水域安全

「想回家…但他把我關夾層不讓我走」 高雄少女與母親團聚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牡蠣人、隱藏版戰車必拍！「金門西半部11處景點」特輯　只知道古蹟就太Low啦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@zoomin917、IG@summer_queena
圖/IG@zoomin917、IG@summer_queena

Shelly@ReadyGo

旅遊的目的不外乎是體驗當地的人文風景，而金門正是一個充滿民俗風情的小島。空曠筆直的道路，抬頭環繞周圍一圈，沒有高樓大廈遮住視線，也沒有都市的緊湊感，每個金門景點背後都有自己的故事，可以放慢步調細細體會。ReadyGo介紹過金門東半部景點，這次幫大家整理了金門西半部景點，告訴大家金門到底怎麼玩！

#歷史的痕跡

北山播音牆

北山播音牆佇立於北山斷崖上，由48個大喇叭組成，聲音最遠可以傳遞到25公里之外，用國語、閩南語廣播新聞、宣傳、評論、招降等訊息，是金門戰地時期用來喊話打「心理戰」的前線。雖然已撤掉一部份的喇叭，但至今仍可聽見鄧麗君那溫然的嗓音從巨大的播音器裡傳出，特殊的蜂巢造型吸引許多人前往拍照打卡。

每日播音時間：09:00-09:45、10:30-11:00、13:00-13:30、14:00-14:30、15:00-15:45、16:00-16:30

圖/IG@cindy790128
圖/IG@cindy790128

北山播音牆

地址｜金門縣金寧鄉近北山斷崖

珠山聚落

珠山位在金門本島的西南方、環島西路的起點，是金門歷史最悠久、最完整的建築群，整個村落散步慢走約需要一個小時，珠山聚落後方的珠山公園居高臨下的視野，可以俯瞰整個珠山聚落的古厝建築，珠山聚落裡也有將古厝改成民宿，讓來到這裡的人可以體驗住在古厝中的感覺。

圖/IG@js.1128
圖/IG@js.1128
圖/IG@fengjhang
圖/IG@fengjhang

珠山聚落

地址｜金門縣金城鎮珠山

水頭得月樓

得月樓於1931年建造，也是水頭聚落最高的建築，得月樓其實並非單獨的建築，而是黃輝洋樓的一部份。當時正是金門地方治安最壞的時候，而水頭聚落位在海邊，也是強盜上岸覬覦的對象，因此得月樓是用來防禦用的，經過整修後重新開放參觀變成金門重要的旅遊景點。

圖/IG@liao908
圖/IG@liao908
圖/IG@summer_queena
圖/IG@summer_queena

水頭得月樓

地址｜金門縣金城鎮前水頭45號

時間｜週一至週日 08:30~17:00

古崗樓&古崗湖

金門的西南角有一座美麗的湖泊，是目前金門所剩的唯一天然湖泊 ─ 古崗湖，湖畔有座方形三層樓的古建築古崗樓，倒映在湖面上優美的景緻讓人心情沉澱，近來古崗樓二樓也新增了湖畔咖啡廳，可以體驗穿著古裝走跳古崗湖，加上咖啡配湖畔美景，充分感受到假期的愜意。

圖/IG@wcc5814
圖/IG@wcc5814
圖/IG@km_wanttogo
圖/IG@km_wanttogo

古崗樓&古崗湖

地址｜金門縣金城鎮舊金城東郊珠水路旁

清金門鎮總兵署

清金門鎮總兵署是座四進式兩廊的四合院建築，也是少見保留非常完整的清朝衙門建築，可以一窺清朝官員的審判情景，其中還藏了一個秘密景點，從大堂旁小房間的樓梯下去，會看到一個小卒手持木杖看守著地牢入口，展示著用毛筆寫的判書、招供刑具及犯人蠟像，逼真的場景彷彿穿越時空回到清朝。

