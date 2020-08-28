就愛湛藍海水！嚴選「澎湖景點Top16」 各景點注意事項＋拍照技巧懶人包

澎湖是國人最愛去的離島之一，尤其每年花火節時、以及炎炎夏日適合玩水的季節，更是澎湖旅遊的旺季，到底澎湖有什麼魅力，又有哪些澎湖景點如此吸引各地遊客前來呢？就讓剛從澎湖回來的小編帶你看看這些澎湖景點，就算是淡季前來一樣好玩好拍！

澎湖常見Q&A

Q1.澎湖熱門景點推薦有哪些？

澎湖跨海大橋、奎壁山摩西分海、玄武岩、雙心石滬、吉貝沙尾都是澎湖的必去景點！

Q2.澎湖必吃美食有哪些？

來到澎湖就不能不吃海鮮，小管麵線絕對是必吃，另外易家仙人掌冰、郵局口蔥油餅和三哥雞排也都是很多遊客推薦店，也可以買一些黑糖糕、鹹餅和干貝醬等伴手禮回家！

Q3.澎湖有哪些必玩體驗？

除了每年的花火節可以看煙火以外，平常來澎湖可以玩香蕉船、水上摩托車、海上SUP、浮潛等水上活動，晚上還可以夜釣小管！

Q4.澎湖可以去哪些離島玩？

七美島絕對是澎湖必去離島，另外吉貝島、望安島也有很多旅客喜歡去，近來南方四島則是澎湖離島的新興景點！

Q5.澎湖三日遊行程可以怎麼排？

Day 1.抵達澎湖後先從本島最遠的西嶼鄉開始玩，可以去西嶼燈塔、二崁聚落、澎湖跨海大橋，然後去易家仙人掌冰吃冰，再去後寮天堂路、中屯風車村和奎壁山摩西分海，晚上在中央老街吃晚餐。

Day 2.一早去搭船，先前往巡航藍洞、南方四島國家公園，然後登上七美島，環島探訪雙心石滬、小台灣等景點，在天黑前返航本島，採買伴手禮。

Day 3.直接搭船去吉貝島環島、到吉貝沙尾參加水上活動行程，玩好玩滿再回本島收拾行李，滿載而歸！

澎湖景點－澎湖本島

澎湖跨海大橋。 圖／FunTime

澎湖跨海大橋

澎湖跨海大橋。 圖／Flickr

來到澎湖就不能不跟跨海大橋的這座拱橋合照吧？這座澎湖地標跨海大橋連接白沙和西嶼兩島，在兩端都各有一個這樣的拱橋，不過多數人會在白沙這端停留，因為附近還有保安宮「通樑古榕」這個景點，以及知名的易家仙人掌冰，在跋涉了這麼長一段路之後可以在此小憩一下。

交通：沿203縣道行駛即可抵達

後寮天堂路

後寮天堂路。 圖／IG, jiajessie

後寮天堂路是曾經的東港舊碼頭，在荒廢後卻因為美景而吸引遊客前往，在海水漲潮時只露出堤面，一路延伸到海中，兩側是清澈的藍綠色海水，就像通往天堂的道路一樣。不過提醒大家在前往天堂路之前要先確認好潮汐時間，不然只能看到高高的天堂路聳立在石堆之間，兩側都沒有海水就不天堂了～

小編小提醒：碼頭的堤面狹窄，在上面行走要注意安全！

交通：203縣道接澎8鄉道，抵達後寮遊客中心後沿小路行駛，即可看到海灘和天堂路，可以把機車停在後寮海灘旁

奎壁山摩西分海

奎壁山摩西分海。 圖／IG, jimmy_trj66

這條連接北寮奎壁山和赤嶼的道路，只有在滿潮過後才會漸漸露出來，就像傳說中的摩西分海一樣，在海中浮現一條道路，遊客可以沿著這條路步行到對面的赤嶼，體會一下走在海中間的感覺。如果來的時機不巧，無法通行到赤嶼也沒關係，一旁有個「Penghu」打卡小地標，可以和赤嶼來張合照，換個角度則有湖西風力發電廠轉動的風車！

