神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

由‎堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》，暌違7年後第二季終於正式開播，在台灣取得版權播出前，除了能夠重新回味第一季等候，其實也有網友眼尖發現，高雄就有神似首季熱門朝聖亮點的「銀行咖啡廳」，無法出國的時期，不妨到這家氣派的咖啡館過過癮！

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高雄鼓山今年春節時首度開放這棟全新打卡景點「新濱・駅前」，團隊實際參考了《半澤直樹》拍攝場景之一、位於三菱一號美術館內的「Cafe 1894」，將具有超過百年歷史的舊三和銀行完美變身英倫風咖啡廳，為這座古蹟注入了活水。

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除了戶外的紅磚建築外觀，室內大廳挑高的設計及整體復古的裝潢突顯了典雅氛圍，櫃台更保留了「三和銀行」的標誌，隨處可見歐式風情。店內販售各款輕食、甜食、咖啡，其中可頌系列和冰滴咖啡為人氣必點組合，布丁則是備受好評的品項。值得一提的是，每人低消只要100元，就能在百年銀行內盡享悠閒的下午茶，體驗曾被譽為「金融第一街」的進行式美麗風光。

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不論你是不是劇迷，未來安排高雄旅行時，都可以將這間特色咖啡廳列入必去清單之一，在舒適的咖啡館內度過悠哉的午後，還能順道感受歷史的熏陶呢！

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新濱‧駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號（捷運西子灣站1號出口）

營業時間：平日11:00-19:00，假日10:00-19:00

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