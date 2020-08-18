吃粽必撒花生粉！台灣小吃代表「郭家肉粽」 傳承一甲子的鹽埕在地老滋味
位在轉角處店面就佔了4棟透天了呢(ﾟωﾟ;) 招牌是一個大木桶裝滿了肉粽，很顯眼也覺得超可愛的~~~
翻新的環境還是保留著最原始的味道，整個擺設都非常復古，環境卻又乾淨的不可思議(ﾟдﾟ；)
哇現在連點餐機都有了耶~~~~記得之前來吃是沒有的呢！
這台是會自動找零不能折價的唷！！
看似簡單的擺設卻能讓人置身在那個年代般，在這裡用餐真的很有氛圍耶(♥ω♥*)，座位數量也很多，不過記得領完餐點再回坐位唷XD
身為南部人我只愛南部粽(請不要戰南北粽XD 有些人喜歡單調一點的粽就很適合吃土豆粽~~~花生粉就是粽子的靈魂啦！又軟又綿也不會太黏膩的口感最棒了(๑♡⌓♡๑)
除了花生粉是靈魂之外，我最愛的就是肉粽裡的蛋黃了！！沒有吃到蛋黃就等於沒吃到肉粽XDD 郭家肉粽包的肉瘦肉比較多~~有些地方的肥肉很多吃多就會有點膩，但是他們瘦肉居多就不會膩了(•‿•)
碗粿超Q超嫩的！！不沾醬就帶點鹹香味了，淋上了他們獨家的沾醬簡直完美~~~~碗粿裡的肉也給的很大方，我真的太愛這種碗粿了可以吃兩個(ㆆᴗㆆ)
平常就很愛吃豬腳的我，看到豬腳湯是一定不會放過他的！他們家的湯很特別，還帶了蒜的香味，豬腳已經燉煮的很軟嫩，表皮Q彈帶勁，膠質是一定要吃光光的(•ө•)♡
還以為我看錯，一碗味噌湯只要10元啦~~~~~該有的豆腐跟蔥花也沒少，湯頭偏甜！是台式的味噌湯(ᗒᗨᗕ)
吃肉粽沒喝四神湯好像就怪怪的XD 湯頭跟豬腳湯的湯頭差不多~~不過四神的湯頭有再淡一些些，喝起來剛好很清爽！
郭家肉粽-後記
在這裡吃飯真的會有種時光倒流的感覺，古色古香的擺設，再搭配上台灣傳統小吃，直接回到四零年代哈哈！自從吃過郭家的碗粿之後，就不想吃別的地方的碗粿了~~~我只認醬油色的碗粿啦(ﾟωﾟ;)
來鹽埕一定不能錯過的小吃代表~還沒吃過郭家肉粽時，覺得只是一般的肉粽大概也沒什麼特別的，吃過之後才發現我根本錯過他太久了╥﹏╥
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