圖/IG@wendymomo1209
圖/IG@wendymomo1209
圖/IG@tidus.lin
圖/IG@tidus.lin

清金門鎮總兵署

地址｜金門縣金城鎮浯江街53號

時間｜週一至週日 09:00~22:00

莒光樓

初訪金門，一定要登上莒光樓遠眺金廈美景；如果你還沒去過莒光樓，那你就low掉了！莒光樓是金門的重要戰地精神地標，為了表彰在古寧頭戰役中的國軍官兵而建，3樓有免費望遠鏡，若是夜晚前往也可以欣賞廈門的夜景。除此之外，可別錯過了莒光樓前金門獨有的紅色電話亭，特色造型只有金門才看的到喔~

圖/IG@tingshuhsu
圖/IG@tingshuhsu
圖/金門觀光旅遊網
圖/金門觀光旅遊網

莒光樓

地址｜金門縣金城鎮賢城路1號

時間｜週一至週日 08:00~22:00

#金門必打卡

古寧頭牌坊波波草

古寧頭牌坊可以說是金寧鄉的代表性地標，上面立有一名高兩百五十公分的持端槍勇士鋼筋水泥塑像，象徵著古寧頭戰役時，戰士英勇善戰守護人民的意象，同時也是往古寧頭戰史館的必經之路。而現在古寧頭牌坊旁又多了波波草，不只彰化有波波草金門也有，吸引許多人前來拍照。

圖/IG@zoe__0722
圖/IG@zoe__0722
圖/IG@circle.homestay
圖/IG@circle.homestay

古寧頭牌坊波波草

地址｜金門縣金寧鄉頂林路上

中堡藍晒圖

你以為金門只有戰地、古蹟嗎？其實金門也有文青的一面，不只台南有藍晒圖，金門也有！隱身在聚落中的，以前是自由撞球館，歇業後多年後，由畫家以藍色為基底加上簡單的線條，彩繪成撞球間的樣子，呈現出現在的金門中堡藍晒圖，不管從哪個角度看起來都別有一種立體感。

圖/IG@nana0412_____
圖/IG@nana0412_____
圖/IG@nana0412_____
圖/IG@nana0412_____

中堡藍晒圖

地址｜金門縣金寧鄉中堡5-2號

為什麼來金門？

去過小琉球的都知道，小琉球有個熱門打卡景點「我在小琉球，你呢？」。而金門也有一個「為什麼來金門？」，這其實是下堡村內一條小水溝的彩繪牆，記錄了許多將大大小小的金門景點和特色，金門是個充滿歷史故事的小島，每個人在金門可能都有自己的故事，那你，又為什麼來金門呢？

圖/IG@weiwei_31321011
圖/IG@weiwei_31321011
圖/IG@lorenlee0410
圖/IG@lorenlee0410

為什麼來金門？

地址｜金門縣金寧鄉頂堡村內

建議可以定位在金鼎國小，背對金鼎國小的正門，往左走一小段即可到達

建功嶼

建功嶼有著金門版摩西分海之稱，是金門和烈嶼(小金門)之間的海面衛哨。只有退潮時可以走過原本在海中的石板道登上建功嶼，並且一定要在漲潮之前離開，否則就會被困在上面，沿途還可以看見活化石鱟等豐富潮間帶生物，而石板道兩側高大的「牡蠣人」裝置藝術，也是來到建功嶼的旅人一定會拍的場景。

圖/IG@summer_queena
圖/IG@summer_queena
圖/IG@lin_1006
圖/IG@lin_1006

建功嶼

地址｜金門縣金城鎮建功嶼

歐厝沙灘戰車

歐厝沙灘位於翟山坑道附近，站在沙灘上放眼望去，其實看不見戰車的蹤影，面對海往右走約10分鐘才會看到這輛沉睡的廢棄戰車。一半埋沒在沙裡戰車，曾經是軍人練習打靶用的，後來被遺留在這，因為只有在退潮時才能看到戰車的樣貌，所以意外成為了IG上熱門的金門隱藏版景點。去之前記得先查潮汐喔！

