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澎湖冰品指南！特搜5家「澎湖仙人掌冰」，酸甜清涼在地好滋味任挑

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

澎湖白沙鄉的通樑古榕、跨海大橋是著名的景點，來到這邊不免俗要買一支紅紫色的仙人掌冰邊走邊吃。呃......可是該買哪一家呢？別看小小一支冰，每家店的特色都不一樣！

1.口味最豐富：【自由冰品

2.買冰送炸物：【阿姨仙人掌冰】

3.欣賞奇石珍寶：【阿婆仙人掌冰】

4.仙人掌冰創始：【易家仙人掌冰】

5.創意多變化義式冰淇淋：【澎湖235掌上明珠】

口味最豐富：【自由冰品】

這間「自由冰品」位於通樑古榕旁，開業至今已四十三年。主打的特色商品除了仙人掌冰外，還有花生、風茹草、海芙蓉等特色口味冰淇淋；86歲的老闆活到老學到老，不斷研發新口味，讓不喜歡仙人掌冰的朋友，也可以選擇其他口味的冰湊個熱鬧。

能依喜好自由搭配口味，想知道什麼組合最合適也可以直接問老闆。像是風茹草，有點像仙草茶加黑糖的味道，很特別。

自由冰品

店家地址：澎湖縣白沙鄉通梁39之1號

營業時間：周一到周日 08:00-19:00

詳細資訊：https://bit.ly/3jemE4V

買冰送炸物：【阿姨仙人掌冰】

一冷一熱，熟食品項最豐富。在這裡，凡購買飛魚卵香腸、花枝丸、烤小管，就能兌換一支仙人掌冰！所以來這邊一串熟食一支冰，是雙手的標準配備。

圖片來源：IG@tin0731
圖片來源：IG@tin0731

這支招牌花枝三兄弟超級划算！能一次品嘗紫菜、原味、海菜風味的花枝丸，讓你一次嘗遍所有海的味道。

阿姨仙人掌冰

店家地址：澎湖縣白沙鄉通樑村44號

營業時間：周一到周日 7:00-19:00

詳細資訊：https://bit.ly/32fipz0

欣賞奇石珍寶：【阿婆仙人掌冰】

在這裡能吃支冰，順便逛逛店裡頭的奇珍異石；有巨大的貝殼、來自海洋的奇特擺飾品……。花生、哈密瓜、蘆薈冰淇淋都是這裡的熱門口味。

阿婆也販賣野生的風茹茶，風茹茶有「澎湖青草茶」之稱，香濃入味、解渴消暑，且能降火氣、護肝，是好喝又健康的飲品。

阿婆仙人掌冰

店家地址：澎湖縣白沙鄉通梁村44之1號

營業時間：周一到周日 8:00-18:00

詳細資訊：https://bit.ly/2EbQuIs

仙人掌冰創始：【易家仙人掌冰】

據說易家才是仙人掌冰的創始，讓你一試就難忘的酸甜彈牙經典滋味。前面三家接近通樑古榕，這家的位置較接近跨海大橋，顯眼的紫色外觀非常引人注目，一眼望去就知道那間房子是「易家」。從易家仙人掌冰看出去就是跨海大橋了，能一邊欣賞海景風光，一邊慢慢享用手裡的冰。

易家仙人掌冰

店家地址：澎湖縣白沙鄉191-2號

營業時間：周一到周日 08:30–18:00

詳細資訊：https://bit.ly/3lbjQqQ

好吃的澎湖仙人掌冰除了上述四家位在白沙鄉的老字號之外，近年來在馬公市區也崛起了一間以「義式冰淇淋」起家的特色冰店，將澎湖在地特產、食材化身一變，成道道經典冰淇淋口味，用料天然、真材實料的好風味，讓它成為觀光客心頭上的愛店。

澎湖235掌上明珠

從街邊的地方特色小吃，搖身一變為餐廳中的高級冰品。位於市區的澎湖235掌上明珠讓仙人掌、海菜、風茹茶這些澎湖特產轉型成為精緻化的義式冰淇淋，別於一般冰淇淋的口感，更讓人念念不忘！

店內不只有提供仙人掌口味冰淇淋，將雪花冰淋上粉紅色的仙人掌粉圓，新創冰品吃法，也讓人愛不釋口，圖片來源：澎湖235掌上明珠。

環境乾淨、衛生，且擁有舒適的吃冰空間，夏日來到澎湖玩耍想找地方避避暑、小憩一下的話，來澎湖235掌上明珠再適合不過，讓自己稍微充電一下，再繼續大玩澎湖景點吧。

澎湖235掌上明珠

店家地址：澎湖縣馬公市民族路41號

營業時間：13:00-18:00

詳細資訊：https://bit.ly/2CS2ldO

仔細看下來，其實每家仙人掌冰的顏色都不太相同，各有各的配方，從上面選一家喜歡的，或是想要每間都嘗試看看也都OK啦！來到澎湖結果沒吃仙人掌冰，回到台灣本島可是會被笑呀！澎湖除了除了知名的仙人掌冰之外，仙人掌也被做成很多種不同的特產、伴手禮，有興趣的朋友不妨多帶幾樣回家，分給親朋好友享用吧！


延伸閱讀>澎湖旅遊哪裡吃喝買名產？讓你轉換新口味！隱藏版店家看過來

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