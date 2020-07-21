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屏東「懸崖邊的咖啡館」超療癒！低消只要100元，晝夜俯瞰山巒美景＋百萬夜景
炎炎夏日似乎讓人更易變得心浮氣躁，這時候就適宜遠離塵囂，短暫快閃山上避暑，來場放鬆身心之旅。屏東三地門有家懸崖邊的咖啡館，超狂地理位置讓人不論白天黑夜，皆可收穫不同模樣的壯闊美景，以大自然為基底再結合人文藝術元素，絕對是療癒指數爆表的景觀咖啡廳無疑。
位居懸崖高處的「風刮地。秋月的店」易起風，因此取名為「風刮地（Karuvekuv）」，排灣族語為「風吹過落葉窸窸窣窣的聲音」，而秋月正為老闆娘的名字。雖然近期才漸漸在網上掀起朝聖打卡潮，但其實2003年即已成立，是在地人十分珍藏的私房秘境，口碑極高。
「風刮地。秋月的店」環境清幽，放眼望去就是大片山景，搭配藝文空間，是個放下煩憂的絕妙地點，因此也有含治愈功能的「咖啡醫院」之稱。低消只需100元即可吹著山風，將絕美場景盡收眼簾，還能大啖排灣族特色料理，每逢假日更有歌手駐唱表演，一次滿足視聽味覺甚至身心靈，簡直太幸福了！
除了白天的山巒風光，傍晚時分也有機會欣賞夢幻晚霞，夜晚亦有無價夜景值得收藏，令人好想從早到晚都賴在這個舒適的空間。提醒大家由於山區天氣變化大，且開放空間易受氣候影響，建議上山前先電話確認營業狀況，才不會撲空喔！
風刮地。秋月的店
地址：屏東縣三地門鄉中正路二段150號
營業時間：10:00-00:00（每週四公休）
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