秘境海灘、日落勝地！「墾丁」精選新旅程 讓你嗨翻今年暑假

▲圖片來源：IG @dennislin0801

位於台灣最南端的墾丁，相信對許多人來說都不陌生，除了在求學期間校外教學必去景點之外，每年的暑期出遊玩水絕對都少不了它，不過墾丁吸引人的地方可不只有陽光、沙灘、比基尼，豐富的海岸景觀、特色風景也讓當地的觀光業蓬勃發展，其中也隱藏了不少值得駐足拍照的地點，來墾丁可別只有去南灣跟墾丁大街，以下這些景點好好筆記下來，才能計畫一趟新墾丁之旅。

▲圖片來源：IG @ww7852963

夏天來墾丁如果沒玩到水，真的可以說是白來一趟！但挑選海灘除了考量風光明媚的特色海景外，如何避開壅擠的人潮同時也是其中要考量的眾多因素之一。此時白沙灣便是一個很好的選擇，由於此處距離墾丁大街位置較為偏遠，所以來探訪的遊客並不多，僻靜的環境加上一大片潔白細緻的貝殼沙灘，白沙灣的名字就是由此而來。

白沙灣

▲圖片來源：flickr @Jay Hsu

而如此遺世獨立的海灘，更讓李安導演相中成為「少年PI的奇幻漂流」電影中的場景，加上東北季風吹不進此地，因此一年四季都是風平浪靜，不論任何水上活動在這裡都能玩的到！

▲圖片來源：flickr @數位天空

若你比較偏好靜態活動，對於激烈的水上運動沒有太大的興趣，喜歡浮潛到海中世界體驗海洋帶來的驚嘆與悸動，那麼小狗灣便是相當適合你的一處景點。

小狗灣

▲圖片來源：IG @chu807

小狗灣是當地人取的名字，想來到這裡，得先穿越路邊雜草堆，再走過斜坡與樹林小徑後，步行約10分鐘便可看到目的地，因小狗灣處於較隱密的位置，所以很少人知道，想要靜靜地享受海浪打在身上，這裡便十分適合。

▲圖片來源：IG @chu807

阿信巧克力農場

玩夠水想來點別種趣味的景點嗎，那麼可以嘗試看看墾丁另一個不同的面貌，位於墾丁悠活渡假村旁的「阿信巧克力農場」是個十分適合親子同遊的好場所，不僅有小孩們最愛的兔子、梅花鹿外，更是全台唯一以巧克力、體驗DIY活動為主題的休閒旅遊農場。

▲圖片來源：阿信巧克力農場 粉絲專頁

園區內除了可以和超可愛的小動物們互動外，更種植了將近300多顆的可可樹，對於日常生活常見的巧克力，看到可可果實的真實樣貌，相信大家心裡應該都會感到驚奇。

▲圖片來源：阿信巧克力農場 粉絲專頁

逛完園區有些疲憊想坐下好好休息一會的話，園區內就有一處「白色夢工坊」可以小憩一番，這有販售農場生產的各種口味的冰淇淋與巧克力商品，且一張門票還可以折抵100元消費，可別錯失機會啦！

▲圖片來源：阿信巧克力農場 粉絲專頁

鹿境

若去墾丁剛好不幸遇到下雨，那麼這處景點便十分適合你，在恆春鎮上被當地人稱做「台版奈良」，有著超多梅花鹿的「鹿境」便是你此時此刻的首選。

▲圖片來源：鹿境 粉絲專頁

園區內滿滿的梅花鹿完全不怕生人，見到你手上的食物便一股腦地往你身上湊，此種情況可不只在日本奈良才看的到，國內的恆春地區就能體驗！看著鹿群們一副貪吃的臉，或許也算是另類又獨特的「墾丁回憶」。

▲圖片來源：鹿境 粉絲專頁

▲圖片來源：鹿境 粉絲專頁

關山夕照

到關山欣賞落日餘暉也是來到墾丁必排的行程，自古以來「關山夕照」就被列為【恆春八景】之一，由於地勢高亢，當夕陽西斜時，滿天彩霞與落日餘暉映向海面，浪漫又美麗的氛圍總讓人如癡如醉，往下眺望更可以一次將三個小漁村的美景納入眼簾，絕對是你品味墾丁，不同於玩水的另類景點！

▲圖片來源：IG @stardustcasino

▲圖片來源：IG @dennislin0801

當然除了有美景可賞、有海邊可嬉戲之外，來旅遊怎麼可以沒有美食！墾丁貴為台灣海洋觀光旅遊第一大城，當然其中一定也有墾丁風味的美味料理，就讓我們來一探究竟。

墾丁PLAYER玩家燒烤啤酒吧

老闆本身是個擁有20多年演唱資歷與經營酒吧經驗的前樂團資深音樂人，在因緣際會之下深深愛上墾丁當地的風俗民情與特色，決定在當地開啟了自己的自助式露天燒烤餐廳。

▲圖片來源：shareLife_凱南

店內亦提供義大利麵、台式熱炒、美式炸物、調酒飲品等多樣豐富餐點選擇，喜歡享受多國風味料理的話，墾丁PLAYER玩家燒烤啤酒吧可說是你墾丁必來之處！

▲圖片來源：ShareLife_凱南

▲圖片來源：shareLife_凱南

大口吃肉搭配著酒保特調的夢幻調酒，墾丁的慵懶步調絕對會讓人身陷在此，無法自拔啊！

▲圖片來源：ShareLife_@凱南

除此之外店內更提供KTV與飛鏢機，吃飽喝足後還能稍做運動一下，為今晚添加更加精采的一夜。

▲圖片來源：ShareLife_凱南

六木無煙燒肉

若想來點高檔豪華的料理當最後一站，這間主打海鮮拼盤與戰斧豬排的無煙燒肉，相信你一定會喜歡！

▲圖片來源：六木無煙燒肉 墾丁店 粉絲專頁

以往對燒烤的印象都是吃完過癮，但身上的油煙味往往揮之不去，近期在墾丁一帶崛起的無煙燒肉，即使是新手也能輕鬆烤出超美味的燒肉，加上豐富多樣的沾醬，馬上讓人食指大動。

▲圖片來源：六木無煙燒肉 墾丁店 粉絲專頁

各式豐富海鮮、油花分布適中的肉品以及無煙的燒烤環境，若認為來到海邊一定要吃燒烤的話，【六禾燒肉海鮮】絕對會成為你心中難忘的回憶！

▲圖片來源：ShareLife_@Zack

看完以上的墾丁秘境與私房餐廳介紹，讓你的墾丁之旅再多添新變化吧，除了前往以前既有的知名景點，再好好規劃一下，你的墾丁遊絕對能和別人非常不一樣，趁著休假好好安排一趟旅程，準備出發吧！

▲圖片來源：IG @yi_ting00





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