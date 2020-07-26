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在全台唯一巨型滑梯飛翔、挑戰水上彈跳！水樂園300元全天玩到飽，高雄夏季系列好康必衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／FB「高雄水上彈跳網- Kaohsiung X Water Jump」、FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」
圖／FB「高雄水上彈跳網- Kaohsiung X Water Jump」FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」

炎熱夏季投入水的懷抱就對了！高雄市政府近期推出「高雄真水 2020夏季系列活動」，分別在蓮池潭、旗津及愛河祭出6大好康，截至9月為止都可暢玩水上設施、快樂跑落日派對，或是和朋友來場夢幻露營體驗。今天為大家主要介紹位於蓮池潭活動，搭配促銷配套，暑假玩水嗨翻也能省荷包！

「蓮潭親子親水遊」即日起至8/30在南側纜繩滑水場域開放多種體驗，基本親水設施包含SUP立式划槳、巨型溜滑梯及水上魔毯，不論大人小孩都能輕鬆駕馭。水樂園三合一設施快閃1小時只需200元，但只要300元就能全天暢玩，尤其水上充氣大型溜滑梯可是全台獨有的玩法，瞬間騰空的刺激感令人心跳漏拍卻容易上癮！

圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」
圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」
圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」
圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」

另外專業玩家還可考慮六合一的套票，原價1700元的「滑水六大主題全台一票玩到底」活動限定祭出760元特價，一次包攬滑行在水上的「纜繩滑水」、人氣亮點「溜滑飛梯」、體驗水面飄移的「水上飛魚」、考驗孩子平衡的「漂浮魔毯」、不分年齡皆適宜「SUP立式划槳」及「親子滑水飛船」，而初次體驗者須上基礎教學課程，另收200元費用，整體仍是高CP值消暑活動。

圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」
圖／FB「Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園」

值得一提的是，振興三倍券也適用，500元面額可兌換滑水2小時、水樂園(原價1200元)；價值700元的三倍券，可兌換全天滑水+水樂園(原價1700元)，三倍券全用則可兌換30天內無限滑水及水樂園配套，熱愛水上活動的人絕對不能錯過！

圖／FB「高雄水上彈跳網- Kaohsiung X Water Jump」
圖／FB「高雄水上彈跳網- Kaohsiung X Water Jump」

而在蓮池潭北區彈跳水域則同步進行「水上彈跳嘉年華」，喜歡進階娛樂的也可挑戰最夯彈跳活動，親自感受從氣墊起飛的快感，詳情依官方現場為準，炎炎夏日玩水絕對是降溫最佳方法！

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