小編小提醒：想走到赤嶼的朋友們，記得先參考澎湖國家風景區管理處潮汐表來安排行程時間喔～

交通：202縣道接澎14鄉道即可抵達

池東大菓葉玄武岩

池東大菓葉玄武岩。 圖／Wikimedia

澎湖的玄武岩地形相當有名，最知名也最大的就是地理課本上會出現的桶盤嶼，不過前往桶盤嶼需要另外搭船，也不一定能登島，有可能只能在海上遠望，因此小編相當推薦想一探玄武岩景觀的朋友們，在繞北環時可以順便到池東大菓葉玄武岩看看，這裡除了可以近距離欣賞壯觀的岩壁，因為位在高處，也可以拍到很美的海景喔！

小編偷偷說：雖然說是在高處，但是在地面上就可以看到它的身影，不用擔心要爬很多階梯啦～

交通：203縣道接澎3鄉道即可抵達

池西虎目滬（單心石滬）

池西虎目滬（單心石滬）。 圖／IG, smallqqq0512

七美島的雙心石滬遠近馳名，不過七美往來澎湖本島，單趟就需約90分鐘的船程，對於容易暈船的人來說簡直是生命不可承受之重，好在澎湖本島有個隱藏版秘境「單心石滬」，是近來新興的澎湖景點，讓大家不用到七美也可以一睹從前漁人的智慧。建議大家在退潮時前來，才能沿著露出海面的道路走上石滬喔。

小編小提醒：石頭濕滑，千萬不要在未完全退潮時走上石滬以免受傷！

交通：203縣道接澎3鄉道即可抵達

小池角雙曲橋

小池角雙曲橋。 圖／IG, lazy.ben

小池角雙曲橋。 圖／IG, yushu_tung

小池角雙曲橋離單心石滬不遠，可以一起排入行程。這座純白色橋梁從陸地筆直延伸到海中，在末端岔出左右兩側繼續延伸，兩側的尾端各有一座涼亭，是休憩、拍照的絕佳場所。這裡是澎湖景點中，鄰海卻不用擔心潮汐、可以安然步行遊覽的少數景點，不過不同水位拍出的感覺也不同，小編覺得還是漲潮時比較美一些～

交通：203縣道接澎3鄉道即可抵達

隘門沙灘

隘門沙灘。 圖／klook

隘門沙灘位在馬公機場附近，與林投公園、林投沙灘相連，沙灘由珊瑚和貝殼等碎屑組成，最特別的是「星狀有孔蟲」，仔細看來非常漂亮，真的是一沙一世界啊～而隘門沙灘除了是很美的澎湖景點以外，這裡還可以玩水、BBQ，來到澎湖就是要走這種路線！

交通：204縣道接澎20鄉道即可抵達

澎湖景點－七美島

雙心石滬

雙心石滬。 圖／BOHNE

雖然七美島離澎湖本島船程不算近，但為了一睹雙心石滬的風采，大多數遊客在澎湖跳島時還是首選七美島。想看到最美的雙心石滬，必須要在海水退去一半、大約是乾潮前三小時左右的時機，石滬一半在水面上、一半在水中，拍起來最好看！觀賞雙心石滬的觀景台設有幾座拍照點，大家可以在這邊抓到最剛好的角度！

交通：七美南滬港騎車約12分鐘

小台灣

小台灣。 圖／BOHNE

小台灣是近來越來越夯的澎湖景點，在七美環島時大家一定會停下來觀賞。這座天然的海蝕平台，輪廓狀似台灣本島，在退潮時更加明顯，不過漲潮時的浪花拍打平台邊緣，小編覺得這個景象也十分吸引人呢～拍完小台灣，也可以看看涼亭對面的峭壁，延伸到懸崖邊緣的綠地很有異國風情！

小編小提醒：這一帶不時會有許多黑山羊出沒，大家騎車要小心噢！

交通：七美南滬港騎車約10分鐘

南嶼城

南嶼城。 圖／BOHNE

南嶼城是七美少數不鄰海的景點，知名度也比較不高，但是在騎車經過外圍道路的途中，你一定會被這棟城堡建築吸引。南嶼城是七美住民為感念先人自望安遷徙到七美的艱辛過程而建，採用澎湖特有的玄武岩堆砌而成，拱門和長廊相當具有巴洛克風格。大家可以走上城樓眺望，城內和人一樣高的花叢開著紅色花朵也非常好拍！

