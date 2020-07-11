能拍還能吃！墾丁滿州「愛玉樹屋奇景」萌翻，絕美綠籬打造美拍新亮點

全台各地原來隱藏這麼多樹屋奇景！繼台南被譽為「綠巨人浩克的家」的巨型樹屋爆紅後，攝影玩家再次發掘了一處小巧可愛版「愛玉樹屋奇景」，讓大家夏天衝遍墾丁景點後，還能順遊當地獨特秘境，為旅程回憶大升級！

圖／IG@molly888666授權

隱身於屏東滿洲的特色綠屋，實為一處農舍民宿，矮小的房子被天然綠籬鋪好鋪滿，隨手拍畫面都十分吸睛。特別的是，外圍的綠色植物可不是青苔，而是主要分佈在東南部、可作為消暑果凍的「大果藤榕」！作為原生愛玉，大果藤榕與一般愛玉不同，果實無須經過日晒便可直接採收、製成愛玉凍，因此也有「假愛玉」之稱。

圖／IG@molly888666授權

滿州鄉居民近年順利將生長於深山的野生大果藤榕移植至社區，自然長在屋子上的植物，也意外化作一幅私房迷人風光，供旅客前去欣賞、拍攝。綠屋主人也分享，未來計劃在自家也種滿，看來「迷你愛玉樹屋」有望成為滿洲新夯點，大家還能一併品嚐口感清爽的在地專屬甜品，一舉兩得！

滿洲愛玉樹屋

地址：屏東縣滿州鄉滿洲村

座標：22.022382, 120.840353

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