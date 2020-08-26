卡拉ok免費唱到飽！高雄中式餐廳「慶昇樓」 隱藏版封肉2週前預訂才吃得到

慶昇樓外觀 圖/姐妹淘部落客

慶昇樓就位在凱旋夜市旁邊~~之前經過常常看到好多遊覽車停在這裡呢，旁邊還有自己的特約停車場，停車非常方便唷！

慶昇樓餐廳環境 圖/姐妹淘部落客

這裡非常特別的是有這種可以容納多達20人的大圓桌，要在高雄中式餐廳裡找到這麼大的圓桌，真的很不好找！而且還有自己的私人空間´･ᴗ･` 當然除了多人的圓桌，也有小家庭的包廂唷！

慶昇樓 圖/姐妹淘部落客

重點是每一間都有自己的卡拉OK耶！(๑♡⌓♡๑) 而且還不用另外付費太佛心了吧~~~~~他們家的歌單不是我原本想像的那種都台語歌之類的XD 他們歌單每個月都會更新一次唷！

虎掌海蔘 (大)$1000 (小)$500 圖/姐妹淘部落客

是豬腳筋唷~~~~超級Q彈搭上醬汁整個超涮嘴，一口接一口要不是還是其他人要吃我就吃光光(喂 一入口就有淡淡的紅蘿蔔香氣，有別於一般醬油滷汁，這款香氣更逼人，口感也更有層次

干貝米糕 $800 圖/姐妹淘部落客

米糕軟硬度適中，不會有那種吃了會消化不良的感覺XD 鬆鬆軟軟的米糕最棒了，沒有太黏膩的口感，帶點嚼勁的米糕最好吃了(´ｖ｀)

唐朝一品封 圖/姐妹淘部落客

這道是超級隱藏版的料理！做工繁複要提早兩個星期預約！！他們的封肉很滑嫩，瘦肉的部分已經軟嫩到一咬就化開，肥肉部分更是入口就融入嘴裡了，外皮軟Q一點也不油膩~~~~這個配飯可以吃兩碗(・∀・)

私人包廂 圖/姐妹淘部落客

私人包廂 圖/姐妹淘部落客

私人包廂 圖/姐妹淘部落客

他們還有這種超高級的卡拉OK耶！這個設備這個氣氛完全跟連鎖的卡拉OK有得比耶~~~不過這個包廂是一個小時200元唷！

私人包廂 圖/姐妹淘部落客

除了一樓有私人包廂之外，二樓有很大的場地可以辦活動或是辦婚禮唷！而且才剛整新過~~設備都很新唷(•‿•)

慶昇樓-後記

慶昇樓 圖/姐妹淘部落客

慶昇樓我覺得很適合帶家人來耶~~或是同事朋友們來聚餐也非常適合！除了桌菜好吃之外，這裡有私人包廂，還有卡拉OK可以免費唱真的很划算！同事朋友來這裡也有卡拉OK唱可以帶動氣氛也不會有人吃到很無聊XD