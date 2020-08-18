「台版聖托里尼」帶你秒飛地中海！馬祖最強懶人包，北竿+東莒+西莒景點推薦

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首圖 / IG @imstephyyy_

馬祖有四鄉五島，由南北竿、東西莒和東引等島嶼組成，名稱因媽祖而得名，同時也是馬祖居民最重要的信仰。在歷史地位上佔有一席之地，標語、砲台、坑道和軍官兵營區讓此處充滿戰地風貌。馬祖受季風洋流和地理位置等影響，形成許多海蝕、海階等谷灣礁石地形，呈現一幅大自然迷人的地景畫作，因此也被譽為「閩江口外天上撒下的一串珍珠」。在這裡，你可以盡情飽覽從日出到日落的絕美海岸景致，歷史薰陶下的戰地風情，甚至不小心在旅程中迷路了，也有機會能獲得熱情馬祖人熱情的幫忙哦！

北竿景點

#北竿後澳沙灘（塘後道沙灘）

海天一線加上細緻鬆軟的沙質，是旅人到北竿必訪的沙灘，無論是玩水、踏浪或純拍照都是令人驚呼的美！白天退潮時可以看見許多潮間帶生物在活動，晚上則是觀看藍眼淚的絕佳點之一。由於距離北竿機場很近，也是個觀賞飛機起降的好地方哦！

圖 / IG @sti_lee 圖 / IG @peggyia0316

#芹壁聚落（芹壁村）

一秒帶你來到聖托里尼？有「馬祖地中海」之稱的芹壁聚落，是景點排行榜上前幾名的熱門必去，也是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，沿路有不少異國浪漫氣息的民宿及景觀咖啡廳，讓你一眼就能望向廣闊的海岸景色，還能看見澳口中央一處神似海龜的龜島，疫情期間的國內旅遊，別錯過這個偽出國度假的拍照點囉。

圖 / IG @imstephyyy_ 圖 / IG @smile_erica0727

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來到馬祖的跳島行程，可別忘了莒光鄉，一座島約莫2至3小時就能玩完，來訪遊客較少，能夠讓你自由的探索，此處往返其他島嶼的船班少、間隔時間長，玩得盡興之餘，別忘了留意當日末班的班次哦。

東莒島景點

#東莒碼頭（猛澳港）

相信大部分去馬祖的人都會選擇南北竿為第一次旅遊的地點，而位於馬祖最南端的莒光鄉是享受慢活的首選，莒光的取名寓意是「毋忘在莒」，與其他幾個島相較之下是較為寧靜緩慢的氛圍，適合喜愛慢步調旅行的你親自體會，沉浸在一片靜謐的離島風情中，緩解日常工作的緊繃。

圖 / IG @eason_lien

#神秘小海灣

周遭充滿海石柱與海蝕溝的神祕小海灣，從涼亭向下看整面大自然雕塑的山壁很是壯觀。在涼亭內聆聽海浪聲陣陣拍打，吹著涼風愜意十足，加上一望無際開闊的海，靜靜的看著，心裡也平靜緩和不少，我想這就是大自然療癒人心的神祕力量吧。最後提醒部分路段沒有護欄，要小心行走。

圖 / IG @jean_153.14159 圖 / IG @yois_bely 圖 / IG @yois_bely

#東莒大砲連觀景台

此處是舊時留下的軍事遺跡，位於東莒島燈塔旁，目前無人看守的營區沿著海岸線綿延數百公尺，平台上有兩座「8吋榴砲」、碉堡內的大砲皆提供遊客自由參觀，充滿昔日軍事重地的氣息。往前走有一段柵欄圍出的步道，天氣晴朗時，360度的景觀視野絕佳，晚上也是欣賞藍眼淚的私房點之一。

圖 / IG @jean_153.14159

#南竿大砲連營區

加碼給大家位於南竿的大砲連營區，大砲連又稱梅石連，並不是所有旅人都能進入，而是台灣人限定參觀的軍事要地，此處有台灣現役最大的240巨砲陣地，巨砲重量達20多噸，僅砲台輪胎就接近一個人高，需12名士兵共同操作，軍事迷不容錯過！經衛兵核對身分證後完成申請才能進入，團體需提前三天進行申請，部分營區禁止拍照攝影。

圖 / IG @fen1995 圖 / IG @fen1995

#福正聚落（福正沙灘）

擁有寧靜樸實之美的福正聚落，是東莒的必訪之一，曾是此處最繁華的村落，在賴以為生的漁獲量降低、居民外移和駐軍減少後逐漸沒落，近年保存文化的意識之下，歷經歲月的傳統石屋磚牆成為珍稀的文化遺產。福正聚落前的福正沙灘，也是追藍眼淚、踩星砂和賞星空的熱門點。

圖 / IG @jean_153.14159 圖 / IG @eason_lien 圖 / IG @aug6.yo

#東莒島燈塔（東犬燈塔）

位在東莒島東北方的東莒燈塔，又稱東犬燈塔，是台灣第一座使用花崗岩建造的燈塔，趨於直筒狀的外觀漆成雪白色，搭配周圍風景完全是零技術又隨拍隨美的地方！塔內旋轉的水晶折射後光程可以抵達更遠處，燈塔旁的白色矮牆是強風吹襲時，讓工作人員靠著牆低身前進，手上的煤油燈不會熄滅。

圖 / IG @jean_153.14159 圖 / IG @jean_153.14159 圖 / IG @jean_153.14159

西莒島景點

#方塊海（坤坵沙灘）

來到坤坵沙灘除了賞燕鷗之外，也是賞夕陽的推薦地，方塊海更是不能遺漏！方塊海的成因是由兩個不同方向的洋流在海灘匯聚，浪潮交疊後形成一格格方形的特殊景觀，在漲潮、退潮一半的時候更明顯，需要天時地利人和才有機會親眼目睹！坤坵沙灘前方的一串小島就是蛇島，也是燕鷗每年4-9月來繁殖的地方之一。

圖 / IG @fu.photo.life 圖 / IG @witch_carer

#青帆港

西莒島上並無太多景點，因此遊客較少，適合喜歡清幽慢步調的旅人。青帆港，是出入西莒的重要門戶，可以眺望擁有「小香港」之稱的青帆村。尚未有青帆港時就已存在的「中正門」，歷經整修過後仍保有軍事標語的特色。

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