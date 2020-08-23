快訊

半年前發現鼻咽癌末期 「新警察故事」導演陳木勝終年58歲

淡水漁人碼頭驚見赤裸上身女浮屍 釣客嚇壞報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

許多人對於美濃的印象都是客家粄條或是客家料理，但其實許多人不知道，這裡有一間餐廳的台灣鯛料理主打自產自銷，從產地到餐廳只需10秒的時間，前兩週我跟豬飛小姐來到這間去年（2019年9月）才開幕，已經頗負盛名、擁有30年養殖台灣鯛經驗的「里長台灣鯛」，店家不僅讓我親手灑網捕鯛魚，我們還吃到了客人必點的「好運敲敲魚」、「黃金鐵板豆腐」等，現在想起那滋味，仍然記憶猶新。

這家店之所以叫「里長台灣鯛」，其實源自於老闆黃冠仁師傅的父親，也就是美濃區中壇里的里長，過去，黃冠仁父親的身份是警察，退休後當選里長，專門負責台灣鯛養殖。

年紀輕輕的黃冠仁，從餐飲學校畢業後，因為從小家裡的耳濡目染，對餐飲非常有興趣，在跟家人討論後，便決定開這家「里長台灣鯛」。

這家店的特別之處，在於魚獲從產地直送到廚房，只需要短短10秒鐘，鯛魚料理主打「現撈、現殺、現料理」的方式，客人點餐後，店家會將養殖場的魚撈起，直送到廚房料理，保證客人吃到最新鮮的食材。

送上幾張我練習灑網捕魚的胖（ㄕㄨㄞˋ）照，不過，目前店家並沒有開放民眾捕魚，未來也許真的會讓客人體驗「自己捕魚自己吃」的活動呢！

好運敲敲魚

店家的招牌菜，現撈的台灣鯛外皮裹上一層厚鹽，讓鹽巴得以鎖住魚肉本身的肉汁，經1小時的鹽烤後，再印上「里長台灣鯛」的文字，客人享用前可以用店家提供的小槌子敲開鹽巴外層，就能吃到鮮美多汁的魚肉囉！

口感方面厚實Q彈，雖然是剛撈起來，但也沒什麼土味，且魚肉非常鮮嫩多汁，最讓我驚豔的是，他們還在魚肚裡塞了九層塔、蔥、洋蔥等配料，並沒有用太多的烹調手法，只想完整呈現出魚肉最自然的原味。如果覺得味道不夠，店家也備有椒鹽和辣椒粉二種調味，供客人依自己喜歡的口味取用。

客家砂鍋台灣鯛

店家招牌的砂鍋料理，目測約適合8~10人一起食用，湯底是每日熬煮的新鮮蔬果湯，一上桌時真的讓我大傻眼，因為配料真的給的很大方，包括一整隻炸過的台灣鯛，還有吃鍋必備的蛋酥、炸豆皮等，用湯勺撈一撈，底層也可以撈出大白菜、蘿蔔等蔬菜，飽足感跟美味感十足。

避風塘泰國蝦

自產自銷的泰國蝦，以各式辛香料拌炒，並融入美濃當地口味，整體口感不是印象中的死鹹或嗆辣，反而多了一種輕甜口感，蝦肉方面，肉質也非常緊緻彈牙，看得出店家對食材品質的要求。

陽光鐵板豆腐

店家另一款我覺得必點的料理，坊間許多熱炒店都有鐵板豆腐，但他們升級成了「太陽蛋」，看那一顆顆吹彈可破的蛋黃，被戳破後流出邪惡的金黃蛋液，真的讓人食慾大開。

紅豆糕

食材選用美濃當地有機小農種植的紅豆，個人覺得有點偏乾，但紅豆顆粒的口感十足，且不會過於甜膩，適合長輩食用。

整體來說，我覺得這家店的餐點味道不俗，且店內的桌數並不多，讓環境也不會這樣吵雜，頗適合大家庭或三五好友一同聚會用餐，不太適合小家庭或情侶出遊，如果下次有跟長輩一起來到美濃，我認真會推薦這家店！

里長台灣鯛

電話：07-6831611、0981-142963

地址：高雄市美濃區中正路二段701號

營業時間：11:00～14:00 17:00～21:00，週二公休

文章來源：跟著華少吃吃吃      FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

客家 必點 熱炒 走跳美食 高雄美食 海鮮

相關新聞

從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

udn走跳美食／華少甫 許多人對於美濃的印象都是客家粄條或是客家料理，但其實許多人不知道，這裡有一間餐廳的台灣鯛料理主打自產自銷，從產地到餐廳只需10秒的時間，前兩週我跟豬飛小姐來到這間去年（2

一睹戰地奇景！「金門機票懶人包」　2020金門連假機票、注意事項總攻略

國內旅遊正夯，金門也成為了許多旅客報復性旅遊的熱門地點之一，但從台灣本島前往金門的船班一個月僅有兩班，因此目前主要前往金門的方式還是以飛機為主，而想要在連續假期的旅遊潮中，買到前往金門機票可是非常競爭的，所以今天小編就要來教授大家一些購買金門機票的小撇步，並且特別提供了搶票的黃金時間，就是要讓大家都有機會搶到金門機票，一覽迷人的戰地風光。

「台版聖托里尼」帶你秒飛地中海！馬祖最強懶人包，北竿+東莒+西莒景點推薦

馬祖有四鄉五島，由南北竿、東西莒和東引等島嶼組成，名稱因媽祖而得名，同時也是馬祖居民最重要的信仰。在歷史地位上佔有一席之地，標語、砲台、坑道和軍官兵營區讓此處充滿戰地風貌。馬祖受季風洋流和地理位置等影響，形成許多海蝕、海階等谷灣礁石地形，呈現一幅大自然迷人的地景畫作，因此也被譽為「閩江口外天上撒下的一串珍珠」。在這裡，你可以盡情飽覽從日出到日落的絕美海岸景致，歷史薰陶下的戰地風情，甚至不小心在旅程中迷路了，也有機會能獲得熱情馬祖人熱情的幫忙哦！

