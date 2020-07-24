海底薰衣草、絕美玄武岩！ 與眾不同的「澎湖旅行」這麼玩才對味~

【圖／文：行遍天下】

廢棄九孔池成了親水的好拍處。記得看準退潮時間前來才安全。

想要來一趟與眾不同的澎湖旅行，可得好好規劃行程，從清晨的海鮮拍賣市場開始、網美打卡祕境─池西石瀑、潮間帶夜間觀察，品嚐在地特色美食，再搭船遊南方四島一日遊，夏日的澎湖好吃、好玩精彩萬分。

一早上漁市，看見當地人的超鮮味。

位於馬公港邊的漁市場是新鮮海鮮最大集散地，每日清晨，漁市場攤位上擺滿各種在地海產，有小卷、鮮魚、貝類等，大海就是澎湖人的冰箱、海鮮就是家常便飯，遊客可以買份現煮小卷立刻嚐鮮最是澎湖味。

池西石瀑的絕美玄武岩能近距離欣賞澎湖特有的壯觀地景。

近期澎湖在IG爆紅的池西石瀑成了必去景點，池西玄武岩壁旁一座廢棄九孔池，搭配岩壁與海岸風光，成了絕美的新澎湖美景地，但可要抓緊退潮時才可進入並留意自身安全。

牧羊人咖啡館隱藏於閩南建築裡，適合來小歇一下。

玩耍石瀑後轉往二崁聚落，探訪一間牧羊人咖啡館，建築是完整的閩南老宅，紅瓦屋頂上映照陽光非常美。國外闖蕩多年的兩姐妹返鄉開了這家咖啡館，保留傳統建築元素，例如裁縫機、木格窗、八卦銅錫門鈸等老物件，佈置得很素雅，提供咖啡、冰沙及自製的蛋糕甜點。

東吉嶼上藍白相間的燈塔，是海域內船隻行經黑 水溝時的重要指引。

近來新興的玩法，還有充滿神祕藍洞的南方四島國家公園，範圍包括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪、西嶼坪及週邊島礁，從馬公到東吉嶼航程大約45分鐘，這個「被時間遺忘的島嶼」海水清澈景色宜人。東吉燈塔是必訪景點，遠處還有飛機殘骸、日軍廢棄營區等，通透的海水呈現漸層藍，與藍天白雲勾勒出澎湖最迷人的海島風光。西吉藍洞是南方四島的亮點，基於安全考量無法登島，只能靠船長精湛的功夫慢慢開船靠近，當陽光灑落穿透進洞穴映照海水，非常迷人。

南方四島國家公園最神秘的藍洞，要運氣好才看得到。 （圖片提供：許秋珍）

可說澎湖最有名的花菜干餐廳以傳統建築為主題，咾咕石、花磚拼貼搭建從外觀、食材到料理全部遵循古法。原味花菜干、滷肉、海草烘蛋、澎湖菜瓜、酸菜魚湯都是店內的人氣餐點，搭配小米飯或金瓜米粉就是最道地的澎湖傳統風味。澎湖的潮間帶夜間觀察行程由「夜探龍宮」團隊帶路，體驗地點在鎖港。循著達人的指引看到豐富生態如海兔、藍指海星、海膽及多種螃蟹，潮間帶生態豐富，當然也需要大家一起保護，才能永續經營。

澎湖花菜干供應的絲瓜料理，吃來甘甜好味。

夜探潮間帶生態豐富讓現場 所有人都驚喜連連。





景點介紹

澎湖漁市場

地址：澎湖縣馬公市新生路158號

電話：06-926-2131

營業：4:00∼12:00





牧羊人咖啡

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村12號06-9983565

營業：平日10:00∼18:00、假日9:00∼18:00

網址：shepherdcafe12

價位：牧羊人黑咖啡90元、特調冰咖啡80元





南方四島+七美1日遊

地址：澎湖縣馬公市西文里92-52號

電話：0928-370-088

網址：得意遊艇

費用：每人1,600元(15人出船，含七美2人1台機車租賃)





花菜干人文懷舊餐館

地址：澎湖縣馬公市東文里4-2號

電話：06-921-3695

網址：chenxinchenyi0118

營業：11:00∼14:00、17:00∼21:00

價位：花菜干280元、滷肉350元、酸菜鮮魚湯380元起





鎖港潮間帶體驗

地址：馬公市鎖港里41號

電話：0929-004-209

網址：夜探龍宮

費用：每人700元





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