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痛風肉燥飯、改良版沖繩飯糰　嚴選12樣「澎湖必吃美食」推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

一趟旅程除了沿海的秘境景點，身為菜鳥美食家的RG編輯是不會放棄任何澎湖的在地美食！無論是上山下海只要到的了，沒有什麼能夠阻擋通往美食的道路，不過因為食量不大，因此跟旅伴一起分享也讓食物吃起來別有趣味，無論是新鮮魚貨的生魚片，或是大到嚇人的刈包，甚至是飯後來一碗清涼的仙草冰，都是滿滿的幸福呀，帶上你的胃跟我們一起吃遍澎湖美食吧！

#先吃飽再說

原味漁村小吃

在澎湖吃滷肉飯不稀奇，一定要添加一點在地的新鮮食材，現撈現捕的鮮蚵、花枝，直接放到滷肉飯上，那些滷的入味的肉燥頓時成了配角，一口吃進滿滿的鮮甜，再配上一口清爽的小黃瓜，彷彿聞到海的味道，但又帶有熟悉的家鄉味，絕對是你來澎湖不能錯過的味覺饗宴。

圖 / IG @casper1208
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原味漁村小吃

地址｜澎湖縣馬公市中正路35-1號

時間｜10:00 – 23:00

米粒屋手作飯丸

4月才開幕的米粒屋堅持選用品質第一的台灣越光米，口感Q彈不軟爛重點是冷掉也很好吃！裡頭加入日式厚玉子煎蛋、沖繩經典午餐肉，讓你一口咬下大口滿足。貼心的闆娘因應了炎熱的天氣做出改良，將生菜的量加多，吃起來更清爽不膩口，人氣商品有比臉大的浮誇雞腿排、松露炒什菇，如果想吃記得到臉書去「跟糰」目前只有預購的方式喔！

圖 / IG @penghu_yasinzhan
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圖 / IG @milihouse2020
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米粒屋手作飯丸

地址｜澎湖縣馬公市興仁里60-31號

三山商號功夫刈包

熟悉的刈包外表是包裹著白色的外衣，但在澎湖卻選用口感Q彈的黑糖饅頭，加入滷的入口即化的控肉，半肥半瘦的比例在嘴裡和酸菜的香氣成了絕配，再咬下一口半熟蛋，溢出的蛋黃更加順口，簡直是人間美味，早餐就是這麼大份滿足。還吃得下可以加點小管蔥餅，小管煎的酥脆可口，是澎湖當地才有的美食組合呢！

圖 / IG @8_22_ps.t
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三山商號功夫刈包

地址｜澎湖縣西嶼鄉外垵村167-1號

時間｜6:00 – 22:00

澎湖漁港麵店

俗閣大碗94他，是連在地人都從小吃到大的麵店早餐，濃郁的大骨湯頭在店裡飄香，點乾麵或是米粉老闆都會再附贈你一碗湯，是不是很划算！喜歡吃內臟的朋友也別錯過，便宜的小菜搭配特製的蒜蓉醬油，真是絕配，經濟實惠難怪人潮絡繹不絕，因此用餐時間可能就要稍微等一下囉~

圖 / IG @penghu_yasinzhan
圖 / IG @penghu_yasinzhan
圖 / IG @penghu_yasinzhan
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澎湖漁港麵店

地址｜澎湖縣馬公市臨海路4號之1號

時間｜5:30 – 13:30

#嘴饞最適合

澎湖-回家炸粿

人家說太陽餅裡面沒有太陽，老婆餅裡面沒有老婆，但澎湖這間炸粿的雙拼蝦粿裡面，居然真的有蝦！不是蝦仁是認真的狗蝦，搭配鮮蚵還有滿滿清脆的高麗菜絲，一顆分量足矣，看著竹編盤上各種品項，根本吃不完，剛炸起來酥脆卻不油膩，許多遊客特地騎過跨海大橋而來就是為了這一味呀。

圖 / IG @wen_chi1021
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澎湖-回家炸粿

地址｜澎湖縣白沙鄉講美村122號之1

時間｜13:00 – 18:30

澎湖老家餡餅

厲害的餡餅就是要餡多、皮Q，這間澎湖老家餡餅完全達標，外皮煎得金黃還有多到會燙嘴的湯汁，一顆只要35元CP值極高！不只有傳統豬肉、牛肉口味，也增添創意加入起司，讓餡餅口味更多元，許多路過的民眾都聞香而來，絕對是來澎湖不可錯過的小吃美食之一！