圖/IG@travel_with_fu
圖/IG@travel_with_fu
圖/IG@zoomin917
圖/IG@zoomin917

◎小提醒：為維護景點，請不要任意攀爬~

歐厝沙灘戰車

地址｜Google地圖搜尋歐厝沙灘

延伸閱讀>> 金門東半部必去景點！一小時飛機就可走訪異國景點、電影場景

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

藍晒圖 美景 金門旅遊

延伸閱讀

防範牛結節疹 台南農業局：掛捕蚊燈落實門禁消毒

金門也缺老師！校長：盼找到人選不要加重其他老師負擔

美照又一發！陳玉珍七夕回眸寫情詩 籲開放「陸配有情人團聚」

導遊人員職前訓練金門首次開課 免赴台奔波花費

相關新聞

牡蠣人、隱藏版戰車必拍！「金門西半部11處景點」特輯　只知道古蹟就太Low啦

旅遊的目的不外乎是體驗當地的人文風景，而金門正是一個充滿民俗風情的小島。空曠筆直的道路，抬頭環繞周圍一圈，沒有高樓大廈遮住視線，也沒有都市的緊湊感，每個金門景點背後都有自己的故事，可以放慢步調細細體會。ReadyGo介紹過金門東半部景點，這次幫大家整理了金門西半部景點，告訴大家金門到底怎麼玩！

「馬祖」十大必吃美食推薦！ 南竿、北竿、東莒美食~值得通通吃遍

說到馬祖，第一秒你會想到哪一樣馬祖必吃美食？或是哪一家馬祖餐廳讓你去過後便心心念念？今天為你們統整了馬祖精選美食、值得一嚐的特色料理有─紅糟炒飯、老酒麵線、馬祖漢堡和九萬蔥油餅等，還有隱身於廢棄碉堡、擁有絕佳風景的神祕咖啡廳！話不多說，跟著ReadyGo一起揭曉馬祖在地美食料理，把南竿、北竿和東莒美食都吃遍吧！

就愛湛藍海水！嚴選「澎湖景點Top16」 各景點注意事項＋拍照技巧懶人包

澎湖是國人最愛去的離島之一，尤其每年花火節時、以及炎炎夏日適合玩水的季節，更是澎湖旅遊的旺季，到底澎湖有什麼魅力，又有哪些澎湖景點如此吸引各地遊客前來呢？就讓剛從澎湖回來的小編帶你看看這些澎湖景點，就算是淡季前來一樣好玩好拍！

「屏東漂漂河」好療癒～萬巒不只有豬腳　夏日漂流在小村內

屬於屏東縣的萬巒鄉，這個小區在過去的印象中幾乎都被遠近馳名的豬腳畫上等號，全世界的遊客前來也幾乎為了吃一頓連總統都愛的豬腳大餐;然而這個小區有著曖曖內含光的豐沛人文與自然景觀特色，如果刻意把旅遊的心放慢、把眼睛張大好好探索，就能發現這裡其實好玩極了。

澎湖冰品指南！特搜5家「澎湖仙人掌冰」，酸甜清涼在地好滋味任挑

「仙人掌冰」沁涼酸甜，是到澎湖必吃的食物之一，尤其來到白沙鄉參觀通樑古榕及跨海大橋，更是看見遊客人手一支。但是附近冰店那麼多，該買哪家真的要讓人想破頭了！這邊幫大家整理五家仙人掌冰店家資訊，趕緊呼朋引伴看過來！

卡拉ok免費唱到飽！高雄中式餐廳「慶昇樓」 隱藏版封肉2週前預訂才吃得到

高雄中式料理餐廳雖然多，但是要找到有私人包廂 又有卡拉OK可以唱的地方，真的少之又少！他們也已經經營17年了，也可以說是老牌的中式餐廳了唷！ 這間慶昇樓開在高雄凱旋夜市旁，除了有包辦大型活動也有喜慶宴客，家庭式的辦桌唷！ 完全可以依照人數需求去調配菜量非常貼心阿>

