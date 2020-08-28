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「馬祖」十大必吃美食推薦！ 南竿、北竿、東莒美食~值得通通吃遍

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

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圖 / @phoebe_chubby

說到馬祖，第一秒你會想到哪一樣馬祖必吃美食？或是哪一家馬祖餐廳讓你去過後便心心念念？今天為你們統整了馬祖精選美食、值得一嚐的特色料理有─紅糟炒飯、老酒麵線、馬祖漢堡和九萬蔥油餅等，還有隱身於廢棄碉堡、擁有絕佳風景的神祕咖啡廳！話不多說，跟著ReadyGo一起揭曉馬祖在地美食料理，把南竿、北竿和東莒美食都吃遍吧！

馬祖美食

#北竿-芹沃咖啡烘焙館

座落於馬祖地中海的這間餐廳，店內的地中海料理、麵包吐司各項都在水準之上，戶外座位的整片無敵海景更令人興奮不已，傍晚時分選擇面向大海的露天位置是種享受。現點現做的手工Pizza餅皮Q彈又有嚼勁，咀嚼後的麵皮香氣在嘴裡散發開來，讓入口後的每一分都是驚喜，其他細節環境就等大家親自走訪囉！

圖 / IG @mmleotzchen
圖 / IG @mmleotzchen
圖 / IG @joey080369
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Tips：建議訂位 / 早上10：00-11：00與下午14：30-17：00僅提供麵包飲品，不提供Pizza及餐點唷！

芹沃咖啡烘焙館

地址｜連江縣北竿鄉芹壁村53-1號

營業時間｜週一至週日 10：00-19：00 無固定店休，記得先撥電話確認以免撲空哦！

聯絡電話｜0836-56099

#北竿-芹壁鏡沃小吃

位於芹壁聚落附近的北竿人氣小吃店，為一對老夫婦共同經營，據說是馬祖非常道地、同時也被許多人評為馬祖第一名的老酒麵線，麵線極細順口，酒香四溢的湯頭、用老酒麻油煎出來的荷包蛋、紅糟過的肉絲，以上獨特的亮點都替這一碗加分不少。等待時間較久，記得多預留時間哦。

圖 / IG @lizhihua4669
圖 / IG @lizhihua4669

Tips：建議事先電話預留，熱門品項如老酒麵線很快會售完！

芹壁鏡沃小吃部

地址｜連江縣北竿鄉芹壁村75號

營業時間｜週一至週日 10：00-13：30，16：00-18：30

聯絡電話｜08-365-5558

#南竿-超群繼光餅

繼光餅又稱馬祖漢堡。由來自明朝將軍戚繼光，在快速掃蕩追擊倭寇時，為了縮短用餐時間和方便攜帶所發明的簡易乾糧。剛炸起鍋的繼光餅，撒上滿滿芝麻的甜甜圈外型，對切後再夾豬排和蔥花蛋，口味綜合了鹹甜香，整體咬下外酥內軟且芝麻香滿溢，不乾柴又有嚼勁，是馬祖當地的特色小吃之一。

圖 / IG @zara_kao
圖 / IG @zara_kao
圖 / IG @ariel_chia
圖 / IG @ariel_chia

超群繼光餅

地址｜連江縣南竿鄉馬祖村93號

營業時間｜週一至週日 07：00-18：00

聯絡電話｜08-362-5655

#南竿-阿妹的店鼎邊糊

位於馬祖南竿的介壽獅子市場2樓，是當地人也會吃的早餐好選擇。推薦許多人慕名而來的燕餃湯和海鮮鼎邊糊，燕餃皮薄Q彈味美且湯頭清香。鼎邊糊與鼎邊銼不同，前者有加米飯較滑順，海鮮配料有蛤蜊和魚丸魚塊，吃得出其中的鮮甜味！

圖 / IG @chiennchiennn
圖 / IG @chiennchiennn
圖 / IG @pinkbaby.eat
圖 / IG @pinkbaby.eat

Tips：建議早點抵達享用以免撲空，通常8點多就售完！

阿妹的店鼎邊糊

地址｜連江縣南竿鄉介壽村獅子市場內

營業時間｜週一至週五 05：30-賣完為止

聯絡電話｜08-362-6375

#南竿-阿婆（虫弟）餅 蠣餅

隱身於馬祖仁愛市場內的阿婆虫弟餅（蠣餅），是福州傳統小吃，型似蚵嗲的外皮炸得酥脆卻不油膩，飽滿的內餡有豬肉、高麗菜、蛋和米粉，是每到下午嘴饞時的絕佳選擇。販賣品項只有虫弟餅和紅糟雞串，紅糟雞肉外層有著紅糟獨特的鹹甜風味，口感厚實且不乾柴，也同樣推薦！

