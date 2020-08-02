無敵山海景色！ 墾丁浪漫海景渡假套房 坐陽台遠眺船帆石與大海

【圖、文：行遍天下】

振興三倍券正式使用，報復性國旅旅遊潮已經湧現，如果去墾丁不想人擠人群聚、又想飽覽山海美景，那麼選定一間在房間裡就能看山看海、甚至看見墾丁絕景、又能有著水樂園讓全家人無比沁涼的住宿飯店就非常重要了。而這次選擇在墾丁半山腰能一眼望盡無敵海景的「福容大飯店墾丁店」來開箱。

就在鄰近船帆石海灣、後倚群山得天獨厚條件之下，山坡上佇立著「福容大飯店墾丁店」，在被山海滋養一天的熱情活力後，歸賦至飯店裡就是最舒心地旅程，一進房間直衝到陽台，就能看到被形容是酋長頭的船帆石近在眼前，讓人渡假心大開。

滑水道、水瀑布、大泳池等水設施一應俱全，待在飯店就能玩好久。

整座飯店倚山傍海，襯著大圓山丘之美，坐擁南島邊境船帆石的海景美色，即使因為炎炎夏日而賴在飯店不想出門，也可以直接坐在套房陽台裡直接眺望海景浪濤與船帆石的壯闊景色。

不用出門就可以看到無敵海景，曬暈了立刻躲進房間吹冷氣。

不想曬太陽、甚至還可以就賴在房間床上，閒適吹著涼爽冷氣在落地窗前望山看海，好不悠哉。

幾乎所有房間都有海景View，輕鬆吹涼涼看美景。

更想消暑的話，依山傍水遊玩館內戶外露天游泳池、SPA水療與有著滑水道、水槍設施的兒童戲水區的涼夏水世界，享有一整天精彩的娛樂好時光。

天寬地闊的游泳池讓人泡水好開心，更可順著旁邊的滑水道溜下戲水池，大人小孩都好喜歡。

除了硬體設施好玩好暢快之外，福容飯店內更有許多貼心服務，例如為了能一起共同愛護地球，每層住宿房都設有飲水機讓住客自由裝水，少去使用大量寶特瓶的濫用。

貼心想到服務也想到環保，每層樓都設有的飲水機，讓遊客不過度浪使用寶特瓶。

而若是在週六日住宿，更有早上的鵝明星丁丁巡視大廳與跟客人合照，許多小朋友都又驚又喜的爭相合照呢！

大明星丁丁是周六日的超人氣迎賓鵝，妥善照護與保護之下，在大廳歡送客人Check out。





景點介紹

福容大飯店 墾丁店

地址：屏東縣恆春鎮帆船路1000號

電話：08-885-6688

網址：www.fullon-hotels.com.tw/kd





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