交通：七美南滬港騎車約5分鐘

澎湖景點－吉貝島

吉貝沙尾

吉貝沙尾。 圖／KKday

吉貝島距離澎湖本島船程約20分鐘，島上的吉貝沙尾是全台規模最大的「沙嘴」地形，長達720公尺，且沙質細軟，非常適合進行水上活動，因此這裡也有「海上樂園」之稱，無論是水上摩托車、香蕉船還是浮潛、海釣或抱礅抓魚，在這裡通通都可以進行！

交通：吉貝碼頭騎車4分鐘

目斗嶼燈塔

目斗嶼燈塔。 圖／IG, jane_lin_1964

目斗嶼離吉貝島不遠，因此目斗嶼的行程通常會和吉貝安排在一起。目斗嶼附近的暗礁是澎湖最危險的海域，大船擱淺的案例時有所聞，因此遊客前往目斗嶼的船隻都是以小艇為主。目斗嶼非常小，黑白相間的燈塔是島上的唯一景點，不過這裡的海水清澈見底，遊客也較少，就算要多花一些時間才能抵達也非常值得，喜歡走探險路線的朋友們一定要來這個澎湖景點報到！

交通：吉貝乘船約10分鐘

澎湖景點－望安島

網垵口沙灘

網垵口沙灘。 圖／IG, jyhsan

望安島的網垵口沙灘綿延長達一公里，沙質是潔淨的貝殼沙，因此這裡也是望安島上絕佳的戲水去處。網垵口沙灘的海水色調在每個時間點都不同，因而有「調酒海灘」的稱號，而最有特色的就是彎月和波浪的造型牆，透過中空的部分可以直接望向大海，別有一番意境。

交通：望安潭門港騎車4分鐘

花宅聚落

花宅聚落。 圖／Wikimedia

花宅聚落是世界文化紀念物基金會所列「世界100個瀕臨危險的文化遺址」名單之一，也是全國第一個公告登錄的「重要聚落」。花宅聚落裡的建築均採用玄武岩和咾咕石堆砌而成，在保留最完整的曾家古厝，還可以看見紅磚砌成的「曾」字窗戶。大家可以在小巷弄裡漫步，遙想望安的舊時光。

交通：望安潭門港騎車7分鐘

澎湖景點－南方四島

西吉嶼藍洞

西吉嶼藍洞。 圖／BOHNE

西吉嶼曾經是一個村落，後來因地處偏遠，居民難以謀生，由政府輔導遷村，現已成為無人島，因此當地人也稱這裡為「失去炊煙的島嶼」，目前劃歸為南方四島國家公園的範圍。島上北岸的海蝕洞，在陽光由上方洞口照射下，隱隱閃爍著藍光，這畫面在一名攝影師的鏡頭下一夕之間聲名大噪，吸引許多遊客前來，不過目前西吉嶼不開放登島，遊客只能乘船靠近觀賞。

小編偷偷說：實際看到藍洞覺得比想像中小，不過畫面真的很美！

交通：僅能乘船觀賞

東吉嶼黑白燈塔

東吉嶼黑白燈塔。 圖／IG, heatherabbitwithlove

東吉嶼過去曾是澎湖本島與台南之間海運貿易的轉運站，繁華一時，現在則是南方四島國家公園中最大的島（推薦給你：澎湖南方四島、無人島浮潛一日遊）。遊客登島後，可以沿著八卦山步道走向黑白相間的東吉嶼燈塔，大片草原的景象令人心曠神怡，從高處也可以看見蔚藍大海，這個未經過度開發的小島景緻，不輸綠島蘭嶼，更少了商業氣息啊！

交通：馬公乘船1小時，或台南安平港乘船約2.5小時

澎湖群島的離島很多，本島也有太多好玩好拍的景點，實在無法一一介紹，小編只能挑幾個私心喜歡的景點推薦給大家，這些景點有哪些是你去過的、哪些是沒去過想去的呢？趕快規劃一下假期準備飛澎湖吧～在此也提醒大家，澎湖景點有許多都是要抓好漲退潮時機，才能看到最美的畫面！

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