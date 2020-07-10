消暑好去處！ 夏天衝「綠島」 超好拍景點+必吃美食一次告訴你

綠島原名火燒島，位於台東縣外海，因為特殊的石灰岩造就許多天然美景。這個夏天你想好要怎麼運用了嗎？不妨和三五好友、姊妹淘一起來一趟台灣離島之旅吧！從台東到綠島坐船不用一個小時，如果怕暈船的，還有飛機可以抵達，只要15分鐘！在這裡還能選擇報名浮潛和海上活動，是夏天消暑的好去處，島上的風光一定會讓你去了一趟就成為永生難忘的回憶！快來看看綠島必去的超好拍景點吧！

綠島怎麼去？

搭船去

搭船。 圖／klook

綠島與臺東之間每日都有船隻行駛，但會受到天候或海潮改變航行的時間，出發前最好先行打電話確認，並提早抵達港口等候。

航行時間：大約50分鐘

票價資訊：來回全票約1120；來回半票約560

小編說：客船行駛船班及票價會依淡旺季不同會做調整，出發前建議先洽詢客輪公司了解狀況，或是可以前往交通部港務局網站查詢即時航班資訊。

>>交通部港務局

搭飛機

搭飛機。 圖／Wikimedia

如果是會害怕暈船的朋友，就可以選擇搭乘德安航空的綠島航線，這樣就能避免暈船的痛苦拉！

飛行時間：飛機（德安航空）是19人座機型，航程約15分鐘，機位有限必須提早預約，熱門時段的機票相當難搶，要搶要快！

票價資訊：單程台幣約1040元（詳細票價請依航空公司官網為準）

台東綠島票價。 圖／FunTime

綠島當地交通

環島巴士

環島巴士是綠島唯一的公車路線，會從南寮漁港發車，順時針繞行綠島一周，而途中會經過綠島監獄、朝日溫泉、大白沙等著名景點。

票價：淡季50元/人、 旺季：100元/人

>>時刻表&路線圖

包車

如果不想要煩惱任何交通問題的話，小編建議的方式就是直接預約包車了，在綠島包車一人約3000-5000不等，除了可以不用擔心交通問題外，還有專業導遊帶你導覽綠島風光呦。

租汽機車

租車玩綠島是小編最推薦的遊玩方式，機動性高也不會有需要趕車趕行程的急迫感。而綠島的租車店大多聚集在南寮漁港附近價格上大致也都是公定價，不用擔心有坑殺遊客的問題。

租機車：約400元/天

租汽車：約2000元/天

綠島必玩景點

朝日溫泉

朝日溫泉。 圖／Flickr

來到綠島旅遊，絕對不能錯過海底溫泉！世界三大海底溫泉之一就在台東綠島，可以說是世界級的景觀。朝日溫泉的泉水帶有海水的鹹味，屬於硫磺泉，對人類皮膚無刺激性。溫泉區有分室內和室外，另外也有SPA水療設施、及販賣部等設施，選擇非常多元化！看看這湛藍乾淨的泉水，來綠島如果不來泡個一次就真的白來了～夜晚時分還可以仰望星空，早晨可迎接曙光，真的非常愜意啊！

地址：臺東縣綠島鄉公館村溫泉路167號

營業時間：

夏季(6月～9月) 開放時間：5:00～02:00

冬季(10月～4月) 開放時間：06：00～24：00

綠島燈塔

綠島燈塔。 圖／Flickr

萬里晴空，藍色的海水，一直都是綠島的最佳寫照！如果想要眺望島上的風光明媚，那一定要來綠島最具代表性的地點「綠島燈塔」。燈塔的始建由來，和一樁台灣航史上最大的海難事件有關。因此這座燈塔對於綠島來說具有非凡的意義。而白色的燈塔及白色矮牆，也是許多人來到綠島燈塔必拍的，白色的燈塔與藍天，不用修圖就超美了！

地址：臺東縣綠島鄉中寮村緊鄰綠島西北岬的鼻頭角

塔內開放時間：09:00-17:00（4月至10月開放到18:00），每週一不開放

海參坪

海參坪。 圖／Flickr

跟著內行人走才知道的海參坪，是由小長城及睡美人岩所夾峙的月形海灣，從這裡眺望出去的美景可是令人大開眼界！小編再偷偷跟你說，這裡可是綠島光害最少的地方，所以幸運的話還能看到太陽從海上緩緩升起的畫面！而海參坪的海生態資源豐富，也是浮潛的聖地，可以清楚看見珊瑚礁唷。

小編貼心提醒☛這裡風勁較強，要注意自身安全！

地址：綠島東邊海岸公路下方約80公尺的海灣

大白沙

大白沙。 圖／IG, chi_chi__77

宛如海之聲的景點，在台東綠島也有超夢幻的「大白沙」！大白沙位於綠島南端，一片潔白柔細的白砂和清澈的海水，是許多人來到綠島都會去朝聖的一個景點。大白沙同時也是個潛水區，但是因海底深度變化大、潮流不穩，適合中、高級的水肺潛水。最值得一提的是，大白沙上有一座步道，很適合觀察潮汐、生態，除此之外站在上面拍張背影照，完全美翻天！