圖 / IG @linmin.07
圖 / IG @linmin.07
圖 / IG @linmin.07
圖 / IG @linmin.07

澎湖老家餡餅

地址｜馬公市民權路76號

時間｜13:30 – 19:30

魚好。刺身專賣店

來到海島怎麼能不吃海鮮！身為生魚片控絕對只吃最新鮮的，這間位在二崁聚落裡面，一間古厝整理的店面，所選用的魚都是澎湖當地所產，因此有很多是在台灣吃不到的魚貨，有多種價位供你選擇，分量多種類豐富，老闆也很熱情，會主動介紹這魚該怎麼吃，絕對是物超所值。

圖 / IG @penghu_yasinzhan
圖 / IG @penghu_yasinzhan
圖 / IG @penghu_yasinzhan
圖 / IG @penghu_yasinzhan

魚好。刺身專賣店

地址｜澎湖縣西嶼鄉22號之1

時間｜10:30 – 17:30

菜宅裡的小酒館

既然是小酒館，酒肯定是店內的招牌，但搭配上的主餐也能並駕齊驅，豐富的料都是選用當地盛產的海鮮，那你在每一口燉飯，都能吃進海的鮮甜。在沙灘上搖曳西班牙風格，是老闆出國進修多年的心得，希望用好吃的食物，溫暖來自四面八方旅人的心，一同吹著海風談天說地，店內位置不多，若要前來請務必要先訂位才不會撲空喔！

圖 / IG @lululin035
圖 / IG @lululin035
圖 / IG @paeater
圖 / IG @paeater

菜宅裡的小酒館

地址｜澎湖縣馬公市山水里109之2號

時間｜17:00 – 22:00 ( 星期一公休 )

#來個飯後甜點

玉冠嫩仙草

每每要出發到澎湖，詢問大家必吃什麼，肯定有玉冠嫩仙草的回答，炎炎夏日來一碗冰，吃下一口讓口腔到腸胃一路像是從三溫暖到冷凍庫，不要看他小小一碗，內含料的項目多倒數不清，加上用仙草汁製成的冰，沒有黑糖水的死甜，反倒是仙草的甘在嘴裡化開，夏天就是要這樣的清爽。

圖 / IG @maydaytony6102
圖 / IG @maydaytony6102

玉冠嫩仙草

地址｜澎湖縣馬公市民福路32號

時間｜10:00 – 22:00

二崁二馬豆花

來到二崁聚落的人都不會錯過，在古色古香的建築下，倚靠著復古的桌椅，來一碗冰涼消暑的豆花，吃豆花最怕口感不佳，但它綿密搭配紅豆或是綠豆的微甜，兩者相輔相成的剛剛好，坐在樹蔭下乘涼，心裡也顯得平靜，如果敢吃花生粉一定要加，透過花生的香來提味更是一絕。

圖 / IG @next_door_eating
圖 / IG @next_door_eating
圖 / IG @next_door_eating
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二崁二馬豆花

地址｜澎湖縣西嶼鄉38號

時間｜10:00 – 16:00 ( 中午12-13休息 )

澎湖龜鮮奶雞蛋糕

來頭不小的澎湖龜，肚子上還印有澎湖二字，成為來澎湖玩必吃的踩點美食之一，別小看它只是雞蛋糕，除了現點現做，整個原料不添加水，充斥濃郁的奶香咬下一口就知道，剛烤起來口感呈現外酥內軟，如果不怕燙一定要趁熱吃，越吃越涮嘴。

圖 / IG @gulovefood
圖 / IG @gulovefood

澎湖龜鮮奶雞蛋糕

地址｜澎湖縣馬公市陽明路51號

時間｜15:00 – 19:00

小貳.TWO

這間在文創基地的文青小店，招牌是老闆每天現煮的海燕窩，尤其加點檸檬口感更爽，另外他的包裝特別可愛，不同於一杯的飲料杯，除了海燕窩酷熱的天氣就要來一杯冰沙，因此芒果冰沙也是這裡的人氣招牌呢！順便可以到篤行十村走走拍照，這邊是台灣最老的眷村，充滿著古色古香，文青必來打卡點。

圖 / IG @belle.hung
圖 / IG @belle.hung
圖 / IG @gulovefood
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地址｜澎湖縣新復路二巷16號之一

時間｜9:30 – 18:30

延伸閱讀>>2020離島澎湖花火節必玩外國景點、超夯渡假飯店推薦

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澎湖美食 小吃 豆花

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