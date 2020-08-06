超浮誇「海鮮痛風鍋」2.0大餐！ 就在馬祖北竿機場最近的福龍山莊飯店

龍福山莊：北竿住宿推薦

二訪馬祖，抵達北竿機場之後我們拉著行李過馬路直接到當天晚上住宿的龍福山莊⋯龍福山莊也是團客的最愛，不但有住宿而且還有餐廳，我們上次已經來吃過一次痛風鍋，這次又再訪，是2.0版的！

龍福山莊就在北竿機場的對面而已，真的很近、近到很誇張哦！第一次體驗到搭飛機旅行的時候一出機場不用再搭任何交通工具就可以抵達飯店的感覺，真的很新鮮也很特別！

先來介紹一下我的房間，這間是四人房，房間的坪數很大，感覺可以直接在裡面溜冰了！

一個人睡兩張床，不管要躺這張還是躺那張都隨意⋯我覺得床還滿好睡的，而且枕頭也很軟，就算在機場旁邊也可以一覺到天亮⋯

從窗戶還可以看到機場跑道，剛好有飛機要起飛，也太臨場感，完全是live演出捏！

房間還有一個小客廳，不過這天行程太緊，我完全沒有用到小客廳的時候⋯(哭哭

不過這超大的櫃子還滿方便的，可以直接放行李箱，而且鞋子也有地方放耶！

因為是四人房，所以房間附了四瓶水，另外還有基本的茶水設備，像是茶包、咖啡⋯等，都有哦！另外還有吹風機、拖鞋和盥洗用具，都在櫃子可以輕易拿取⋯

龍福山莊雖然是馬祖北竿老字號的旅宿，不過因為房間有經過翻修，環境變得很乾淨新穎，而且地理位置也很好，我覺得還滿不錯的⋯隔天的早餐是簡單的buffet，有麵包、咖啡和清粥小菜，平常早餐非咖啡麵包不可的我，這天居然吃了清粥小菜，轉性了！簡單拍完房間之後我們就要下樓吃晚餐囉！因為連續兩次馬祖行都有來龍福山莊報到，所以我把照片集中在這一篇⋯

一訪：

看到這個要壯丁才抬得出來的痛風鍋出場，我們全部都”哇”~了一聲！

拿我們的小美人當比例尺，真的一整個浮誇！

因為真的太大一份了，所以為了完整的呈現，身為美食部落客的我們直接就是站上去拍了⋯

痛風鍋大餐一份是$4000元，份量大概是10人份，記得要先預約才吃得到哦！

痛風鍋內容就是以當季生產的季節海鮮和蔬菜為主，這天的有生蠔、小捲、蝦子、鮑魚、黃黃、芋頭、玉米、螃蟹、蛤蠣、竹笙和透抽，鍋底還有大白菜，別忘了翻起來吃哦！

來個影片版！

我吃最多的就是螃蟹和大白菜了，尤其那大白菜吸附了海鮮的湯汁之後，非常的鮮甜⋯

海鮮餅 – 這個也很好吃，口感很厚實而且裡面滿滿的海鮮，麵衣還有淡淡的焦香味⋯

季節蔬菜是青江菜，記得之前在澳洲的時候，我還跟室友說這個蔬菜在台灣叫：spoon vegetables

佛手，又稱龜足，是貝類的一種，一訪的時候其實吃的有點怕怕的，結果二訪的時候整個大解放⋯可見生命自有出路，人是不會讓自已餓死的！

這道是當天extra的，因為有人一直嚷嚷要吃佛手，所以老闆準備了一份當天現補的綜合貝類⋯只是當時還不是佛手和淡菜的盛產期，所以肉質比較沒有那麼肥美就是了⋯

白飯 – 嗯~晚上都儘量少吃澱粉類了，而且有痛風鍋誰還要吃白飯？(被打！

魚丸湯 – 喝起來非常的清爽，而且裡面還有加白醋，所以很開胃解膩⋯

飯後水果是芒果，這芒果也太好吃，還以為是馬祖的特產，後來才知道這個也是從台灣來的⋯(是在哈囉！

馬祖的老酒是一樣要的，據說是因為馬祖人早期出海補魚的時候因為比較溼冷，所以都喝老酒禦寒，衍生出現在馬祖有愈來愈多的老酒料理，餐餐老酒似乎也不奇怪了⋯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二訪：

二訪福龍山莊，一樣是浮誇到不行的痛風鍋，一樣是滿滿的海鮮和蔬菜⋯

這次大家更專業了，一端上桌馬上一群人也跟著站上椅子⋯

之所以會有2.0版是因為痛風鍋的內容會依據季節的不同而改變，這天的有透抽、蝦子、生蠔、蛤蠣、鮑魚、小捲、福蛋、黃魚、淡菜、芋頭、南瓜和大白菜⋯

我個人最愛的是福蛋和大白菜…(說到底我好像不愛吃海鮮！？不過海鮮也都新鮮肥美，而且那個湯汁超鮮甜的，尤其剛好是淡菜的季節，大家都吃得很開心⋯

一訪的時候因為人比較少，一群女生要面對一整鍋的海鮮實在有點吃力，二訪的時候人比較多，這種搶食的方式覺得很新鮮有趣！

炒麵很好吃，有鍋氣我喜歡⋯(都說晚餐要炒吃澱粉了捏，欸害！)

季節蔬菜是高麗菜⋯

湯品是蘿蔔排骨湯，非常的清甜，我喝了兩大碗⋯(應該沒被發現，因為其他人的重點都在痛風鍋！

飯後水果是西瓜，一樣很甜很多汁，一樣是台灣來的⋯據說之前有大陸觀光客來的時候最喜歡台灣的水果，真的是沒得比啊！

龍福山莊

地址：連江縣北竿鄉塘岐村273之8號

電話：(08)365-5077

文章來源：飛天璇的口袋 FB：飛天璇

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