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媲美阿爾卑斯山！「墾丁秘境大草原」無止境牧場綠地＋胖胖雲朵超忘憂

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
水蛙窟大草原可媲美阿爾卑斯山，網友還稱其為紐西蘭。 圖／IG網友Clare授權
水蛙窟大草原可媲美阿爾卑斯山，網友還稱其為紐西蘭。 圖／IG網友Clare授權

說到墾丁，一定想到墾丁大街、白沙灣海灘、海生館或鵝鑾鼻燈塔，不過你可能沒發現，位於墾丁南邊沿著海岸線的一處，隱藏著一座超大且綠意盎然的草原，名為「水蛙窟大草原」，雖然未引起許多共鳴，但儼然已成為許多網美打卡必拍的秘境草原之一！

藍天配綠草，美得令人陶醉。 圖／IG網友蔡真真授權
藍天配綠草，美得令人陶醉。 圖／IG網友蔡真真授權

因逢夏季，適當的雨水與陽光滋潤，讓水蛙窟大草原一片綠油油更顯生機盎然，由於地理位置絕佳，白白胖胖的雲朵搭配湛藍的天空點綴，彷彿置身阿爾卑斯山，讓人身心靈得以完全的放鬆。除此之外，草原外的公路也非常適合散散步或走走路，你會發現「原來台灣也可以這麼美」！

草原外的公路也非常適合拍照紀念。 圖／記者萊點特別攝
草原外的公路也非常適合拍照紀念。 圖／記者萊點特別攝

若幸運的話，還可以觀賞到梅花鹿群。 圖／IG網友Clare授權
若幸運的話，還可以觀賞到梅花鹿群。 圖／IG網友Clare授權

水蛙窟大草原其實位處恆春鎮風砂路附近，座落於台26線，之所以會取名為水蛙窟，在於過去百年來的居民是依靠魚苗與海撈作為工作收入，直到將近30年才開始改種植牧草，且過去有一處水潭因蟾蛙叫聲不斷，才有「水蛙窟」一詞的由來。近年來墾丁國家公園管理處也積極復育這一帶的生態景觀，因此希望來訪拍照的遊客，切勿破壞大自然景觀與圍欄喔！

水蛙窟僅有不到30戶的居民，非常愜意悠閒。 圖／IG網友喵喵大戶授權
水蛙窟僅有不到30戶的居民，非常愜意悠閒。 圖／IG網友喵喵大戶授權

水蛙窟大草原

地址：屏東縣恆春鎮風砂路500巷10之5號

暖陽撒下，大口大口呼吸，彷彿置身仙境。 圖／IG網友Tina Chen授權
暖陽撒下，大口大口呼吸，彷彿置身仙境。 圖／IG網友Tina Chen授權

水蛙窟大草原儼然已成為許多遊客的美拍景點。 圖／IG網友Bella授權
水蛙窟大草原儼然已成為許多遊客的美拍景點。 圖／IG網友Bella授權

放眼望去，超大片草原真的讓人很放鬆。 圖／記者萊點特別攝
放眼望去，超大片草原真的讓人很放鬆。 圖／記者萊點特別攝

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