2020「澎湖花火節」必玩外國景點、渡假飯店推薦！離島最夯海景盡收眼簾

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繼上次的澎湖景點包上集，這回又延伸到跨海大橋的另一邊，集結更多當地文化和歷史，透過時間的堆疊交織而成的風景，那些大自然下的產物更是珍貴，許多荒廢的場域都成了人們口中的秘境，畢竟有海哪裡都很美，想要一飽海景風光來澎湖就對了！加碼的民宿各個都是精挑細選，質感爆棚直接預定不囉嗦，我們澎湖見！

澎湖景點

#東石村環保公園

過去學到澎湖的歷史，就會學到「咾咕石」，可以待在台灣到現在連咾咕石長什麼樣都不知道，但這個迷宮讓你一次看得夠！過去澎湖的房子都是用咾咕石所砌成，後來荒廢倒塌後便拆除將其繼續利用，堆砌成現在的迷宮，位在東石村環保公園裡，迷宮不大但附近還有草原和涼亭，適合來這裡放電，但別忘了做好防曬！

圖 / IG @imbutypig 圖 / IG @sun_cing

地址｜澎湖縣湖西鄉東石村

#菓葉灰窯

菓葉村最壯觀最受歡迎的地方就是灰窯遺跡的菓葉灰窯，過去是生產石灰的地方，在澎湖縣政府整修修復後，保留其特色及歷史價值，當時水泥油漆都還不普遍，石灰的建築成了當地的最愛，讓這個小秘境在網路上和IG上成為網美熱門打卡景點，吸引不少遊客到這裡來拍照留念。

圖 / IG @jsbabywen655 圖 / IG @telson10

另外在附近的海邊，有著只有當地人才知道的「Q版綠石槽」，和北海岸的老梅石槽很像，一整排坐落在清澈蔚藍海邊的礁石，披上毛茸茸的綠色春日新衣，搭配迎風轉動的白色風車、金色沙灘與廣闊海景，更顯萌感，季節限定錯過再等明年！

圖 / IG @cn90122 圖 / IG @lululin035

地址｜澎湖縣湖西鄉菓葉村南邊海岸

#二崁聚落

離開馬公之後，通過跨海大橋，來到稱作島外之島的西嶼，裏頭有國內第一個傳統聚落保存區，房子坐西北朝東南，來有效對抗東北季風，仔細一看還能發現他們的窗戶都做得特別小，十分有趣。幾幢紅色屋頂的矮房聚集，成了一片聚落，走在古色古香的小城中，時間仿佛停止，跟歷史作伴。

圖 / IG @k111211312 圖 / IG @limnin5491

地址｜澎湖縣湖西鄉菓葉村南邊海岸

#林投貝殼教堂

這個教堂坐落在澎湖最長的沙灘上，是台灣首座以心型貝殼為形象的「貝殼教堂」裝置藝術，透過沙灘、貝殼、愛情、海潮等元素為創意構想打造完成，將美景與海洋意象融合，整個外觀看起來如同愛情的號角，成為澎湖旅遊的新亮點。他位在景觀餐廳的戶外，可以邊吃美食邊欣賞海天一線的美景。

圖 / IG @zuzuchu10 圖 / IG @zuzuchu10

地址｜澎湖縣湖西鄉林投村13鄰26-9號

#澎湖天堂路

這原本是個荒廢的舊碼頭，一瞬間變成熱門景點，是因為穿過蜿蜒小徑，就能能直達碧綠海景，並且180度的海景同框，走在堤防上好像走在星光大道，讓我瞬間走路有風，一路望向盡頭是與海連結，難怪能夠成為網美景點！切記，漲潮時較危險，要注意自身安全喔。

圖 / IG @phbigfish 圖 / IG @gracetw0127

地址｜澎湖縣白沙鄉後寮村(後寮村東港舊碼頭)

#小池角雙曲橋

人家說，雙曲橋有兩種樣貌，漲退潮各有差獨特的美。在漲潮時，橋墩被覆蓋後，好像一座漂在水上的涼亭，讓我想到馬爾地夫的水上屋，美不勝收。遠遠的能看見潔白的長廊，將視線一路帶往海中央，兩頭末端各點綴一座藍綠色的涼亭，建議大家可以安排一天在這蔚藍海岸，坐在涼亭欣賞日落美景。

