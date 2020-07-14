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離島這樣玩／才不跟別人玩一樣　去澎湖一起「守滬」

聯合新聞網 / 行遍天下
透過空拍俯瞰單滬房石滬，在海洋上竟是這麼美。 ／離島出走團隊提供
透過空拍俯瞰單滬房石滬，在海洋上竟是這麼美。 ／離島出走團隊提供

【文：行遍天下．圖：離島出走團隊提供】

這個夏天最熱鬧的大型活動澎湖花火節也已經熱鬧展開，飛澎湖航班也已經加大到以台灣虎航機型執飛。若是想暢遊澎湖、跟別人玩得不一樣，則該在看玄武岩、玩水之餘，加入當地返鄉青年的腳步，一起保護澎湖最珍貴的「石滬」。

澎湖除了大海、沙灘、玄武岩，還有一項世界之最──石滬。石滬是澎湖傳統捕魚的方式，匠師就地取材使用玄武岩砌築海中漁獵陷阱，從空中看彷彿海洋之心。但隨著漁業科技進步，被動等待魚入滬的石滬逐漸沒落，修葺石滬的匠師職業也漸凋零。有心的澎湖青年曾宥輯和楊馥慈成立「離島出走」工作室，向在地匠師學習，推動石滬修復與空拍調查。

離島出走由兩位澎湖青年曾宥輯和楊馥慈成立。並與石滬匠人一同守護這份精湛工藝。 ／離島出走團隊提供
離島出走由兩位澎湖青年曾宥輯和楊馥慈成立。並與石滬匠人一同守護這份精湛工藝。 ／離島出走團隊提供

馥慈指出，澎湖石滬型態分為弧形、單滬房、複數滬房，例如七美雙心石滬的兩顆心就是複數滬房，而滬房主要的功能是集中漁獲，據統計，澎湖約有600多口石滬！

澎湖內大大小小石滬有600多口。 ／離島出走團隊提供
澎湖內大大小小石滬有600多口。 ／離島出走團隊提供

澎湖少數仍了解修葺石滬各環節的匠師洪振坤指出，一座石滬從開始到蓋完，至少得耗費7、8年，非常不容易!蓋前要先準備建材，人工搬運玄武岩大石到預定要建造的潮間帶上，並且得先觀察潮汐、海流，蓋對方向才捕得到魚，有時甚至得觀察數個月才能動工，每一環節都不能馬虎。

透過石滬的修補，喚醒大家海洋的意識。 ／離島出走團隊提供
透過石滬的修補，喚醒大家海洋的意識。 ／離島出走團隊提供

馥慈希望透過修復石滬，修補人跟海洋的關係，喚醒大家的海洋意識，也盼藉此延續澎湖的海洋智慧，她笑說:「以前石滬是捕魚賺錢，現在修石滬是分享和傳承。」離島出走和匠師們是澎湖貨真價實的「守滬者」。2020年3月，他們成立澎湖石滬資訊平台，將完整石滬資料庫公開上網，目前有兩百多筆石滬詳細資料與功能，且輔以美麗空拍照片，甚至還有石滬地圖，並逐步建置英日文，要讓石滬牽起澎湖與世界對話的影響力。

絕大部分來體驗的年輕人都充滿熱忱，讓他們開心極了。 ／離島出走團隊提供
絕大部分來體驗的年輕人都充滿熱忱，讓他們開心極了。 ／離島出走團隊提供

　

景點介紹

離島出走

地址：澎湖縣馬公市西文里15號

電話：0978-881-955

網址： stoneweir.info

費用：導覽費用或方式:海洋初心者每人500元(悠游石滬，品嚐漁村小點)、海洋探索者每人650元(潮間帶、抱墩、巡滬、漁村點心)、海洋修復者每人850元(學習修復石滬，品嚐漁村便當)

　

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