屏東「森林圖書館」全台最美！千禧公園內的夢幻總圖，還有24小時還書得來速

屏東人準備起飛，最新指標性地標即將登場！隱身市區千禧公園的「屏東縣立圖書館」即將於8/28正式開幕，綠油油的樹林包圍整棟建築，讓屏東總圖成為了名副其實的「森林圖書館」，未來開放後就能在裡面K書、閱讀、

從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

udn走跳美食／華少甫 許多人對於美濃的印象都是客家粄條或是客家料理，但其實許多人不知道，這裡有一間餐廳的台灣鯛料理主打自產自銷，從產地到餐廳只需10秒的時間，前兩週我跟豬飛小姐來到這間去年（2

一睹戰地奇景！「金門機票懶人包」　2020金門連假機票、注意事項總攻略

國內旅遊正夯，金門也成為了許多旅客報復性旅遊的熱門地點之一，但從台灣本島前往金門的船班一個月僅有兩班，因此目前主要前往金門的方式還是以飛機為主，而想要在連續假期的旅遊潮中，買到前往金門機票可是非常競爭的，所以今天小編就要來教授大家一些購買金門機票的小撇步，並且特別提供了搶票的黃金時間，就是要讓大家都有機會搶到金門機票，一覽迷人的戰地風光。

「台版聖托里尼」帶你秒飛地中海！馬祖最強懶人包，北竿+東莒+西莒景點推薦

馬祖有四鄉五島，由南北竿、東西莒和東引等島嶼組成，名稱因媽祖而得名，同時也是馬祖居民最重要的信仰。在歷史地位上佔有一席之地，標語、砲台、坑道和軍官兵營區讓此處充滿戰地風貌。馬祖受季風洋流和地理位置等影響，形成許多海蝕、海階等谷灣礁石地形，呈現一幅大自然迷人的地景畫作，因此也被譽為「閩江口外天上撒下的一串珍珠」。在這裡，你可以盡情飽覽從日出到日落的絕美海岸景致，歷史薰陶下的戰地風情，甚至不小心在旅程中迷路了，也有機會能獲得熱情馬祖人熱情的幫忙哦！

吃粽必撒花生粉！台灣小吃代表「郭家肉粽」　傳承一甲子的鹽埕在地老滋味

想到鹽埕除了奶茶控天堂之外 還有就是古早味美食天堂啦！ 各種古早味的小吃美食都藏在這裡呢(´ｖ｀) 我想肉粽跟碗粿已經可以說是台灣代表的小吃了八~~~~ 這間郭家肉粽從民國40年就已經開肉粽 到現在已經超過一甲子的歷史了呢！ 來高雄鹽埕區這間是絕對不能錯過的美食之一◉‿◉

「馬祖機票購買」總攻略！ 加碼機場交通、三天兩夜景點&住宿推薦

馬祖列島主要由北竿島和南竿島等36個島嶼組成，兩個最大的島各有一個機場，目前只有立榮航空提供馬祖機票，而台灣本島也僅有台北和台中有班機能前往馬祖。說到馬祖，大家第一個想到的一定是藍眼淚吧！但其實馬祖和金門一樣，都是當時戰爭的前線，馬祖的土地上也留有許多戰爭痕跡，等著旅客去了解這段歷史。以下，就讓小編來詳細介紹馬祖機票、南北竿機場交通和馬祖推薦景點住宿吧！

熱門新聞

銀龍擺尾變換隊形 秋天限定「萬鷺朝鳳」壯觀鳥友驚喜

絕無僅有的「跳海」！清水斷崖不一樣的玩法　這裡的海就該跳下去

3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

牡蠣人、隱藏版戰車必拍！「金門西半部11處景點」特輯　只知道古蹟就太Low啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。