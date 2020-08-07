快訊

美國解除全球旅遊警示 列台灣為感染率低目的地

錄取率可望到八成！大學指考上午8時放榜 查詢網址在這裡

1夜慘死2000隻！　綠島怪獸心痛漏夜守護牠們過馬路

聯合新聞網 / 行遍天下
每年約莫夏天時就是繁殖期，但這時間也是遊客最多的時期。
每年約莫夏天時就是繁殖期，但這時間也是遊客最多的時期。

【圖／文：行遍天下】

怪獸(侯政廉)是綠島守護陸蟹的狂熱份子！長得一副兇神惡煞臉，但卻心腸軟，守護著不到巴掌大的奧氏後相手蟹。

長得兇兇的，但綠島怪獸的心卻柔軟極了。
長得兇兇的，但綠島怪獸的心卻柔軟極了。

5年前夏日某晚，一隻隻準備下海釋幼的陸蟹媽媽，被機車碾爆橫屍柏油路上，怪獸心痛的說：「一個晚上壓死兩千多隻，天敵都殺不了這麼多！」他心痛之餘，開啟守護陸蟹過馬路的保鑣志工工作。

那年一夜醒來，一晚被壓扁2000多隻，讓怪獸心痛極了。
那年一夜醒來，一晚被壓扁2000多隻，讓怪獸心痛極了。

奧氏後相手蟹俗稱「白眉毛」，平常棲息於陸地海岸林中，但在每年農曆5月至10月的每個月底清晨或傍晚，會大量成群過馬路下海釋幼。然而，這段時間也是綠島旅遊旺季，馬路如虎口，機車成了螃蟹殺手，怪獸說：「一隻陸蟹媽媽有2、3百顆卵，很想保護牠們，但我救不了那麼多，真的很捨不得！」

每到陸蟹出沒時，他會排開一切事自發去護陸蟹過馬路，若遇上陸蟹大爆發，他晚上護完蟹後，清晨4點還會再起床去護蟹，用盡自己力量能救一隻是一隻。

遇到大爆發的夜晚過馬路時期，怪獸甚至不睡覺趕去護蟹，犧牲睡眠也想救一隻是一隻。
遇到大爆發的夜晚過馬路時期，怪獸甚至不睡覺趕去護蟹，犧牲睡眠也想救一隻是一隻。

其實怪獸是北部人，多年前愛上綠島海洋而移居，即使已在綠島潛水1、20年，但他每次下海潛水仍有新的驚奇！只要潛水就會順帶回垃圾，甚至還扛回輪胎、馬桶等又重又怪的垃圾。

海底各種奇怪的垃圾都有，潛水時怪獸只要看到垃圾一定會想辦法清理帶離海洋。
海底各種奇怪的垃圾都有，潛水時怪獸只要看到垃圾一定會想辦法清理帶離海洋。

幾年前還曾在海參坪海灘拍到背著鬼娃頭的短腕陸寄居蟹，引發大眾關注，進而提醒旅客到海島勿撿貝殼，還給寄居蟹一個家。他也呼籲想守護陸蟹的人可跟他聯絡，透過臉書社團「就是愛綠島」經營，以關心環境、生態、人文與急難救助為目標，一起守護綠島生態與海洋的美。

多年前怪獸無意間拍到背著鬼娃頭的短腕陸寄居蟹、揹著瓶蓋當殼的寄居蟹，讓大家震驚於環境被破壞的嚴重。
多年前怪獸無意間拍到背著鬼娃頭的短腕陸寄居蟹、揹著瓶蓋當殼的寄居蟹，讓大家震驚於環境被破壞的嚴重。

怪獸不只向國人募集殼來讓寄居蟹有著「正常的家」，守護螃蟹也成了他積極正在執行的志業。
怪獸不只向國人募集殼來讓寄居蟹有著「正常的家」，守護螃蟹也成了他積極正在執行的志業。

　

一起護蟹，就去綠島找怪獸

綠島怪獸潛水訓練中心

地址：台東縣綠島中寮村111號

電話：0935-613-228

網址：綠島怪獸潛水訓練中心

費用：體驗潛水每人2,500元、開放水域潛水員訓練4日課程每人15,000元(含住宿)

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

綠島

延伸閱讀

《來自清水的孩子》（下）：開啟戰前戰後台灣史的一扇門

恆春台東蘭嶼綠島大雨特報！ 注意瞬間大雨雷擊

遊客量暴增垃圾量大增 綠島1清潔隊疲勞摔傷後送

物資吃緊貨輪運能不足 綠島蘭嶼造公船聲浪再起

相關新聞

超浮誇「海鮮痛風鍋」2.0大餐！ 就在馬祖北竿機場最近的福龍山莊飯店

udn走跳美食／飛天璇 龍福山莊：北竿住宿推薦 二訪馬祖，抵達北竿機場之後我們拉著行李過馬路直接到當天晚上住宿的龍福山莊⋯龍福山莊也是團客的最愛，不但有住宿而且還有餐廳，我們上次已經來吃過

媲美阿爾卑斯山！「墾丁秘境大草原」無止境牧場綠地＋胖胖雲朵超忘憂

說到墾丁，一定想到墾丁大街、白沙灣海灘、海生館或鵝鑾鼻燈塔，不過你可能沒發現，位於墾丁南邊沿著海岸線的一處，隱藏著一座超大且綠意盎然的草原，名為「水蛙窟大草原」，雖然未引起許多共鳴，但儼然已成為許多網美打卡必拍的秘境草原之一！

