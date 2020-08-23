從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

許多人對於美濃的印象都是客家粄條或是客家料理，但其實許多人不知道，這裡有一間餐廳的台灣鯛料理主打自產自銷，從產地到餐廳只需10秒的時間，前兩週我跟豬飛小姐來到這間去年（2019年9月）才開幕，已經頗負盛名、擁有30年養殖台灣鯛經驗的「里長台灣鯛」，店家不僅讓我親手灑網捕鯛魚，我們還吃到了客人必點的「好運敲敲魚」、「黃金鐵板豆腐」等，現在想起那滋味，仍然記憶猶新。

這家店之所以叫「里長台灣鯛」，其實源自於老闆黃冠仁師傅的父親，也就是美濃區中壇里的里長，過去，黃冠仁父親的身份是警察，退休後當選里長，專門負責台灣鯛養殖。

年紀輕輕的黃冠仁，從餐飲學校畢業後，因為從小家裡的耳濡目染，對餐飲非常有興趣，在跟家人討論後，便決定開這家「里長台灣鯛」。

這家店的特別之處，在於魚獲從產地直送到廚房，只需要短短10秒鐘，鯛魚料理主打「現撈、現殺、現料理」的方式，客人點餐後，店家會將養殖場的魚撈起，直送到廚房料理，保證客人吃到最新鮮的食材。

送上幾張我練習灑網捕魚的胖（ㄕㄨㄞˋ）照，不過，目前店家並沒有開放民眾捕魚，未來也許真的會讓客人體驗「自己捕魚自己吃」的活動呢！

好運敲敲魚

店家的招牌菜，現撈的台灣鯛外皮裹上一層厚鹽，讓鹽巴得以鎖住魚肉本身的肉汁，經1小時的鹽烤後，再印上「里長台灣鯛」的文字，客人享用前可以用店家提供的小槌子敲開鹽巴外層，就能吃到鮮美多汁的魚肉囉！

口感方面厚實Q彈，雖然是剛撈起來，但也沒什麼土味，且魚肉非常鮮嫩多汁，最讓我驚豔的是，他們還在魚肚裡塞了九層塔、蔥、洋蔥等配料，並沒有用太多的烹調手法，只想完整呈現出魚肉最自然的原味。如果覺得味道不夠，店家也備有椒鹽和辣椒粉二種調味，供客人依自己喜歡的口味取用。

客家砂鍋台灣鯛

店家招牌的砂鍋料理，目測約適合8~10人一起食用，湯底是每日熬煮的新鮮蔬果湯，一上桌時真的讓我大傻眼，因為配料真的給的很大方，包括一整隻炸過的台灣鯛，還有吃鍋必備的蛋酥、炸豆皮等，用湯勺撈一撈，底層也可以撈出大白菜、蘿蔔等蔬菜，飽足感跟美味感十足。

避風塘泰國蝦

自產自銷的泰國蝦，以各式辛香料拌炒，並融入美濃當地口味，整體口感不是印象中的死鹹或嗆辣，反而多了一種輕甜口感，蝦肉方面，肉質也非常緊緻彈牙，看得出店家對食材品質的要求。

陽光鐵板豆腐

店家另一款我覺得必點的料理，坊間許多熱炒店都有鐵板豆腐，但他們升級成了「太陽蛋」，看那一顆顆吹彈可破的蛋黃，被戳破後流出邪惡的金黃蛋液，真的讓人食慾大開。

紅豆糕

食材選用美濃當地有機小農種植的紅豆，個人覺得有點偏乾，但紅豆顆粒的口感十足，且不會過於甜膩，適合長輩食用。

整體來說，我覺得這家店的餐點味道不俗，且店內的桌數並不多，讓環境也不會這樣吵雜，頗適合大家庭或三五好友一同聚會用餐，不太適合小家庭或情侶出遊，如果下次有跟長輩一起來到美濃，我認真會推薦這家店！

里長台灣鯛

電話：07-6831611、0981-142963

地址：高雄市美濃區中正路二段701號

營業時間：11:00～14:00 17:00～21:00，週二公休

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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