地址：台東縣綠島鄉環島公路13.5公里處路旁

帆船鼻

帆船鼻。 圖／IG, jiazhi.1996

帆船鼻位於綠島的東南角，是一個三面環海的海岬，其中有個隆起的突起台地，因為佈滿了草地，而有了「綠島地毯」的美名。每年大約四、五月時可在帆船鼻觀賞星座，同時也是賞鳥的極佳去處。就算只是靜靜地坐在這裡，心裡會感到非常平靜而幸福吧！

綠島馬蹄橋

綠島馬蹄橋。 圖／IG, kila_tw

馬蹄橋位於綠島的西南海岸，雖然只有數十公尺，卻是橫跨太平洋的重要橋梁！而每年的四、五月份在橋梁旁的崖壁上會長野百合，讓崖壁上多了點橙黃色和白色點綴，美不勝收(自由行必住！綠島Top20住宿推薦►)！在橋上還能觀浪，見識到馬蹄橋的海岸景觀，也是非常多人打卡拍照的景點之！

綠島牛頭山

綠島牛頭山。 圖／IG, xuan_02_22

來到綠島不能不提到「牛頭山」，遠觀可以發現有如一頭老牛俯臥在海面上，栩栩如生的牛頭、牛鼻及牛耳都讓人讚嘆！吸引許多攝影愛好者前來拍攝！踩在牛背上感受360度被海環繞的感覺，能在這一片大草原打滾一個下午也很幸福啊！

地址：綠島東北角突起的台地

綠島翠湖

綠島翠湖是一個綠島鮮為人知的秘境，它就位在柚子湖正前方凸出的一片海岬。雖然稱之為翠湖，但其實它並不是一個湖泊，而是一個海蝕洞，在經過長年的日照與水生植物共生的環境底下，形成了如此夢幻的景緻，是小編最推薦的綠島景點。

地址：綠島柚子湖旁

綠島潛水

綠島潛水。 圖／kkday

清澈的水質、豐富的海洋生態讓綠島成為潛水客的天堂。石朗、大白沙、柴口，都是綠島熱門的潛點，其中小編最推薦綠島的石朗潛水區。世界上最深的水下郵筒、壯觀美麗的珊瑚礁群通通都在石朗潛水區，來綠島潛水一定要造訪！

藍洞浮潛

藍洞浮潛。 圖／kkday

沒有潛水執照也沒關係，也可以到綠島浮潛！說到綠島浮潛最為推薦的一定是：藍洞。在綠島的柚子湖遺址內有個秘境-藍洞，湛藍的海水和月形海蝕洞是藍洞最吸引人的地方。在藍洞，你可以浮潛、嘗試跳水、進入洞穴內探險，體驗綠島才能看到的美景。說到這裡小編也好想出發去綠島藍洞了~

綠島必吃美食

綠島派吃所

綠島派吃所。 圖／IG, oooohola

炎炎夏日就是要來一碗沁涼的冰品才過癮呀！說到綠島特色冰店，不得不提的就是這間綠島派吃所了，這間綠島派吃所位在南寮漁港旁，是許多人潛水完必去朝聖的店家之一，而來這邊點冰絕對要加上綠島的特色－海草拉，海草特殊的海味與冰品結合，簡直是絕配呀，來到綠島一定要來品嘗看看。

地址：台東縣 南寮存檔9鄰 南寮102之8

野浪也浪

野浪也浪。 圖／IG, yeahwave_hamburger

小編身邊的朋友來到綠島，念念不忘的除了綠島的美景外，許多人最懷念的就是這間野浪也浪漢堡店拉，野浪也浪是由兩個熱血的年輕小哥創立的，秉持著熱愛大海的精神，店內完全不提供塑膠類產品，而漢堡方面，是屬於那種吃了會超滿足的美式漢堡，食材方面真材實料，吃過的人都說都覺得超讚！

地址：臺東縣綠島鄉公館村2鄰柴口

深入．島嶼酒吧

深入．島嶼酒吧。 圖／IG, c_liplip

深入．島嶼酒吧。 圖／IG, tiffany__wang411

夜晚的海風徐徐，耳邊圍繞著陣陣的浪花聲，而這時候隨口來一杯Vodka，阿~斯~來到海島不正是要這麼享受嗎？沒錯小編接下來要介紹的就是綠島最chill的酒吧－深入．島嶼酒吧。這間酒吧沒有地址，老闆常說如果你找不到就只是緣分未到XD。如果你有緣找到了他，小編推薦一定要點點它的亞當的禁果(鳳梨口味的調酒)，酸甜的滋味讓人喝一口就難忘呢。

相對位置：公館村柴口80號對面草堆

綠島推薦行程

綠島2日遊

DAY1：台東→富岡漁港→搭船去綠島→綠島燈塔→綠島監獄→綠島浮潛

DAY2：朝日溫泉→日出大白沙→綠島小長城

介紹完以上綠島島上的必拍景點，你是否也已經感受到綠島藍藍的天、綠油油的草原、和乾淨清澈的海水了呢？等不及的話，現在快約朋友一起揪團去綠島吧！

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