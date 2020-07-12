純白貨櫃屋的森林花園！墾丁恆春網美人氣景點「等咧粉圓」，飲料最低只要25元

夏季已準備好衝墾丁度假的人，一定要筆記下這處史上最好拍的絕美景點！戶外全景是純白狹長的貨櫃屋，室內視角則可將森林系美景與藍天白雲盡收眼簾，全新秘境近期開放後已火速洗版IG，躍升為網美打卡聖地。

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而這個話題熱度爆表的必訪之地，其實是家發跡自台南的手搖店「等咧粉圓」。4月首度插旗墾丁，打造出夢幻空間，稱之為恆春最美飲料店也毫不為過，難怪人氣累積迅速。店內主打自製古早味黑糖粉圓，小顆Q彈讓不少人一起回味兒時滋味，還有天然琥珀色的吸睛視覺。飲品主要販售綠豆沙、清爽路線的純茶類及嚴選在地小農虎山鮮奶的鮮奶系列等，每款都備受好評，大家可按喜好挑選夏天解渴品項。

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值得一提的是，「等咧粉圓恆春店」完美符合標榜的「網美店的裝潢、手搖店的價格」，飲料價位介於25元至80元，無須低消、沒有服務費。旅客可免費在室外乘涼、於全白的貨櫃屋前任意擺拍，也可選擇購買一杯平價飲料上樓到冷氣空間休憩、聊天。

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二樓就像專門避暑的溫室花園，透明玻璃搭配精緻的擺設，怎麼拍都漂亮，只要換個色調可隨意切換南洋度假風、空靈路線或是充當森林少女，為到訪熱門必拍場景。同時兼具適合美拍功能、喝飲料及聊天的絕佳新地點，據說夜晚亮燈後也別有一番風味，趕快納入口袋清單就對啦！

等咧粉圓 恆春店

地址：屏東縣恆春鎮光明路50號

營業時間：10:00-21:00

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