浮誇系「生鮭魚拉麵」高雄吃得到！55折價位爽嗑厚切生魚片沾麵，清水模店面美度不輸陣

源自網路「吃播」影片的「生魚拉麵」創意吃法流傳後引發不少人好奇熱議，7月才有新加坡壽司店看準趨勢販售「生魚麵」套餐，如今在台灣本土，也能就近吃到這款由鮭魚生魚片製成的重量級拉麵啦！

圖／高雄美食．大口袋授權

高雄熱門日式燒肉店「宮鶴炙燒專門店」近期趕上這股流行，將新鮮鮭魚厚切成條狀，全台獨家推出「鮭魚拉麵」。用筷子夾起橘色麵條，沾點特製醬汁與芥末一起食用，滑溜溜的口感讓人瞬間完食，特色吃法太過癮。值得一提的是，新加坡「生魚麵」採線上訂購形式、售價星幣34.5元（約新台幣738元），但身在台灣的饕客們不僅能坐在店內舒服享用，每份鮭魚拉麵也只要320元，代表用超過55折的價位，即可嚐鮮進階版生魚片，生魚片愛好者絕對朝聖一波！

圖／IG@marcohu1216授權 圖／IG@marcohu1216授權

「宮鶴炙燒」提供銷魂鮭魚新菜色之餘，也有各款頂級肉品套餐、鍋物及壽司等選項，像是「雙人海陸饗宴」就有鹿兒島A5和牛板腱、美國熟成無骨牛小排、台灣黑毛黃金板豬等高檔食材，湯頭火鍋也被部落客讚譽夠味又補身；「雙人奢華海陸空炊煙」則吃得到蒸海鮮、粥、烤肉及甜點，尤其整隻龍蝦、鮑魚、大草蝦、鱸魚都能一次品嚐，澎湃又豐盛。

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除了精緻的餐點，宮鶴炙燒的店面環境亦是一大亮點。絕美的清水模外觀設計，搭配內部挑高的空間及簡約木質裝潢，為整體用餐舒適感大加分。另外店內也配合振興三倍券活動，如持紙本三倍券到店結帳，還能額外獲得現金抵用券，12/31前也可獲得摸彩券抽獎，快列入高雄美食清單出發去！

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宮鶴炙燒專門店

地址：高雄市左營區文自路559號（每位低消180元）營業時間：平日1130-1500、1730-2200；假日1100-1500、1700-2230

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