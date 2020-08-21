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一睹戰地奇景！「金門機票懶人包」　2020金門連假機票、注意事項總攻略

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
大金門。 圖／金門觀光旅遊網
大金門。 圖／金門觀光旅遊網

國內旅遊正夯，金門也成為了許多旅客報復性旅遊的熱門地點之一，但從台灣本島前往金門的船班一個月僅有兩班，因此目前主要前往金門的方式還是以飛機為主，而想要在連續假期的旅遊潮中，買到前往金門機票可是非常競爭的，所以今天小編就要來教授大家一些購買金門機票的小撇步，並且特別提供了搶票的黃金時間，就是要讓大家都有機會搶到金門機票，一覽迷人的戰地風光。

搭飛機去金門

金門 圖／Flickr
金門 圖／Flickr

想從台灣本島前往金門最快的方式當然就是搭飛機了，而除了原先的立榮航空及華信航空，今年為因應離島旅遊熱潮，今年虎航也與華信航空共同推出「台灣虎航X華信航空雙航齊飛安心旅遊」專案，讓前往金門的旅客，有更多不同的選擇。

立榮航空

立榮航空。 圖／Wikimedia
立榮航空。 圖／Wikimedia

※以上皆為表定航班，實際航班依訂位購票當下顯示為主。

華信航空

華信航空。 圖／Wikimedia
華信航空。 圖／Wikimedia

※以上皆為表定航班，實際航班依訂位購票當下顯示為主。

台灣虎航

台灣虎航。 圖／Wikimedia
台灣虎航。 圖／Wikimedia

台灣虎航往金門航線為檔期活動「雙航齊飛 安心旅遊 即刻出發」之特別航班，僅2020/8/7、2020/8/14兩日執飛松山-金門

去程（松山-金門）起飛時間：08:40

回程（金門－松山）起飛時間：10:40

想要在這段期間前往金門的朋友們可以多加留意喔～

搭機注意事項

搭乘國內航班要攜帶身分證或健保卡等證明文件。

國內航班大都於起飛前1小時開始報到，並須於起飛前30分完成報到。

在搭機前記得將電子產品開啟飛航模式並關閉Wi-Fi。

國內航班每人享有7公斤隨身行李，10公斤的免費託運行李。

華信航空國內線可攜帶液體物品，單瓶容量500毫升以下皆可放置於手提或託運行李，總量不能超過2,000毫升；立榮航空則無限制，包裝妥善即可。

危險物品不得攜帶上機或放入託運行李。

2020下半年連假訂位管制

每每到連續假期，國內線航空運輸需都會大幅增加，交通部為了掌握旅客的訂位情形，以利之後規劃加班機的航班，所以連假國內線機票都會管制並統一開放訂票。大致上機票管制時間會比連假多兩天，將時間拉長來好來分散整體的運輸流量，因此小編也列好接下來的搶票時間點，大家記得趕緊筆記下來，以免錯過！

尚義機場前往市區（金城車站）

租機車

來金門最自由的交通方式當然就是租機車拉，在尚義機場航站內就有租車公司的服務台可以進行租車，建議大家可以事先上網預訂，抵達時就可以加速取車拉。

花費時間：9分鐘。

費用：租機車24小時約400元

搭公車

若要從尚義機場前往市區金城車站，目前有紅1、1A、3，這三條路線公車可以直達，只要從尚義機場大門出來就可以看到公車候車亭了，非常方便。

搭乘路線：紅1、1A、3

花費時間：30分鐘。

費用：一段票12元、二段票24元

時刻表及詳細搭乘資訊請看公共車船管理處

大金門

大金門。 圖／金門觀光旅遊網
大金門。 圖／金門觀光旅遊網

金門主要分為兩座島，分別是金門和烈嶼鄉，也被大家稱為大金門與小金門。而大金門算是整個金門最熱鬧的地方，對外門戶的尚義機場也在此處，通常是台灣旅客抵達金門的第一站。

翟山坑道

翟山坑道。 圖／金門觀光旅遊網
翟山坑道。 圖／金門觀光旅遊網

位在台灣前線的金門，一直以來都默默地守護著台灣，也因此發展出許多獨特的戰地奇景，其中最具代表性的就是翟山坑道。翟山坑道原先是戰時供登陸小艇搶灘運補時使用，在1998年轉型為觀光坑道，開放讓遊客進入參觀，在這裡你可以看見許多前人戰爭時所留下的歷史痕跡，認識更多金門的文化及背景。

