快訊

沒公德心！合歡山3車違停 被擋車主無奈丟車下山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「舊三和銀行」與「哈瑪星貿易商大樓」位於舊打狗駅前，日治時期屬於新濱町，因此得名「新濱·駅前」。圖／IG@chinling_kuo授權
「舊三和銀行」與「哈瑪星貿易商大樓」位於舊打狗駅前，日治時期屬於新濱町，因此得名「新濱·駅前」。圖／IG@chinling_kuo授權

由‎堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》，暌違7年後第二季終於正式開播，在台灣取得版權播出前，除了能夠重新回味第一季等候，其實也有網友眼尖發現，高雄就有神似首季熱門朝聖亮點的「銀行咖啡廳」，無法出國的時期，不妨到這家氣派的咖啡館過過癮！

圖／IG@ashanti._.x授權
圖／IG@ashanti._.x授權

高雄鼓山今年春節時首度開放這棟全新打卡景點「新濱・駅前」，團隊實際參考了《半澤直樹》拍攝場景之一、位於三菱一號美術館內的「Cafe 1894」，將具有超過百年歷史的舊三和銀行完美變身英倫風咖啡廳，為這座古蹟注入了活水。

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權

除了戶外的紅磚建築外觀，室內大廳挑高的設計及整體復古的裝潢突顯了典雅氛圍，櫃台更保留了「三和銀行」的標誌，隨處可見歐式風情。店內販售各款輕食、甜食、咖啡，其中可頌系列和冰滴咖啡為人氣必點組合，布丁則是備受好評的品項。值得一提的是，每人低消只要100元，就能在百年銀行內盡享悠閒的下午茶，體驗曾被譽為「金融第一街」的進行式美麗風光。

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權

不論你是不是劇迷，未來安排高雄旅行時，都可以將這間特色咖啡廳列入必去清單之一，在舒適的咖啡館內度過悠哉的午後，還能順道感受歷史的熏陶呢！

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權

新濱‧駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號（捷運西子灣站1號出口）

營業時間：平日11:00-19:00，假日10:00-19:00

延伸閱讀：

草原＋山海廣闊美景相伴！全台唯一「泡泡球餐廳」在花蓮，台版紐西蘭全新透明泡泡屋

屏東「懸崖邊的咖啡館」超療癒！低消只要100元，晝夜俯瞰山巒美景＋百萬夜景角

相關新聞

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

由‎堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》，暌違7年後第二季終於正式開播，在台灣取得版權播出前，除了能夠重新回味第一季等候，其實也有網友眼尖發現，高雄就有神似首季熱門朝聖亮點的「銀行咖啡廳」，無法出國的時期

海底薰衣草、絕美玄武岩！ 與眾不同的「澎湖旅行」這麼玩才對味~

想要來一趟與眾不同的澎湖旅行，可得好好規劃行程，從清晨的海鮮拍賣市場開始、網美打卡祕境─池西石瀑、潮間帶夜間觀察，品嚐在地特色美食，再搭船遊南方四島一日遊，夏日的澎湖好吃、好玩精彩萬分。

屏東「懸崖邊的咖啡館」超療癒！低消只要100元，晝夜俯瞰山巒美景＋百萬夜景

炎炎夏日似乎讓人更易變得心浮氣躁，這時候就適宜遠離塵囂，短暫快閃山上避暑，來場放鬆身心之旅。屏東三地門有家懸崖邊的咖啡館，超狂地理位置讓人不論白天黑夜，皆可收穫不同模樣的壯闊美景，以大自然為基底再結合

澎湖近年崛起「9大私房秘境」　波浪海堤、廢棄養殖場都上榜！

澎湖7月迎來一年一度的盛典─國際海上花火節，隨著國內疫情解禁，再搭上暑假旅遊旺季，不少人已摩拳擦掌準備好好大玩一番，今天介紹幾處澎湖近年崛起的爆紅景點，讓你不拍爆手機記憶體，不善罷甘休！

