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媲美阿爾卑斯山！「墾丁秘境大草原」無止境牧場綠地＋胖胖雲朵超忘憂
說到墾丁，一定想到墾丁大街、白沙灣海灘、海生館或鵝鑾鼻燈塔，不過你可能沒發現，位於墾丁南邊沿著海岸線的一處，隱藏著一座超大且綠意盎然的草原，名為「水蛙窟大草原」，雖然未引起許多共鳴，但儼然已成為許多網美打卡必拍的秘境草原之一！
因逢夏季，適當的雨水與陽光滋潤，讓水蛙窟大草原一片綠油油更顯生機盎然，由於地理位置絕佳，白白胖胖的雲朵搭配湛藍的天空點綴，彷彿置身阿爾卑斯山，讓人身心靈得以完全的放鬆。除此之外，草原外的公路也非常適合散散步或走走路，你會發現「原來台灣也可以這麼美」！
水蛙窟大草原其實位處恆春鎮風砂路附近，座落於台26線，之所以會取名為水蛙窟，在於過去百年來的居民是依靠魚苗與海撈作為工作收入，直到將近30年才開始改種植牧草，且過去有一處水潭因蟾蛙叫聲不斷，才有「水蛙窟」一詞的由來。近年來墾丁國家公園管理處也積極復育這一帶的生態景觀，因此希望來訪拍照的遊客，切勿破壞大自然景觀與圍欄喔！
水蛙窟大草原
地址：屏東縣恆春鎮風砂路500巷10之5號
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