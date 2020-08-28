「屏東漂漂河」好療癒～萬巒不只有豬腳　夏日漂流在小村內

【圖／文：行遍天下】

屬於屏東縣的萬巒鄉，這個小區在過去的印象中幾乎都被遠近馳名的豬腳畫上等號，全世界的遊客前來也幾乎為了吃一頓連總統都愛的豬腳大餐;然而這個小區有著曖曖內含光的豐沛人文與自然景觀特色，如果刻意把旅遊的心放慢、把眼睛張大好好探索，就能發現這裡其實好玩極了。

萬巒彩虹吊橋旁更有一整排新完成的彩繪牆，把萬巒閩客歷史、宗教、漂漂河等特色都立體的畫上了。

萬巒倚山、境內多流水的自然地理環境，造就了許多溪流與鄉村街景共築的景象，而在五溝水地區的三合河，日夜流動的是來自於大武山袱流湧泉，泉水冷冽清澈，特有種蘆葦、水空心菜構築了小溪特有的水生態，溪水清澈見底還可直見小魚悠游。

來自大武山湧泉，泉水冷冽清澈，適合夏日消暑。

而也在地方政府的努力規劃下，興起可以漂流在河面的漂漂河體驗。跟著當地指導員指示下水，感受從腳竄上來的涼爽感，一解南台灣太陽的毒辣；長達一公里的全自然流水，不湍急且涼爽，攀上泳圈或內胎，順著河水緩緩漂流而下，低水面角度還能看見客庄老建築、沿岸自然生態，甚至還能跟沿途民家輕聲SayHi。

我家門前有小河，但戲水時請輕聲細語，互相尊重當地居民。





景點介紹

五溝水漂漂河

電話：08-7812460(洽萬巒鄉公所)

網址：www.pthg.gov.tw/TownWlt

資訊：由於會流經民居前，戲水時請輕聲細語，互相尊重





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