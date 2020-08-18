吃粽必撒花生粉！台灣小吃代表「郭家肉粽」　傳承一甲子的鹽埕在地老滋味

郭家肉粽外觀 圖/姐妹淘部落客

位在轉角處店面就佔了4棟透天了呢(ﾟωﾟ;) 招牌是一個大木桶裝滿了肉粽，很顯眼也覺得超可愛的~~~

郭家肉粽環境 圖/姐妹淘部落客

翻新的環境還是保留著最原始的味道，整個擺設都非常復古，環境卻又乾淨的不可思議(ﾟдﾟ；)

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哇現在連點餐機都有了耶~~~~記得之前來吃是沒有的呢！

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這台是會自動找零不能折價的唷！！

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看似簡單的擺設卻能讓人置身在那個年代般，在這裡用餐真的很有氛圍耶(♥ω♥*)，座位數量也很多，不過記得領完餐點再回坐位唷XD

土豆粽 $40 圖/姐妹淘部落客

身為南部人我只愛南部粽(請不要戰南北粽XD 有些人喜歡單調一點的粽就很適合吃土豆粽~~~花生粉就是粽子的靈魂啦！又軟又綿也不會太黏膩的口感最棒了(๑♡⌓♡๑)

肉粽 $40 圖/姐妹淘部落客

除了花生粉是靈魂之外，我最愛的就是肉粽裡的蛋黃了！！沒有吃到蛋黃就等於沒吃到肉粽XDD 郭家肉粽包的肉瘦肉比較多~~有些地方的肥肉很多吃多就會有點膩，但是他們瘦肉居多就不會膩了(•‿•)

碗粿 $30 圖/姐妹淘部落客

碗粿超Q超嫩的！！不沾醬就帶點鹹香味了，淋上了他們獨家的沾醬簡直完美~~~~碗粿裡的肉也給的很大方，我真的太愛這種碗粿了可以吃兩個(ㆆᴗㆆ)

豬腳湯 $50 圖/姐妹淘部落客

平常就很愛吃豬腳的我，看到豬腳湯是一定不會放過他的！他們家的湯很特別，還帶了蒜的香味，豬腳已經燉煮的很軟嫩，表皮Q彈帶勁，膠質是一定要吃光光的(•ө•)♡

味噌湯 $10 圖/姐妹淘部落客

還以為我看錯，一碗味噌湯只要10元啦~~~~~該有的豆腐跟蔥花也沒少，湯頭偏甜！是台式的味噌湯(ᗒᗨᗕ)

四神湯 $25 圖/姐妹淘部落客

吃肉粽沒喝四神湯好像就怪怪的XD 湯頭跟豬腳湯的湯頭差不多~~不過四神的湯頭有再淡一些些，喝起來剛好很清爽！

郭家肉粽-後記

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在這裡吃飯真的會有種時光倒流的感覺，古色古香的擺設，再搭配上台灣傳統小吃，直接回到四零年代哈哈！自從吃過郭家的碗粿之後，就不想吃別的地方的碗粿了~~~我只認醬油色的碗粿啦(ﾟωﾟ;)

來鹽埕一定不能錯過的小吃代表~還沒吃過郭家肉粽時，覺得只是一般的肉粽大概也沒什麼特別的，吃過之後才發現我根本錯過他太久了╥﹏╥