「世界最美麗海灣」澎湖15大住宿！美爆私人沙灘、高爽度精品露營車等著你

正所謂雖然不能出國但可以飛一波澎湖，澎湖曾擠身10大秘密島嶼，也曾榮獲《世界最美麗海灣協會》名列「世界最美麗海灣」之一。澎湖的特色美食和風景都一點都不輸國外！而一年一度的澎湖花火節又到了，大家是不是已經忍不住想跟親朋好友來一趟

2020「澎湖花火節」必玩外國景點、渡假飯店推薦！離島最夯海景盡收眼簾

繼上次的澎湖景點包上集，這回又延伸到跨海大橋的另一邊，集結更多當地文化和歷史，透過時間的堆疊交織而成的風景，那些大自然下的產物更是珍貴，許多荒廢的場域都成了人們口中的秘境，畢竟有海哪裡都很美，想要一飽海景風光來澎湖就對了！加碼的民宿各個都是精挑細選，質感爆棚直接預定不囉嗦，我們澎湖見！

離島這樣玩／才不跟別人玩一樣　去澎湖一起「守滬」

這個夏天最熱鬧的大型活動澎湖花火節也已經熱鬧展開，飛澎湖航班也已經加大到以台灣虎航機型執飛。若是想暢遊澎湖、跟別人玩得不一樣，則該在看玄武岩、玩水之餘，加入當地返鄉青年的腳步，一起保護澎湖最珍貴的「石滬」。

秘境海灘、日落勝地！「墾丁」精選新旅程 讓你嗨翻今年暑假

炎炎夏日，燠熱的天氣讓人受不了，一到放假不是待在冷氣房就是想出去玩水，近期政府推出的安心旅遊輔助與搭配三倍券的發行使用，讓許多人想趁著國內疫情穩定時，好好大玩一波，而說到玩水讓人直接聯想到國境之南的墾丁！想知道現在墾丁必去之處嗎？趕緊發囉Me

純白貨櫃屋的森林花園！墾丁恆春網美人氣景點「等咧粉圓」，飲料最低只要25元

夏季已準備好衝墾丁度假的人，一定要筆記下這處史上最好拍的絕美景點！戶外全景是純白狹長的貨櫃屋，室內視角則可將森林系美景與藍天白雲盡收眼簾，全新秘境近期開放後已火速洗版IG，躍升為網美打卡聖地。

可遠眺高屏平原！屏東三地門鄉「地磨兒森林公園」如都會區後花園

屏東縣三地門鄉距離長治交流道下來約20分鐘車程，猶如都會區後花園，三地門鄉公所期盼打造環狀商圈，從鄉公所前的咖啡廊道，一...

能拍還能吃！墾丁滿州「愛玉樹屋奇景」萌翻，絕美綠籬打造美拍新亮點

全台各地原來隱藏這麼多樹屋奇景！繼台南被譽為「綠巨人浩克的家」的巨型樹屋爆紅後，攝影玩家再次發掘了一處小巧可愛版「愛玉樹屋奇景」，讓大家夏天衝遍墾丁景點後，還能順遊當地獨特秘境，為旅程回憶大升級！

消暑好去處！ 夏天衝「綠島」 超好拍景點+必吃美食一次告訴你

綠島原名火燒島，位於台東縣外海，因為特殊的石灰岩造就許多天然美景。這個夏天你想好要怎麼運用了嗎？不妨和三五好友、姊妹淘一起來一趟台灣離島之旅吧！從台東到綠島坐船不用一個小時，如果怕暈船的，還有飛機可以抵達，只要15分鐘！在這裡還能選擇報名浮潛和海上活動，是夏天消暑的好去處，島上的風光一定會讓你去了一趟就成為永生難忘的回憶！快來看看綠島必去的超好拍景點吧！

熱門新聞

新竹海岸「三大夕照秘境」！17公里豎琴橋、沙丘、南港站成香山三景

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。