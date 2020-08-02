一小時飛機就抵達！ 金門東半部12處必訪景點 彷彿走進異國景點、電影場景

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首圖：yitianjian

「金門好無聊！」、「金門有什麼好玩，不就只有高粱酒、貢糖嗎？」聽到身邊的友人說要去金門玩，這些OS是否浮現在你心中，那是你不懂金門的美！金門的美在於鮮少見的傳統古厝與閩式建築；金門的美在於那柔軟親吻著腳底的細沙；金門的美在於那背後充滿故事的景點，ReadyGo這次幫大家整理了金門東半部除了坑道、博物館之外的金門必去景點，金門的美你要親自走訪，才能體會。

#古色古香的歷史古蹟景點

陳景蘭洋樓

陳景蘭洋樓是金門規模最大的洋樓，精緻的雕花與對稱拱門，猶如西洋建築工法，搭配純白色的外觀讓陳景蘭洋樓多添了些歐洲風味，雖然是棟老建築，但看起來十分氣派陳景蘭洋樓曾被國軍防砲部隊駐紮，也曾作過軍醫院、金門中學校舍及官兵休假中心使用，現在轉為展示金門華僑史與洋樓建築的館舍。

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陳景蘭洋樓

地址｜金門縣金湖鎮正義里成功村1號

開放時間｜08:30-17:30

沙美摩洛哥

從台灣本島坐一小時的飛機就可以到達小摩洛哥？隱身在金門沙美老街年久未整修的房子，廢棄的殘墟猶如中東風格的宅邸，像極了摩洛哥風的建築、也帶有點土耳其古城堡的感覺，因此讓沙美老街有了「台版小摩洛哥」的稱號，可以說是來到金門大家一定會朝聖的景點。

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沙美摩洛哥

地址｜金門縣金沙鎮信義路周圍

船型堡

位於金沙后扁湖海灣有個已卸下防衛作用的船型雕堡，「船型堡」（E-037）顧名思義因為外觀就像一艘戰艦而得名，醒目的佇立在沙灘中央，為的是吸引敵人的砲火，掩飾連接左右側伏地堡，堡高三層，堡體本身穩如泰山，經過政府整修後重新開放，在船頂拍照還與電影《鐵達尼號》場景有異曲同工之妙。

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船型堡

地址｜金門縣金沙鎮楓香林往山后民俗文化村的岔路

陽翟老街

陽翟老街過去為以金東電影院為中心繁榮發展，在當時是軍人娛樂消費的好去處，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街逐漸沒落，後來電影《軍中樂園》在此拍攝，復刻金門60年代歷史場景，融合了在地人文與戰地元素，電影院、撞球室、澡堂、理髮廳等，拍攝結束後政府將場景留下，讓來到金門的旅人可以走入金門的歷史。

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陽翟老街

地址｜金門縣金沙鎮陽翟老街

山后民俗文化村

山后民俗文化村可以說是金門閩南建築的代表作，四周由防禦用的隘門圍繞，18棟古厝全都依山面海，格局、型式、排列整齊劃一，搭配石雕、磚雕等裝飾，完美展現的傳統建築工藝，多麼難得才能看到這樣精緻的建築風貌，目前規劃了禮儀、喜慶、武館等主題館，展出昔日的文物，想看古厝聚落一定要來這！

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山后民俗文化村

地址｜金門縣金沙鎮山后民俗文化村

陳清吉洋樓

兩層樓高的陳清吉洋樓是電影《軍中樂園》拍攝場景，可見外牆上充滿歷史歲月的痕跡，二樓的鐵花窗引人注目，彷彿回到了阿嬤家，樹枝攀附在斑駁的牆壁上，拍起來有種復古廢墟感，不過因為都是斷垣殘壁多年失修，前往的人要小心安全喔。

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陳清吉洋樓

地址｜金門縣金沙鎮大山路

開放時間｜09:00-17:00

#金門必去打卡景點

峰上巡檢司

峰上巡檢司是明朝時江夏侯周德興在金門所建的五個巡檢司城之一，於2013重新翻修後綿延的磚石被稱為有金門版小長城，是金門數一數二的網美打卡景點，城牆外就是海邊，是個看夕陽的好地方，不過峰上巡檢司位置不好找，是比較少人知道的秘境景點，可以導航到孚濟宮再往前走，會看到迷彩建築「落及宗教文化展示區(地方主題館) 」，峰上巡檢司就位於迷彩建築的後方，也可以導航到峰上天后宮，從旁邊的山路上去。

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峰上巡檢司

地址｜金門縣金湖鎮峰上13之2號 (孚濟宮)

田埔水庫

田埔水庫金門最東邊的水庫，這座純白建築物其實是田埔水庫旁的引水工程閥室，外牆上藍綠色漸層的色彩玻璃窗，一格一格交錯排列著，剛好可以塞進一個人，成為金門新的拍照打卡點，每個人站一個空格，拍起團體照，不過要注意自身安全喔！

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田埔水庫

地址｜金門金沙鎮田埔水庫旁

新湖漁港

新湖漁港是金門三大漁港之一，也是金湖地區漁業的主要港口，是近幾年才興起的打卡景點，當地人都不一定知道！巨大的白色消波塊整齊排放著，簡約的幾何圖形背景往海面延伸，構成特殊的畫面，吸引許多人前來拍照打卡；而新湖漁港旁邊還有個修船廠，神似動畫電影《神隱少女》中海上軌道的場景，沿著軌道走入海中，十分有意境。

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* 注意：拍照攀爬消波塊請注意自身安全。

新湖漁港

地址｜金門縣金湖鎮新湖里新湖漁港1號

金門小威尼斯

不只基隆的正濱漁港有「台版小威尼斯」之稱，金門也有！金門小威尼斯位於金湖鎮山外，昇恆昌免稅店旁，天氣好的話可以看見彩色的房屋倒映在河水中，彷彿置身威尼斯水岸，金門小威尼斯有分左右兩段，中間是金門景點的彩繪牆，逛完昇恆昌免稅店不妨順道來這裡拍照走走。

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金門小威尼斯

地址｜金門縣金湖鄉山外橋

復國墩觀景台

復國墩聚落位於金門的最東邊，而復國墩觀景台就在復國墩漁港旁，是著名的賞日出景點，半島型礁石海岸及紅土層地質讓復國墩又有「天然的地質教室」之稱。木棧道彎沿曲折延伸進入海中，站在步道盡頭可以近距離欣賞拍打著沿岸的浪花，海風徐徐吹拂，耳聽浪濤聲，放空休息的好所在非此莫屬。

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復國墩觀景台

地址｜金門縣金湖鎮四維路

溪邊海水浴場

溪邊海水浴場距離復國墩觀景台大約6分鐘車程，是金門最東端的海岸沙灘，也是島上曾經唯一正式對外營業的海水浴場，可惜或許是因為地理位置的關係，開幕沒多久因遊客並不多而停業，雖然廢棄已久，但這被遺忘的優美海灣弧線，細如白玉的沙灘，潔淨澄澈的湛藍海水，因為未開發而留下的美，讓人去一次就愛上，也是我心中第一名的秘境海灘。

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溪邊海水浴場

地址｜金門縣金湖鎮溪邊村四維路旁

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