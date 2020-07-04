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夏日瘋海島！ 蘭嶼2020西半部推薦秘境景點+美食住宿懶人包

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @fan___n.c
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VVN @ReadyGo

首圖 / IG @leonko0219

這次要帶給大家西半部的蘭嶼可是絲毫也不遜色！規劃一趟最輕鬆自在的旅程，就是要讓你們第一次玩蘭嶼就上手！蘭嶼擁有非常豐富的自然生態，還有最美無濾鏡夕陽和無敵海景，因蘭嶼特殊地質構成加上海浪侵蝕，周圍有許多特殊岩石景觀環繞。這次再加碼蘭嶼住宿推薦，趕快一起往下看吧！

#蘭嶼西半部景點

紅頭岩

位於蘭嶼西北角的紅頭岩，用別有洞天來形容此處是再適合不過了！無論從哪個角度拍攝或觀看，都有不一樣的感受。名稱由來自早期蘭嶼被稱為「紅頭嶼」，夕陽西下時從台東望向蘭嶼，日落紅暈襯著紅頭岩，猶如貼在海面上的紅色頭顱，紅頭嶼因而得名。拍攝時一定要注意來車，並將車輛靠邊停放，側風大，行經要放慢車速。

圖 / IG @sara800114
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舊蘭嶼燈塔（舊開元港）

位於蘭嶼西岸椰油村的舊開元港，當地人表示因為舊燈塔的高度過於矮小，漁船在外海也看不到，於是廢棄並更換到新的港口點。舊港口有一座白色燈塔，順著岩壁建造的石階梯而上，非常值得上去瞭望蘭嶼的山和漸層蔚藍海岸，視野遼闊之外，心境也跟著開闊起來。這裡也很適合接近黃昏時來賞夕陽！

圖 / IG @eason_lien
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圖 / IG @zhoukufilm
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｜地址：臺東縣蘭嶼鄉西岸椰油村海岸

舊機場跑道

沒有明確指標，這裡在漁人部落往椰油部落的小路旁，黃昏時分的夕陽把天空染成一片夢幻色調，聆聽海浪規律的拍打聲讓內心也趨於平靜。此處位在機場跑道的末端再往下行走，部分路段難行，請注意自身安全，小心步伐。

圖 / IG @leonko0219
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圖 / IG @eva___1220
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朗島秘境

美的冒泡的天然泳池在這！在不同時間點經由日照折射出的風景色澤也是天壤之別，下去秘境的路與東清比較起來是相對簡單且安全的水域，清澈見底藍綠交融的水面在沒有波動時會呈現迷人的倒影，這裡踩不到底，提醒不諳水性的人記得結伴下水或攜帶浮具哦！

圖 / IG @linda52018
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蘭嶼青青草原

想不到除了新竹，蘭嶼也有一個青青草原！山海的廣闊環繞著草原的翠綠，放眼望去的海岸線絕對是拍胸脯保證的宜人景色！漫步在青綠地毯上感受海風吹拂過臉龐、髮梢，一邊觀察天空的光影變化，無論是豔陽白天、夕陽餘暉甚至是夜晚銀河，再搭配藍到不可思議的海，可謂是別有一番風味的美。

圖 / IG @shao_heng_hong
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圖 / IG @janice_yu325
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虎頭坡

觀賞夕陽視野極佳的虎頭坡，天氣好的時候從太陽漸漸下沉，直至落到海平線之下，天空中的顏色變化總特別迷人，好似畫布上打翻了水彩般的夢幻，蘭嶼的天空就是最天然的濾鏡了！排排站的山羊一同入鏡也成為蘭嶼獨樹一幟的象徵。

圖 / IG @tesen1120
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圖 / IG @hi41032
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圖 / IG @zazawanzine, @wus.x
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#蘭嶼美食

蘭嶼無餓不坐THE EPICUREAN CAFE

擁有15隻貓及2隻狗的在地老店，店內環境舒適，因離島食材取得不易，價位偏高。風味餐特別之外擺盤也十分精緻，下圖是泰式蔥香水晶油雞，一份餐點旁還附上沙拉和春捲，建議提前預約以免撲空囉！