最高爽領2000元住宿補助！2020「小琉球」5大景點美食懶人包，熱帶七彩冰＋療癒海龜燒必吃

不像國外，台灣疫情持續穩定，許多遊客紛紛展開「報復性旅遊」，尤其離島正值旺季，很像出國的感覺，又因應政府推出「安心旅遊補助」活動方案（即日起到10月31日止，離島加碼住宿1000元，每人最高可獲1000+1000元補助），因此吸引許多台灣人前往離島規劃旅遊，而小編這回幫大家整理小琉球必吃必玩的五大景點與美食懶人包，讓你享受補助外，又能吃好玩好！

泡在絕美「無邊際泳池」還能看海！墾丁沙灘飯店宛如「迷你夏威夷」，度假風美照隨拍隨美

夏季泡在水裡最涼快！墾丁有處「無邊際泳池」飯店，憑藉絕佳觀海視野成為洗版IG的熱門打卡聖地，搭配南國風情的植栽，讓人彷彿秒飛「台版迷你夏威夷」度假，怎麼拍都好看！ 全台擁有無數美度破表的「無邊際

一小時飛機就抵達！ 金門東半部12處必訪景點 彷彿走進異國景點、電影場景

「金門好無聊！」、「金門有什麼好玩，不就只有高粱酒、貢糖嗎？」聽到身邊的友人說要去金門玩，這些OS是否浮現在你心中，那是你不懂金門的美！金門的美在於鮮少見的傳統古厝與閩式建築；金門的美在於那柔軟親吻著腳底的細沙；金門的美在於那背後充滿故事的景點，ReadyGo這次幫大家整理了金門東半部除了坑道、博物館之外的金門必去景點，金門的美你要親自走訪，才能體會。

無敵山海景色！ 墾丁浪漫海景渡假套房 坐陽台遠眺船帆石與大海

振興三倍券正式使用，報復性國旅旅遊潮已經湧現，如果去墾丁不想人擠人群聚、又想飽覽山海美景，那麼選定一間在房間裡就能看山看海、甚至看見墾丁絕景、又能有著水樂園讓全家人無比沁涼的住宿飯店就非常重要了。而這次選擇在墾丁半山腰能一眼望盡無敵海景的「福容大飯店墾丁店」來開箱。

秘境曝光！不用飛去人擠人 4要點教你在本島爽看「澎湖花火節」

離島澎湖向來是民眾夏日旅遊的熱門景點，加上花火節因疫情延至暑假舉行，更使當地訂房、交通皆呈現一位難求，眼看花火節活動期間已過半，仍有不少人未能前往參與。然而，澎湖花火節一定要搭船、搭飛機才看得到嗎？不少攝影師表示，其實只要地勢高、視野開闊，且天氣晴朗，在台灣本島也能欣賞到這場「海上花火」。

直擊！高鐵首推澎湖交通聯票多賣三成 平日搭船人擠爆

看準民眾想去離島「偽出國」，台灣高鐵公司推出全新「高鐵+澎湖」交通聯票，除了搭高鐵可享六五折外，還可搭乘最新的太吉之星，...

在全台唯一巨型滑梯飛翔、挑戰水上彈跳！水樂園300元全天玩到飽，高雄夏季系列好康必衝

炎熱夏季投入水的懷抱就對了！高雄市政府近期推出「高雄真水 2020夏季系列活動」，分別在蓮池潭、旗津及愛河祭出6大好康，截至9月為止都可暢玩水上設施、快樂跑落日派對，或是和朋友來場夢幻露營體驗。今天為

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

由‎堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》，暌違7年後第二季終於正式開播，在台灣取得版權播出前，除了能夠重新回味第一季等候，其實也有網友眼尖發現，高雄就有神似首季熱門朝聖亮點的「銀行咖啡廳」，無法出國的時期

海底薰衣草、絕美玄武岩！ 與眾不同的「澎湖旅行」這麼玩才對味~

想要來一趟與眾不同的澎湖旅行，可得好好規劃行程，從清晨的海鮮拍賣市場開始、網美打卡祕境─池西石瀑、潮間帶夜間觀察，品嚐在地特色美食，再搭船遊南方四島一日遊，夏日的澎湖好吃、好玩精彩萬分。

屏東「懸崖邊的咖啡館」超療癒！低消只要100元，晝夜俯瞰山巒美景＋百萬夜景

炎炎夏日似乎讓人更易變得心浮氣躁，這時候就適宜遠離塵囂，短暫快閃山上避暑，來場放鬆身心之旅。屏東三地門有家懸崖邊的咖啡館，超狂地理位置讓人不論白天黑夜，皆可收穫不同模樣的壯闊美景，以大自然為基底再結合

熱門新聞

超浮誇「海鮮痛風鍋」2.0大餐！ 就在馬祖北竿機場最近的福龍山莊飯店

賞花拍美照、看煙火！全台「八月旅遊活動月曆」，暑假就要這樣玩

嘉義KANO、9米高棒球滑梯！特搜「全台棒球景點」大集合，棒球迷出發追棒球

約會賞美景、體驗賽車椅泡腳！　雲林古坑夜景泡腳咖啡廳，坐擁中台灣山區夜景秘境

1夜慘死2000隻！　綠島怪獸心痛漏夜守護牠們過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。