吃粽必撒花生粉！台灣小吃代表「郭家肉粽」　傳承一甲子的鹽埕在地老滋味

想到鹽埕除了奶茶控天堂之外 還有就是古早味美食天堂啦！ 各種古早味的小吃美食都藏在這裡呢(´ｖ｀) 我想肉粽跟碗粿已經可以說是台灣代表的小吃了八~~~~ 這間郭家肉粽從民國40年就已經開肉粽 到現在已經超過一甲子的歷史了呢！ 來高雄鹽埕區這間是絕對不能錯過的美食之一◉‿◉

「馬祖機票購買」總攻略！ 加碼機場交通、三天兩夜景點&住宿推薦

馬祖列島主要由北竿島和南竿島等36個島嶼組成，兩個最大的島各有一個機場，目前只有立榮航空提供馬祖機票，而台灣本島也僅有台北和台中有班機能前往馬祖。說到馬祖，大家第一個想到的一定是藍眼淚吧！但其實馬祖和金門一樣，都是當時戰爭的前線，馬祖的土地上也留有許多戰爭痕跡，等著旅客去了解這段歷史。以下，就讓小編來詳細介紹馬祖機票、南北竿機場交通和馬祖推薦景點住宿吧！

浮誇系「生鮭魚拉麵」高雄吃得到！55折價位爽嗑厚切生魚片沾麵，清水模店面美度不輸陣

源自網路「吃播」影片的「生魚拉麵」創意吃法流傳後引發不少人好奇熱議，7月才有新加坡壽司店看準趨勢販售「生魚麵」套餐，如今在台灣本土，也能就近吃到這款由鮭魚生魚片製成的重量級拉麵啦！ 高雄熱門日式

屏東也能爽玩「獨木舟、溯溪」水上活動！2020最強屏東玩水懶人包

今年夏天你想好要去哪裡玩水了嗎？因為疫情關係不能出國，導致大家都跑去離島玩，無論是澎湖、綠島、蘭嶼都充滿了旅遊人潮。其實在台灣本島還有許多可以玩水的地方，無論是想體驗獨木舟、SUP或是溯溪，都可以在這裡一次玩到！

痛風肉燥飯、改良版沖繩飯糰　嚴選12樣「澎湖必吃美食」推薦

一趟旅程除了沿海的秘境景點，身為菜鳥美食家的RG編輯是不會放棄任何澎湖的在地美食！無論是上山下海只要到的了，沒有什麼能夠阻擋通往美食的道路，不過因為食量不大，因此跟旅伴一起分享也讓食物吃起來別有趣味，無論是新鮮魚貨的生魚片，或是大到嚇人的刈包，甚至是飯後來一碗清涼的仙草冰，都是滿滿的幸福呀，帶上你的胃跟我們一起吃遍澎湖美食吧！

超浮誇「海鮮痛風鍋」2.0大餐！ 就在馬祖北竿機場最近的福龍山莊飯店

udn走跳美食／飛天璇 龍福山莊：北竿住宿推薦 二訪馬祖，抵達北竿機場之後我們拉著行李過馬路直接到當天晚上住宿的龍福山莊⋯龍福山莊也是團客的最愛，不但有住宿而且還有餐廳，我們上次已經來吃過

媲美阿爾卑斯山！「墾丁秘境大草原」無止境牧場綠地＋胖胖雲朵超忘憂

說到墾丁，一定想到墾丁大街、白沙灣海灘、海生館或鵝鑾鼻燈塔，不過你可能沒發現，位於墾丁南邊沿著海岸線的一處，隱藏著一座超大且綠意盎然的草原，名為「水蛙窟大草原」，雖然未引起許多共鳴，但儼然已成為許多網美打卡必拍的秘境草原之一！

最高爽領2000元住宿補助！2020「小琉球」5大景點美食懶人包，熱帶七彩冰＋療癒海龜燒必吃

不像國外，台灣疫情持續穩定，許多遊客紛紛展開「報復性旅遊」，尤其離島正值旺季，很像出國的感覺，又因應政府推出「安心旅遊補助」活動方案（即日起到10月31日止，離島加碼住宿1000元，每人最高可獲1000+1000元補助），因此吸引許多台灣人前往離島規劃旅遊，而小編這回幫大家整理小琉球必吃必玩的五大景點與美食懶人包，讓你享受補助外，又能吃好玩好！

泡在絕美「無邊際泳池」還能看海！墾丁沙灘飯店宛如「迷你夏威夷」，度假風美照隨拍隨美

夏季泡在水裡最涼快！墾丁有處「無邊際泳池」飯店，憑藉絕佳觀海視野成為洗版IG的熱門打卡聖地，搭配南國風情的植栽，讓人彷彿秒飛「台版迷你夏威夷」度假，怎麼拍都好看！ 全台擁有無數美度破表的「無邊際

熱門新聞

宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

雙北3處恐龍出沒！ 擬真7尺恐龍、超萌馬卡龍寶寶現身都市叢林

從產地到餐廳只要10秒！ 高雄美濃「里長台灣鯛」餐廳 自產自銷好運敲敲魚、客家砂鍋台灣鯛

你儂我籠「鳥籠火鍋」現蹤逢甲商圈，火烤兩吃+視覺味覺雙享大滿足！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。