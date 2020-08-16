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「馬祖機票購買」總攻略！ 加碼機場交通、三天兩夜景點&住宿推薦

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

馬祖列島主要由北竿島和南竿島等36個島嶼組成，兩個最大的島各有一個機場，目前只有立榮航空提供馬祖機票，而台灣本島也僅有台北和台中有班機能前往馬祖。說到馬祖，大家第一個想到的一定是藍眼淚吧！但其實馬祖和金門一樣，都是當時戰爭的前線，馬祖的土地上也留有許多戰爭痕跡，等著旅客去了解這段歷史。以下，就讓小編來詳細介紹馬祖機票、南北竿機場交通和馬祖推薦景點住宿吧！

馬祖機票攻略

馬祖。 圖／Flickr
馬祖。 圖／Flickr

從台灣本島有搭飛機和搭船兩種方式前往馬祖，搭飛機大約50分鐘，而搭船要花8–10小時才能抵達馬祖，因此前往馬祖旅遊最主要的交通方式是飛機！旅客可以選擇從台北或台中出發，而航空公司僅有立榮航空能選擇，所以從台灣本島前往馬祖的交通方式，可說是非常輕鬆簡單的。

立榮航空時刻表

※以上皆為表定航班，實際航班依訂位購票當下顯示為主。

立榮航空官網

立榮航空搭機注意事項

1.搭乘國內線航班要攜帶身份證，未領有身分證的孩童，可持戶口名簿或有照片的健保卡。

2.國內線航班於起飛前60分鐘開始報到，最遲要在起飛前30分鐘完成報到。

3.傳輸類電子用品必須關閉語音通話及Wi-Fi功能，也可以直接關機或開啟飛航模式。

4.國內線每位乘客可攜帶一件個人物品和一件手提行李（重量7公斤以內），以及免費托運行李10公斤。

5.乘客可攜帶飲料與食物上飛機，機上僅提供冷熱飲料。

飛南竿還是北竿好？

到馬祖旅遊，不管是從南竿開始或從北竿開始都可以。不過要特別注意的是，南北竿之間的交通工具為船隻，而交通船最後的班次為下午5點左右，旅客需要規劃好行程，以免錯過當天最後的交通船。

南北竿機場前往市區

南竿機場 圖／Wikimedia
南竿機場 圖／Wikimedia

南竿機場和北竿機場的共通點是距離市區非常近，因此不管選擇從哪個機場進入馬祖，交通都是非常方便的。想在馬祖旅遊除了可以騎機車，搭公車也是一個不錯的選擇，接下來就來看看機場前往市區的交通方式吧！

南竿機場

1.步行

南竿機場就在南竿島最熱鬧的地方旁，距離南竿島中心不到1公里。

花費時間：約10分鐘。

費用：免費。

2.搭公車

從機場出發前往市區也可以選擇搭公車，有南竿山線和南竿海線可以選擇，兩條路線皆會經過八八坑道。

花費時間：約5分鐘。

費用：全票15元，另有公車一日券50元。

南竿山線景點：北海坑道（仁愛村站）、雲台山（八角亭站）、藍眼淚生態館（芙蓉澳站）

南竿海線景點：民俗文物館、馬祖天后宮（文化中心站）、馬祖巨神像（科蹄澳站）

南竿山線時刻表

南竿海線時刻表

3.騎機車

馬祖最方便的交通工具絕對非機車莫屬，如果旅客直接向機場附近的租車業者預定，就可以直接騎車到島中心了。

花費時間：3分鐘。

費用：租機車24小時約500元

南竿租車資訊

北竿機場

1.步行

北竿機場和南竿機場一樣，都在島上最熱鬧的村內，從北竿機場一出來，幾乎就能抵達最熱鬧的中山路和中正路了。

花費時間：約2分鐘。

費用：免費。

2.搭公車

機場對面即是馬祖公車「塘岐總站」，旅客不住在北竿島中心的話，也可以選擇搭乘公車。

花費時間：依距離不同。

費用：全票15元，另有公車一日券50元。

北竿山線景點：莒光堡、壁山（上村站）、塘後道沙灘（後澳村站）

北竿海線景點：橋仔聚落（橋仔站）、芹壁村（芹壁站）、馬祖播音站（中山國中站）

北竿山線時刻表

北竿海線時刻表

3.騎機車

北竿的租車行多在白沙港附近，旅客可以自行連絡業者是否有機場接送服務。

花費時間：依距離不同。

費用：租機車24小時約500元。

北竿租車資訊

馬祖推薦景點

季節限定：藍眼淚

藍眼淚。 圖／Flickr
藍眼淚。 圖／Flickr

藍眼淚在4－10月都有機會出現，其中又以4－6月數量最多，主要分佈於南竿島、北竿島、東莒島、西莒島和東引島等。其中最特別的觀賞方式是，參加南竿島的北海坑道藍眼淚活動，在坑道內的小船上以非常近的距離欣賞，尤其夜晚的坑道十分漆黑，讓藍眼淚的光芒更顯得璀璨。

北海坑道藍眼淚活動

時間：3－11月，每年實際舉辦的日期可能略有不同。

場次：從18:30起至21:00，每30分鐘為一個梯次，每梯次限量48人。

票價：全票300元，兒童優待票250元。

南竿島：八八坑道

八八坑道。 圖／Flickr
八八坑道。 圖／Flickr

八八坑道原本是馬祖居民躲藏海盜的山洞，後來於戰爭時期被軍方擴建為戰備坑道，建造完成的那天剛好是先總統蔣中正88歲生日，故取名為八八坑道。戰地政務解除後，因為八八坑道內的濕度和溫度非常穩定，所以由馬祖酒廠接手，用來釀酒和儲酒，因此八八坑道的酒成為馬祖的名產。

