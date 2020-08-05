媲美阿爾卑斯山！「墾丁秘境大草原」無止境牧場綠地＋胖胖雲朵超忘憂

「金門好無聊！」、「金門有什麼好玩，不就只有高粱酒、貢糖嗎？」聽到身邊的友人說要去金門玩，這些OS是否浮現在你心中，那是你不懂金門的美！金門的美在於鮮少見的傳統古厝與閩式建築；金門的美在於那柔軟親吻著腳底的細沙；金門的美在於那背後充滿故事的景點，ReadyGo這次幫大家整理了金門東半部除了坑道、博物館之外的金門必去景點，金門的美你要親自走訪，才能體會。

2020-08-02 11:00