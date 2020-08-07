1夜慘死2000隻！　綠島怪獸心痛漏夜守護牠們過馬路

【圖／文：行遍天下】

怪獸(侯政廉)是綠島守護陸蟹的狂熱份子！長得一副兇神惡煞臉，但卻心腸軟，守護著不到巴掌大的奧氏後相手蟹。

長得兇兇的，但綠島怪獸的心卻柔軟極了。

5年前夏日某晚，一隻隻準備下海釋幼的陸蟹媽媽，被機車碾爆橫屍柏油路上，怪獸心痛的說：「一個晚上壓死兩千多隻，天敵都殺不了這麼多！」他心痛之餘，開啟守護陸蟹過馬路的保鑣志工工作。

那年一夜醒來，一晚被壓扁2000多隻，讓怪獸心痛極了。

奧氏後相手蟹俗稱「白眉毛」，平常棲息於陸地海岸林中，但在每年農曆5月至10月的每個月底清晨或傍晚，會大量成群過馬路下海釋幼。然而，這段時間也是綠島旅遊旺季，馬路如虎口，機車成了螃蟹殺手，怪獸說：「一隻陸蟹媽媽有2、3百顆卵，很想保護牠們，但我救不了那麼多，真的很捨不得！」

每到陸蟹出沒時，他會排開一切事自發去護陸蟹過馬路，若遇上陸蟹大爆發，他晚上護完蟹後，清晨4點還會再起床去護蟹，用盡自己力量能救一隻是一隻。

遇到大爆發的夜晚過馬路時期，怪獸甚至不睡覺趕去護蟹，犧牲睡眠也想救一隻是一隻。

其實怪獸是北部人，多年前愛上綠島海洋而移居，即使已在綠島潛水1、20年，但他每次下海潛水仍有新的驚奇！只要潛水就會順帶回垃圾，甚至還扛回輪胎、馬桶等又重又怪的垃圾。

海底各種奇怪的垃圾都有，潛水時怪獸只要看到垃圾一定會想辦法清理帶離海洋。

幾年前還曾在海參坪海灘拍到背著鬼娃頭的短腕陸寄居蟹，引發大眾關注，進而提醒旅客到海島勿撿貝殼，還給寄居蟹一個家。他也呼籲想守護陸蟹的人可跟他聯絡，透過臉書社團「就是愛綠島」經營，以關心環境、生態、人文與急難救助為目標，一起守護綠島生態與海洋的美。

多年前怪獸無意間拍到背著鬼娃頭的短腕陸寄居蟹、揹著瓶蓋當殼的寄居蟹，讓大家震驚於環境被破壞的嚴重。

怪獸不只向國人募集殼來讓寄居蟹有著「正常的家」，守護螃蟹也成了他積極正在執行的志業。





一起護蟹，就去綠島找怪獸

綠島怪獸潛水訓練中心

地址：台東縣綠島中寮村111號

電話：0935-613-228

網址：綠島怪獸潛水訓練中心

費用：體驗潛水每人2,500元、開放水域潛水員訓練4日課程每人15,000元(含住宿)





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