開放時間：08:40～11:30、13:40～17:00。

費用：免費參觀。

南竿島：媽祖巨神像

媽祖巨神像。 圖／Wikimedia
媽祖巨神像。 圖／Wikimedia

南竿島上的巨大媽祖雕像在天后宮旁的山上，媽祖巨神像以365塊花崗岩為主結構，象徵日日平安。馬祖巨神像從提案到正式落成花費10年以上，可見馬祖人民對於媽祖信仰相當虔誠。另外，媽祖巨神像原本的高度為28.8公尺，與馬祖四鄉五島的面積（28.8平方公里）一樣，後來重新測量之後發現實際面積是29.6平方公里，因此又在媽祖巨神像上加避雷針，使其總高度和馬祖面積相符。

開放時間：24小時開放。

費用：免費參觀。

北竿島：芹壁聚落

芹壁聚落。 圖／Flickr
芹壁聚落。 圖／Flickr

芹壁聚落被譽為馬祖的地中海，能媲美歐洲石頭山城的景色。芹壁聚落倚著山壁建造，建築呈現階梯排列，多以花崗岩建造，米白色的芹壁聚落與一旁湛藍的海洋，絕對會讓旅客有置身於國外的錯覺。芹壁聚落內還有多間民宿，想一早醒來就有美景的話，絕對要在芹壁聚落過一個晚上！

開放時間：24小時開放。

費用：免費參觀。

北竿島：壁山觀景台

壁山觀景台。 圖／Wikimedia
壁山觀景台。 圖／Wikimedia

壁山海拔高度298公尺，是馬祖地區的第一高峰，在壁山觀景台上可以眺望北竿島全貌，同時也是欣賞日出的絕佳場所。想登上壁山的話可以騎機車或走路，壁山的登山步道不難行走，大概30分鐘就可以登頂，天氣好的話視野非常遼闊，就連遠方的島嶼也能看得很清楚，絕對是來到馬祖不能錯過的景點！

開放時間：24小時開放。

費用：免費參觀。

莒光鄉

莒光鄉。 圖／Flickr
莒光鄉。 圖／Flickr

莒光鄉分成西莒跟東莒，前往莒光鄉需從南竿搭乘交通船，東莒和西莒兩座島之間也有交通船能往返。西莒島上的景點較少，只有坤坵沙灘和菜埔澳較為人知；東莒有較多的景點，像是國定古蹟的東犬燈塔、大埔村古聚落和神祕小海灣等，也有不少民宿提供旅客在此過夜。

南竿出發交通船

航行時間：約50分鐘。

票價：全票200元。

時刻表：7:00、11:00、14:30，單月先開往西莒，雙月先開往東莒。

馬祖三天兩夜推薦路線

Day 1 北竿島

塘後道沙灘→戰爭和平紀念公園主題館→莒光堡→壁山觀景臺→芹壁聚落→馬祖播音站→坂里沙灘

Day 2 南竿島

前往南竿島→馬祖酒廠→八八坑道→馬祖民俗文物館→北海坑道→大漢據點→鐵堡→津沙聚落→媽祖巨神像

Day 3 東西莒

前往西莒→菜埔澳→坤坵沙灘→前往東莒→大埔村古聚落→神祕小海灣：呂何崖→東犬燈塔→回南竿島

馬祖推薦住宿

馬祖隴之悅驛宿館

馬祖隴之悅驛宿館。 圖／agoda
馬祖隴之悅驛宿館。 圖／agoda

馬祖隴之悅驛宿館的地點非常棒，不僅位於南竿島的精華地帶，距離機場只需5分鐘的車程，民宿樓下就是7-11，旅客半夜肚子餓完全不怕沒東西吃！距離不到200公尺的地方就是介壽獅子市場，入住的旅客絕對要到市場挖掘美食。馬祖隴之悅驛宿館的房間有許多房型，房間寬敞舒適還有附早餐，絕對是旅客南竿島旅遊的最佳選擇！

地址：連江縣南竿鄉介壽路215號

附近景點：八八坑道、介壽獅子市場

訂房網評價：8.7/10分（by agoda）

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿。 圖／agoda
藍映海岸景觀民宿。 圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿知名橋仔聚落旁，如果旅客嚮往早上起床打開窗戶，外頭是一片蔚藍海洋的話，那麼藍映海岸景觀民宿絕對是你的首選。民宿的外觀採用藍色，與一旁的大海互相呼應，就連房間也是藍色和粉色等讓人非常放鬆的色系，面海房型的旅客，於傍晚還能在房間欣賞日落，真的是非常浪漫啊～

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號

附近景點：橋仔聚落、莒光堡

訂房網評價：9.7/10分（by agoda）

雖然馬祖的面積不大，但是只有三天兩夜的話，也是絕對玩不完的。馬祖其實有很多美麗的景點以及身為戰地前線所留下來的痕跡，這些都非常值得旅客前往馬祖細細欣賞。看完這篇文章，大家是不是對馬祖有更多瞭解了呢？下次有時間的話，不妨前往馬祖體驗一下當地寧靜悠閒的生活吧！

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馬祖 機場 藍眼淚

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