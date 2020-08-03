最高爽領2000元住宿補助！2020「小琉球」5大景點美食懶人包，熱帶七彩冰＋療癒海龜燒必吃

不像國外，台灣疫情持續穩定，許多遊客紛紛展開「報復性旅遊」，尤其離島正值旺季，很像出國的感覺，又因應政府推出「安心旅遊補助」活動方案（即日起到10月31日止，離島加碼住宿1000元，每人最高可獲1000+1000元補助），因此吸引許多台灣人前往離島規劃旅遊，而小編這回幫大家整理小琉球必吃必玩的五大景點與美食懶人包，讓你享受補助外，又能吃好玩好！

小琉球相思麵

相思麵是在地人必吃的古早味麵食，如今爆紅也深受遊客捧場。 圖／記者萊點特別攝

來到了小琉球，一定要前來品嚐位於島上中心地帶的「相思麵」，沒有浮誇奢華的裝潢店面，而是以傳統古早味的道地麵食為名，像是招牌相思麵（乾或湯湯皆可），未用任何人工味素，Q彈帶勁的麵條，淋上肉燥醬汁、配上超稚嫩的肉片與爽口的青菜，再沾一點店內特製的獨門辣醬，吃起來絕對一口接著一口，非常好吃。除此之外，小琉球炸肉丸與自選滷味也是必吃的美食料理。值得一提的是，相思麵老闆的建築師兒子在麵舖旁開了一間名為「相思埔」的民宿，舊屋翻新亦充滿復古設計的氣息，同樣受到遊客的喜愛，尤其海景房，窗外即可看到湛藍的天空與海洋，令人陶醉放鬆。

地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

電話：0931-766-862

營業時間： 07:00–14:00 (週二公休)

天台角冰店

天台角冰店其外觀裝潢與七彩挫冰受到許多遊客的喜愛。 圖／記者萊點特別攝

來到了「天台角冰店」，彷彿親臨了霍爾的移動城堡，裝潢不像一般冰店，而是採用樹枝、盆栽與石塊等原型材料搭建而成，而且每區的座位設計都不太一樣，體現各自風景視角的美。而「黑糖綜合水果」與「百香綜合水果」冰，是遊客必點的挫冰之一，以黑糖或百香果醬汁為碎冰基底，四週鋪滿火龍果、芒果、奇異果與情人果等夏季水果，最後再用牛奶冰淇淋作為點綴，一道「熱帶彩虹」冰就此誕生，由於都是使用天然食材，完全不甜膩且非常爽口，絕對是盛夏消暑必吃的冰品。

地址： 屏東小琉球鄉環島公路與中正路一巷交叉口

電話： 0913-819-799

營業時間：11:00-17:00

西晒咖啡Ｘ海龜燒Seaside Cafe

圖／記者萊點特別攝

來到小琉球，一定會聯想到可愛的「海龜」，位於琉球鄉民生路的「西晒咖啡Ｘ海龜燒」，其海龜形狀的雞蛋糕吸引了眾人的目光，而且每天限定口味，像是小編吃到的牛奶卡士達，奶香味十足，一口咬下，爆漿的卡士達醬充斥著味蕾，非常好吃，打卡拍照真是可愛極了。一份有4隻海龜燒，售價50元。由於現點現做，想要吃的遊客務必及早排隊購買喔！

地址：屏東縣琉球鄉民生路30號

營業時間：14:00至售完為止

海龜燒有著可愛的外型外，外酥內軟，非常適合打卡。 圖／記者萊點特別攝

觀音石

觀音石位於公路中，是IG打卡的熱門景點。 圖／記者萊點特別攝

觀音石位於厚石漁澳與海子口的中間處，兩側有巨大的礁岩，放眼望去蜿蜒的公路加上廣闊的海洋，宛如親臨了日本沖繩，也是IG目前超夯的打卡景點，許多網友紛紛表示這裡是他們造訪小琉球最喜歡的景點之一。值得注意的是該處屬於汽機車通行的道路，且位置有一處轉角，拍照時要注意來車喔！

地址：屏東縣琉球鄉東南角厚石一帶（厚石漁澳與海子口中間）

美人洞海灘

圖／記者萊點特別攝

美人洞幾乎是來小琉球都知道的景點之一，尤其在下方的海灘更是許多浮潛客必玩的景點之一，這裡的海水尤其透徹，可以看到滿滿的多元魚種，更驚奇的是這裡的海龜非常多，游不到幾公尺，就有可愛的海龜可以觀賞，推薦大家租用或使用防水相機，將海裡的奧妙拍下來喔！另外由於小琉球的海龜是全世界密度最高的地方，但因為物種數量稀少，僅不到160隻，因此政府明訂，需與海龜保持適當距離，不騷擾不追逐更不能觸碰，違反規定者可處一年以下有期徒刑、拘役或併科六萬元以上或三十萬元以下罰金，務必注意喔！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

圖／記者萊點特別攝

以上，就是本次小編推薦的小琉球必訪的美食與景點，除此之外，搭船處還有免稅商點可以逛喔，推薦大家趕快趁盛夏與旅遊補助，快揪團親朋好友來場「偽出國」的小琉球之旅吧！

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