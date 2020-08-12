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屏東也能爽玩「獨木舟、溯溪」水上活動！2020最強屏東玩水懶人包

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

今年夏天你想好要去哪裡玩水了嗎？因為疫情關係不能出國，導致大家都跑去離島玩，無論是澎湖、綠島、蘭嶼都充滿了旅遊人潮。其實在台灣本島還有許多可以玩水的地方，無論是想體驗獨木舟、SUP或是溯溪，都可以在這裡一次玩到！

▲屏東水上活動推薦。（圖／Pixabay）
▲屏東水上活動推薦。（圖／Pixabay）

沒錯～這個城市就是有著南台灣熱情豔陽、大海與藍天的「屏東」，屏東有著多樣化的自然資源與文化，也有多種交通方式可以抵達，想知道所有的玩法的話可以參考這篇「屏東好玩旅遊景點｜屏東一日遊推薦：私房美食、秘境景點、親子玩法」，今天我們就只針對屏東水上活動來介紹囉！

屏東水上活動推薦＃1

墾丁後灣獨木舟

▲屏東水上活動推薦-墾丁後灣獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-墾丁後灣獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

說到墾丁玩水的地方，大家應該都會想到鵝鑾鼻或是佳樂水，其實在後灣這裡，也非常適合玩水，且相對較少人且安靜，不只有著豐富的潮間帶，更是欣賞夕陽的絕美景點，以獨木舟航行在平靜的海面上，享受這一切天然、遼闊的360度海景。

屏東水上活動推薦＃2

墾丁後灣SUP

▲屏東水上活動推薦-墾丁後灣SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-墾丁後灣SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

除了獨木舟之外，墾丁後灣也可以進行SUP體驗，以更緩慢舒適的步調，獨自站在SUP上感受微風吹拂，也可以和三五好友一起共享日落時分的秘境美景，非常適合喜歡安靜、慢遊的旅人，在這裡度過一個悠哉的午後時光。

屏東水上活動推薦＃3

屏東大鵬灣SUP

▲屏東水上活動推薦-大鵬灣SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲屏東水上活動推薦-大鵬灣SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲屏東水上活動推薦-大鵬灣蚵殼島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲屏東水上活動推薦-大鵬灣蚵殼島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

相信不少人對於屏東大鵬灣的記憶，都是去年燈會的遼闊腹地與海景，不過其實在大鵬灣還能體驗SUP，探訪日積月累而成的蚵殼島，感受不同的在地玩法，今年夏天一起來趟不同的SUP體驗吧！

屏東水上活動推薦＃4

屏東好茶溪溯溪

▲屏東水上活動推薦-好茶溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-好茶溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

除了遼闊的大海之外，依山傍水的屏東也有許多山林溪流，像是被稱之為「夢幻鴛鴦谷」的好茶溪溯溪路線，正是因為有著蜿蜒曲折的溪谷與深潭，而其中兩個深潭緊緊相連所以得名「鴛鴦谷」，在溯溪的過程中可以體驗攀瀑、滑瀑、跳水、深潭泳渡等各種玩法，終點還有35公尺高大瀑布等著你挑戰喔！

屏東水上活動推薦＃5

屏東萬流溪溯溪

▲屏東水上活動推薦-萬流溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-萬流溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

喜歡瀑布的朋友繼續往這邊看～說到屏東瀑布，當然不能不提有著超大水濂瀑布的萬流溪！萬流溪豐富的地形造就了層層的自然關卡，溪流中落差起伏非常大，造就了多元的中大型瀑布，也有不同的玩法，需要搭配攀岩和游泳才能持續前進，挑戰度稍高，非常適合熱愛溯溪的玩家！

屏東水上活動推薦＃6

屏東牛角灣溪溯溪

▲屏東水上活動推薦-牛角灣溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-牛角灣溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

牛角灣溪也是非常知名的屏東溯溪路線，直到八八風災後才被發現，保有非常原始的自然風貌與多樣地形，擁有多個壯觀瀑布，加上蜿蜒連綿溪流，豐富深潭，是條非常適合新手進行溯溪體驗的自然路線，無論是想體驗跳水、滑瀑、或是漂流都可以，可說是是一生必玩的屏東水上體驗活動！

屏東水上活動推薦＃7

屏東海神宮溯溪

▲屏東水上活動推薦-海神宮溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-海神宮溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

屏東海神宮是一條十分有趣的台灣溪流，「海神宮」一詞來自於古老的排灣傳說，是女神沐浴的地方，因此又叫做「黛娥娜神池」。海神宮有著深壑、峭壁及水潭等溪流峽谷地形，以及百年的茄冬大神木等景觀，如此豐富的自然資源，不只讓人感到心曠神怡，更是適合溯溪的景點。

屏東水上活動推薦＃8

墾丁南灣潛水

▲屏東水上活動推薦-南灣潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-南灣潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

如果想更深入水上活動，來點更清涼的全面性玩法，那麼就是潛水體驗啦！在墾丁南灣有著十分特別的「平台式潛水體驗』玩法，可以從南灣獨有的外海潛水平台直達底，減去背負裝備行走的體力負荷，在教練的專業帶領下，讓潛水變得輕鬆好玩，更能安心欣賞海底的美麗風景。

屏東水上活動推薦＃9

墾丁後壁湖潛水

▲屏東水上活動推薦-墾丁後壁湖潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-墾丁後壁湖潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在南灣還有另一個一地點可以體驗潛水，正是擁有熱帶魚、珊瑚、海龜等眾多的海底風景的後壁湖，在這裡則是以「岸潛」體驗為主，會在於海邊店面著裝完畢後，行走過海邊岩岸前靠岸邊較近的海域潛水，深度會比平台潛水更低，適合無經驗的潛水初學體驗者，推薦新手可以從這邊開始體驗潛水唷！

屏東水上活動推薦＃10

屏東哈尤溪季節限定玩法

▲屏東水上活動推薦-哈尤溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-哈尤溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

最後要介紹的則是「季節限定」的屏東水上玩法，在屏東哈尤溪這裡，有著非常被稱之為「雲豹之湯」的哈尤溪野溪溫泉，有著令人驚豔的五彩岩壁與清澈的溪水相互交映，是只有每年12~3月之間才能一睹的絕美風景，一生一定要來看一次！

▲屏東水上活動推薦-霧台溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲屏東水上活動推薦-霧台溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

此外，在哈尤溪下游的霧台溪還能進行好玩的漂漂河體驗，坐在舒適如沙發的漂流圈上，用輕鬆帶點刺激的玩法，欣賞哈尤溪壯闊的美景，來趟奇幻的夢幻漂流。

看完以上的屏東水上活動介紹，你是不是也覺得想馬上入水清涼一下了呢？夏日消暑涼快的玩法有很多，提醒大家在選擇活動時，一定也要有專業教練帶領，注意安全唷！

想知道更多屏東旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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水上活動 溯溪 瀑布

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