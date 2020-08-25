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屏東「森林圖書館」全台最美！千禧公園內的夢幻總圖，還有24小時還書得來速

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書

屏東人準備起飛，最新指標性地標即將登場！隱身市區千禧公園的「屏東縣立圖書館」即將於8/28正式開幕，綠油油的樹林包圍整棟建築，讓屏東總圖成為了名副其實的「森林圖書館」，未來開放後就能在裡面K書、閱讀、休憩，累了還能走出戶外吸收芬多精，簡直太療癒！

圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書

耗時逾2年，全新整建的「屏東縣立圖書館」終於完工，且座落在「千禧公園」50年老樟樹林內，是處位置意外親民的桃花源。園區佔地達5公頃的，30年老建築經翻修後，完美變身成時尚之地。大廳採挑高的設計，各區皆結合美學打造精美線條感，大面積的落地窗增添遼闊的視野及美感，從內往外可感受置身森林內舒暢氛圍，由外往內亦與大自然毫無違和地融合。另外，升級的館藏、各式專屬閱覽空間、如同小型電影院的影音展演區等，都值得到訪、親自體驗。

圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
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圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書

縣長潘孟安日前在官方臉書搶先曝光這些館內外的美照，立馬引爆網友期待及熱議。許多人直呼美度爆表，紛紛留言：「全台最美總圖，當之無愧」、「屏東百年來最有創新的建築設計」、「再這樣下去，我想移居屏東了」、「太幸福了，列入必訪」。值得一提的是，除了每個角落都有成為打卡熱點的潛力，館內設有全台首個還書得來速，24小時營運的智慧還書架、得來速服務便利性極高，環境優美且具實用性，只要使用者好好善用及愛護，勢必成為屏東一大亮點。

圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書
圖／屏東縣縣長潘孟安官方臉書

屏東縣立圖書館(8/28開幕)
地址：屏東縣屏東市大連路69號
開放時間：週二至週日09:00-21:00

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