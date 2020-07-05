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來當珍珠美人魚！澎湖純白系「貝殼教堂」坐擁海景　海島全新夢幻打卡點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
澎湖林投「貝殼教堂」坐擁海景，各大純白巨型貝殼造景讓大家輕鬆變身「珍珠」美人魚。圖／IG@lunac_hawaii授權、IG@chinling_kuo授權
澎湖林投「貝殼教堂」坐擁海景，各大純白巨型貝殼造景讓大家輕鬆變身「珍珠」美人魚。圖／IG@lunac_hawaii授權、IG@chinling_kuo授權

炎炎夏日來襲，類出國的海島遊正夯，澎湖自然成了國內旅遊熱門首選。除了大家熟悉的「雙心石滬」、「池西岩瀑」、「摩西分海」等打卡景點，近期也有處夢幻美景在IG火速竄起，各大純白系貝殼造景，搭配一望無際的大海及藍天白雲，難怪成為全新朝聖必去。

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權

佇立「林投金沙灘」的「貝殼教堂」，為去年新增的澎湖地標，堪稱為全台唯一的純白貝殼教堂，從鮮為人知的秘境漸漸受到遊客的關注與喜愛。以心型貝殼為設計，外觀優美線條及屋頂處的幸運草模樣，再加上身後的迷人無敵海景，無疑是個最佳取景之地，也是情侶出遊的好景點。

圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
圖／IG@chinling_kuo授權
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貝殼教堂周邊也有巨型貝殼裝置藝術，沙灘處散佈數個貝殼座椅，可以坐著看海療癒身心，還能化身「珍珠」美人魚，怎麼拍都漂亮！賞完海、拍完照，不遠處還有林投公園可以悠哉散步，吸收芬多精，有計劃到澎湖旅遊的人，立馬納入行程清單準沒錯！

圖／IG@jean_153.14159授權
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圖／IG@jean_153.14159授權
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林投公園 貝殼教堂

地址：澎湖縣湖西鄉林投村（導航：林投公園 或 白灣景觀餐廳）

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