南石滬公園

南石滬公園。 圖／金門觀光旅遊網
南石滬公園。 圖／金門觀光旅遊網

南石滬公園位在金門的金湖鎮，有著金門迷你版張家界的美稱。南石滬公園原先是座大型的花崗岩礦場，中正紀念堂、桃園國際機場的建築石材都取自這裡，2002年停止開採轉為環境保護區後也進行了美化，讓這裡成為了另類見證金門產業發展的景點，同時也是個觀賞夕陽的絕美聖地呦。

北山古洋樓

北山古洋樓。 圖／金門觀光旅遊網
北山古洋樓。 圖／金門觀光旅遊網

北山古洋樓位在古寧頭，是一棟建於民國17年結合雙層洋樓與閩南合院的建築物，古寧頭戰役時，這裡曾被共軍佔為臨時指揮所，與我方國軍對峙展開激烈槍戰的過程，成為見證戰争的歷史地標。但這裡也有個恐怖的傳說，據傳在激烈的古寧頭戰役中，共軍戰敗後就在這棟洋樓內自縊，而後時有靈異事件的發生，這流傳在民間的禁地故事，也讓這東洋樓增添了許多神秘色彩。

漂浮斑馬線

漂浮斑馬線。 圖／IG, eitingirl
漂浮斑馬線。 圖／IG, eitingirl

想體驗空中漫步的感覺嗎，不用再大老遠跑到國外去，金門就有夢幻的飄浮斑馬線！位在金湖鎮中正公園內，太湖淨水廠旁的壩堤上的飄浮斑馬線，是藝術家廖駿杰夫妻以黑、灰、白，三色元素，打造宛如鋼琴琴鍵的3D斑馬線，讓開車的民眾不僅能夠更加注意行人，現在更成為了金門超夯的打卡景點。

小金門

金門的烈嶼鄉又稱小金門，是緊臨在金門西側的一座小離島，在823砲戰時這裡是重要的後勤補給基地，因此小金門有許多軍事遺跡，讓我們可以一窺當時的戰地歷史樣貌。

九宮坑道

九宮坑道。 圖／金門觀光旅遊網
九宮坑道。 圖／金門觀光旅遊網

九宮坑道與金門的翟山坑道相同，一樣是為了確保軍事運補作業安全而設置，有4處出海口及5座地下坑道聯結碼頭，可以容納52艘小艇停泊。時至今日這裡已經成為了小金門的觀光勝地，政府也在當中以蠟像模擬當時開鑿坑道的情況，讓遊客體會過往的艱辛。

沙溪堡

沙溪堡。 圖／金門觀光旅遊網
沙溪堡。 圖／金門觀光旅遊網

位在台灣最西方的沙溪堡是小金門最重要的一個軍事據點，因為這裡的位置特殊，可直接看到大膽、二膽、檳榔嶼及廈門，是小金門風景最遼闊的景點，尤其在盡頭的涼亭中，不僅可以遠眺廈門，180度的無敵海景也是許多攝影好手爭相前往的拍照聖地。

后麟步槍模擬射擊館

后麟步槍模擬射擊館。 圖／金門觀光旅遊網
后麟步槍模擬射擊館。 圖／金門觀光旅遊網

來到金門怎麼可以不體驗一下槍戰涉及的快感！后麟步槍模擬射擊館一直到2014年以前都還是個軍事營區，在2018年改建後除了保有之前的設施供民眾參觀外，更新增了步槍模擬射擊館，遊客可使用特製的T91戰鬥步槍進行模擬射擊，這把槍經由中科院研發，外觀、重量、握感，都與實槍幾乎相同，整個體驗大約30分鐘，遊客們可以在這段時間內，體驗激烈的槍戰射擊，非常刺激有趣。

大膽島

大膽島。 圖／金門觀光旅遊網
大膽島。 圖／金門觀光旅遊網

大膽島。 圖／金門觀光旅遊網
大膽島。 圖／金門觀光旅遊網

大膽島。 圖／金門觀光旅遊網
大膽島。 圖／金門觀光旅遊網

大膽島。 圖／金門觀光旅遊網
大膽島。 圖／金門觀光旅遊網

大膽島屬於金門縣烈嶼鄉的一部份，抵達小金門後還需要搭船才能登島，而大膽島為何叫大膽島，因為在兩岸軍事對峙的時候，距離廈門只有4400公尺的大膽島，可以說是前線中的最前線。在這裡可以看到許多令人正襟危坐的標語，訴說著當年國軍們為保衛家園，英勇善戰的事跡，也能體會到最真實的前線風貌。

看完了金門的機票攻略跟景點介紹，是不是對金門有更多的興趣了呢，金門相較於台灣其他的離島，有著更不一樣的歷史背景，不妨用即將到來的假期，規劃一場不一樣的戰地風光之旅，創造一段難忘的旅遊回憶吧！

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