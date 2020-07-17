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澎湖近年崛起「9大私房秘境」　波浪海堤、廢棄養殖場都上榜！

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源 /IG@magicshih，IG@kang_0113
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澎湖國際海上花火節往年都訂於4-6月舉行，今年因受到新冠肺炎疫情影響，澎湖縣政府將活動時程往後調整，雖取消原定國際花火表演賽，但盛大煙火秀搭配漫威之夜照常舉行，仍不減精采度，在夜空下欣賞佈滿天空的煙花，夢幻又浪漫的「季節限定」景色讓人深深陶醉！隨著首場煙火秀揭開花火節序幕，來到澎湖大啖美食、走訪熱門景點拍照，可別錯過這幾處近期超級火紅的私房打卡點！

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網垵口沙灘

網垵口沙灘位於望安島南端，距離潭門港約4分鐘的車程，弧形海灣綿延近1公里長，夏季為遊客的戲水勝地，除了玩水；悠閒在海灘上曬日光浴以及捕捉沙灘美景，還可透過建物大玩創意美照，玩跳島來到望安可別錯過囉。

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小池角雙曲橋

近兩年崛起的小池角雙曲橋就在知名景點池西岩瀑的旁邊，掌握好潮汐，漫步在潔白色的橋樑上，搭配藍天大海取景，夢幻指數絕對直達滿點！漲潮時的小池角，遠遠看像是一棟漂浮水上屋；再透過上帝視角取景拍照更加夢幻，絕對是來澎湖必朝聖的快閃打卡點。

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九孔養殖場

近期同在IG掀起一股打卡熱潮，就是這處位於池西岩瀑前方廢棄九孔養殖場，海水退潮後，堤道在海岸邊橫豎排列，大家紛紛走上堤道拍照，無論是以玄武岩為背景，或向海上那一側拍去，不同的取景角度都有獨特風格，一定都能深得你心。

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建議大家可以搭配小池角雙曲橋一起遊玩，2處景點只要步行約3分鐘就能抵達唷。但特別需要留意潮汐時間，因海水滿潮時會將九孔養殖場給淹沒，且堤道上長滿青苔較滑，前往拍美照的同時，記得要多加小心留意自身安全。

後寮天堂路

台灣各地掀起一股「追天堂路旋風」，其中又以新竹、綠島和澎湖的天堂路最為知名！靠著潮汐抓緊時間拍照，走在海天一色的堤道上，讓人彷彿在海上漫步，經典景色讓人百拍不膩，超美超浪漫，來澎湖遊玩錯過這裡，就太可惜啦。

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竹灣大義宮

看似一間平凡的廟宇，其實可不簡單！竹灣大義宮是目前台灣唯一合法飼養海龜的廟宇，而且廟宇下方還隱藏著一個蓮花珊瑚洞，洞內佈滿珊瑚蓮花等奇石、鯨魚骨的裝飾，讓你走進去有一種身在海龍王宮的錯覺，透過取景再適當的修圖後，大家看到照片都會不自覺的驚呼「也太夢幻」！

圖片來源 /IG@momoda.o3o

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從大義宮旁道路再往上1~2分鐘，可以發現這處鏤空涼亭，雖無遮涼處，不過從這裡看下去的風景相當不錯，也是大家來到竹灣大義宮會順道快閃的打卡景點之一。

鏤空涼亭

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山水30高地

30高地過去是澎湖重要的軍事領地，經全面整修開放後，大家來到山水沙灘又多得一處好景點！站在制高點軍事暸望點，俯瞰整個海岸線的壯麗海景，360度零死角將蔚藍大海盡收眼底，讓你怎麼拍都美到像幅畫！

圖片來源 /IG@dun840909

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澎湖海生館

澎湖海生館歷經場館關閉4年多，終於在2018年重新營業，來到澎湖除了玩水、浮潛，也能進來海生館與魚兒們同遊，為夏日走跳澎湖的避暑好去處！

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波浪海堤

海生館對面還有一處小小波浪海堤秘境可以大拍美照，搭配潮汐宛如翻版的天堂路，來到這裡可安排短暫停留，再到海生館裡面吹吹冷氣，來場探索海底生物之旅，也是不錯的選擇。

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2020走跳澎湖必拍景點

1.網垵口沙灘

2.小池角雙曲橋

3.九孔養殖場

4.後寮天堂路

5.竹灣大義宮

6.鏤空涼亭

7.山水30高地

8.澎湖海生館

9.波浪海堤

延伸閱讀>>2020熱氣球嘉年華 追球攻略：活動資訊、光雕秀、周邊景點

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