圖 / IG @zona092400 圖 / IG @chun_vision

地點｜澎湖縣西嶼鄉竹灣村

#波浪海堤

這個澎湖最新打卡新秘境，就在澎湖水族館門口的海堤旁邊，過去是個廢棄的養殖場，無限延伸波浪狀的海堤配上碧海藍天，遼闊的視野讓旅客都爭相來拜訪，最美的樣子是漲潮的時候，因此想要拍到無邊無際的180度海景，記得先查好潮汐表再前來唷！旁邊還有已經廢棄的親水公園，用木棧道搭建而成，很有海島風，不過因年久失修走過去還是要小心~

圖 / IG @shengkai_travel 圖 / IG @milu750927

地址｜澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

#大義宮

這間宮廟很特別，不僅外觀金碧輝煌，裏頭更藏了寶藏？唯一合法飼養綠蠵龜就在這！沿著廟裡的通道走，可以前往秘密宮殿，進到入口會發現不一樣的世界，除了有海龜在底下優游，一旁用大量珊瑚礁和咾咕石打造像是海底龍宮的華麗宮殿，讓人目不轉睛，有來澎湖別忘了來看看海龜，也見識一下美麗的地下宮殿。

圖 / IG @euniceliu1204 圖 / IG @jsbabywen655 圖 / IG @ak_travel_dairy

地址｜澎湖縣西嶼鄉竹灣村76號

#半日閑下午茶

沒想到來到澎湖，也能找到像莊園般的下午茶餐廳，在純白色的希臘建築內享用英式下午茶，偶然發現有隱藏版的彩虹玻璃屋，陽光透過不同顏色的玻璃，交織成的光影，很迷人，有需多新人也會來這租借場地辦婚禮，這是多少女生心中的夢幻婚紗場地呀！另一頭的玻璃大門也貼上彩色的磁磚，絕對殺光你的底片。

圖 / IG @wei.1223 圖 / IG @wei.1223 圖 / IG @paeater 圖 / IG @r.ii.s.a

地址｜ 澎湖縣白沙鄉鎮海村71號

澎湖住宿

#薛客棧民宿

這座美式風格的別墅，任誰都難以抵擋它的魅力，距離海岸線只有50公尺，充滿活力的浪漫陽臺海景雙人房擁有270度的View，三面都看的到海窗，躺床上就看的到海景，搭配超可愛的珊瑚粉，整個人都年輕起來；另一間雙人房還有貴妃浴缸、陽臺，體驗360度的海景，邊泡邊享受。

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地址｜澎湖縣湖西鄉沙港１之２號

#澎澄飯店 DISCOVERY HOTEL

這間2018年新開幕的海景飯店就位在碼頭旁，絕佳的位置讓房間能夠直接望向海景，甚至還有觀賞煙火的房型，搶手程度半年前就得先預訂。因為是飯店，公共設施種類多樣，來澎湖就像出國度假，除了有極限運動場，甚至連免稅店都有，真的是女生的天堂，有得玩又有得血拚真的太幸福啦！

圖 / IG @evelyn7949 圖 / IG @iceicebaby1202 圖 / IG @iceicebaby1202

地址｜澎湖縣馬公市同和路168號

#沐日海邊民宿

這間民宿四層樓高，房型多變化，很少看到會有三人房的民宿，一走進大門可以看見游泳池，不想到海邊也能玩水！大廳則是有著可愛的懸掛椅，選用大面落地窗，讓整體空間明亮舒適，老闆把客人都當成朋友，冰箱內的飲料可以自行取用，空間內的裝飾都很有質感，會讓人想念的地方。

圖 / IG @hank830522 圖 / IG @bonnie60536 圖 / IG @bonnie60536 圖 / IG @bonnie60536

地址｜澎湖縣馬公市鎖港里一鄰鎖管港42之36號

#澎湖民宿-觀海別墅&沙灘城堡

這間位在山水沙灘旁的民宿，雖說像城堡我倒覺得更有峇厘島風，裝潢設計上採用南洋調性，木樑和藤椅搭配，如果說一家大小來，非常推薦住在這，不僅離海邊近清洗快，在一樓大廳有寬闊的交誼空間，房型也有為家挺打造親子房型，是爸爸媽媽帶小孩來澎湖住宿的首選！

圖 / IG @smile11520 圖 / IG@phseaview

地址｜澎湖縣馬公市山水里珠江三號

#波斯卡朵親子城堡渡假民宿

整棟像是從童話故事般出來的城堡房型，純白色的建築在太陽下更加顯眼，希臘式的配色讓人感覺來到國外度假，貼心的民宿規劃泳池和兒童遊戲區，不得不說最頂樓的星空房型，大面的天窗躺在床上就能看見點點繁星，出奇的浪漫，牆上的塗鴉更顯示個溫馨住宿的好地方。

圖 / IG @cai.yishan

地址｜澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾300號

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