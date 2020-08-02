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泡在絕美「無邊際泳池」還能看海！墾丁沙灘飯店宛如「迷你夏威夷」，度假風美照隨拍隨美
夏季泡在水裡最涼快！墾丁有處「無邊際泳池」飯店，憑藉絕佳觀海視野成為洗版IG的熱門打卡聖地，搭配南國風情的植栽，讓人彷彿秒飛「台版迷你夏威夷」度假，怎麼拍都好看！
全台擁有無數美度破表的「無邊際泳池」飯店，而「墾丁夏都沙灘酒店」擁有綿延2.8公里的私人沙灘，天海連成一線的夢幻景觀更可謂其最大亮點。置身飯店內特色圓弧狀泳池，眼前就是遼闊大海，只要到泳池邊緣處，還可拍出以藍天白雲及海水為背景的大自然美照，超人氣場景絕對能成為社群焦點。
而飯店也設有三個深淺各異、連成一體的兒童戲水池，周邊還設有許多椰樹植栽，海邊也有木鞦韆及草屋涼亭可以發呆耍廢，走到哪都如同身在國外度假。除了海天一色的泳池，也可到乾淨的專屬海灘暢遊，另外館內還推出暑假限定「夏都玩水季」，整個8月都能挑戰水上闖關，趕快把握夏天走起！
墾丁夏都沙灘酒店
地址：屏東縣946恆春鎮墾丁路451號
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