圖 / IG @gemini6945
圖 / IG @gemini6945

阿婆（虫弟）餅 蠣餅

地址｜連江縣南竿鄉仁愛村15號

營業時間｜週一至週日 14：00-18：00

聯絡電話｜0919-213-923

#南竿-刺鳥咖啡書店

由舊時軍事據點、廢棄碉堡改造而成的刺鳥咖啡，將馬祖戰地歷史巧妙的與藝文書店結合，加上店內的各類書籍和藝術品收藏，呈現另一種迷人的新型態風貌。空間劃分為一、二樓咖啡區，從室內座位的窗景向外望，美景絲毫不亞於二樓一望無際的全海景，矗立於海岸邊的刺鳥，同時也是一間離海最近的咖啡書店，非常值得安排走訪一趟。

圖 / IG @phoebe_chubby
圖 / IG @phoebe_chubby
圖 / IG @keira33888
圖 / IG @keira33888
圖 / IG @travelmous
圖 / IG @travelmous
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穿過神秘的藝廊坑道，同時也是舊碉堡坑道，後方便是一整片遼闊又舒心的馬祖海景，來這裡建議暫時放下緊湊行程，留一些時間好好休息、聽海、吹風和放空。

Tips：低消150元/人，此處汽車無法直接到達，需要騎機車到附近再步行一段小路才能抵達。

刺鳥咖啡書店

地址｜連江縣南竿鄉復興村222號（12據點）

營業時間｜週一至週日 10：30-18：00 無固定店休，記得先撥電話確認以免撲空哦！

聯絡電話｜0933-008-125

#東莒-國利豆腐店

當地人推薦的純手工豆花，招牌豆漿豆花濃郁綿密，豆味十足且份量實在，冰塊是用豆漿做的，口感很像小時候吃的古早味，每天來一碗解熱消暑都不為過。而國利的豆腐也是必點，連不愛吃豆腐的朋友也說國利的柴魚醬油豆腐他可以，是來東莒不能錯過的店家之一呀。

圖 / IG @zara_kao
圖 / IG @zara_kao
圖 / IG @sherry0063_
圖 / IG @sherry0063_

國利豆腐店

地址｜連江縣莒光鄉74號

營業時間｜週一至週日 06：00-21：00

聯絡電話｜08-368-8011

#東莒-華美美食

華美美食是東莒唯二小吃店的其中一家，炸大雞排、蔥油餅、紅糟炒飯和炸醬麵都是必點！九萬蔥油餅的餅皮酥脆厚實，完美的半熟蛋讓美味更上一層樓，特有的紅糟炒飯香氣足，炸醬麵條香Q有勁，炸醬醬料是老板娘特別調製而成，而多道餐點的高評價也被列為值得一去再去的店家等級。

圖 / IG @afish00390_foodietraveler
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圖 / IG @tw.cathy
圖 / IG @tw.cathy
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華美美食

地址｜連江縣莒光鄉大坪村28號

營業時間｜週一至週日 06：30-14：00 17：30-19：00

聯絡電話｜08-368-8388

#東莒-楓樹林小吃

東莒另一家小吃就是楓樹林，販售品項多樣有麵有飯類，推薦招牌臭豆腐和台式泡菜，似古早味泡菜，炸得極為酥脆的臭豆腐沾上獨特醬汁很「涮嘴」，適合多人分享。炸雞排的肉質軟嫩，蔥油餅類似炸蛋蔥油餅，非常酥脆且大份量，兩間小吃口味不盡相同，同樣值得安排一趟親自品嚐，順帶一提，餐點因附近多為軍人而有著像雙倍的份量，很超值！

圖 / IG @christinefung_tine
圖 / IG @christinefung_tine
圖 / IG @hanhanyen
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楓樹林小吃

地址｜連江縣莒光鄕東莒大坪村23號

營業時間｜週一至週日 09：30-14：00、17：30-19：00

聯絡電話｜0911-289-128

#東莒-找茶複合式民宿 DRINK BAR

東莒唯二飲料店之一在這！經營找茶民宿同時也販售飲料，就像手搖茶飲店有多種選擇，招牌則是人人必點的仙草奶凍。大面觀景窗的座位採光極佳，店內放置許多書籍繪本，明亮放鬆的環境讓人願意在這裡待上許久，而店裡健談的老闆娘也時常大方向旅人們分享許多東莒的故事，有機會就來找茶聊聊天吧。

圖 / IG @piepie.maomao
圖 / IG @piepie.maomao
圖 / IG @piepie.maomao
圖 / IG @piepie.maomao
圖 / IG @piepie.maomao
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找茶複合式民宿 Drink Bar

地址｜連江縣莒光鄉30號

營業時間｜週一至週日 9：00-21：00

聯絡電話｜08-368-8009

延伸閱讀>>一秒到地中海？馬祖北竿、東莒+西莒景點懶人包

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馬祖 小吃 咖啡

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