圖 / IG @lanyu_epicurean77
圖 / IG @lanyu_epicurean77
圖 / IG @lanyu_epicurean77
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｜地址：台東縣蘭嶼鄉漁人77號

｜營業時間：週四至周二 11:00-13:00 18:00-20:00 週二及週四僅提供晚餐，週三店休

｜聯絡電話：08-973-1623

島民冰狗店

適合在這兒吃個甜食冰品浪費整個慵懶午後的島民，有一位真性情的闆娘，整間店的原始樸實風格都像回到家一般的自在，在這個空間和當下，美食配海景是最獨門的享受吧！推薦自家熬製的牛奶糖刨冰，嘴裡散發的牛奶糖香濃郁，那抹茶控也不要錯過另一口味小山園抹茶紅豆刨冰。店裡有四隻狗八隻貓，請不要任意餵食，出入也要記得把門帶上，除了冰品也有販售手工藝品哦。

圖 / IG @dory_observer
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圖 / IG @kuan0613
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｜Tips：店內貓狗可以自由玩耍，進店請閱讀注意事項，互相尊重呦！

｜地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村296-7號

｜營業時間：11:00-16:00 公休日請參考IG

雯雯芋頭冰

除了招牌的芋頭冰，雯雯還有販售炸飛魚等鹹食，以及各式手工藝品。推薦雯雯特調，以焦糖綠豆沙為底，上面再加一球芋頭冰，組合特別也不失美味！芋頭冰是自製的真材實料且綿密，夏日來一杯是再消暑不過了！

圖 / IG @moode0611
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圖 / IG @taitung.food
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｜地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號

｜營業時間：09:00-21:00

｜聯絡電話：0912-075-399

角落 BAIS CAFE

比秘境還秘境的角落咖啡，就藏在一間間屋子的後方，必須用走的進去才能抵達，隱密性極高。其實這裡沒有營業時就是老闆娘的家，平日也就在這生活著，走進店內可以看到小物充滿在各個空間，同時也可以感受到溫馨自在，而沒有wi-fi是其中一個用心之處，希望大家來吃甜點喝咖啡的同時，可以多跟身邊的友人或老闆娘談話交流。老闆娘的布朗尼聽說是島上的最好吃，有機會到蘭嶼記得來拜訪一次吧！

圖 / IG @jennychen.tw
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圖 / IG @yuching.zhang
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｜地址：台東縣蘭嶼鄉朗島69-1號

｜營業時間：週三至週日 13:00-18:00 週一、二公休

#蘭嶼住宿

THAT DAY HOSTEL 那天

今年初甫開幕的那天，提供背包客單人床位，內部裝潢風格營造充滿溫度，初衷是希望讓每一位旅人都能在這個溫馨小空間感到自在、做自己想做的事、聆聽自己內心的聲音，願意的話也能交換彼此的故事，在那天，找到每個人最自在最沒有壓力的日常快樂。

圖 / IG @thatday_hostel
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圖 / IG @thatday_hostel
圖 / IG @thatday_hostel
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｜聯絡電話：0911-027-997

墨泥家 MENI PLACE

「墨泥」是達悟語「MENI」的中文音譯，有堅固強壯之意。訂房難度極高的熱門住宿墨泥家，兩個月前就得摩拳擦掌準備訂房，在你踏上小島後，熱情的小管家會來接應，而無敵海景陽台的特定房型也是搶手的選擇之一，從房內望出去就是整片的蔚藍。這是一間住過後會令人時刻想念，又有溫度的民宿，想要用不只是旅人的角度來體驗在地生活，那可別錯過墨泥家了。

圖 / 墨泥家FB專頁
圖 / 墨泥家FB專頁
圖 / 墨泥家FB專頁
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圖 / 墨泥家FB專頁
圖 / 墨泥家FB專頁
圖 / 墨泥家FB專頁

註：墨泥家照片為2015年拍攝，部分房內配置及顏色有更動哦。

｜地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村紅頭87號

｜聯絡電話：0978-719-003

延伸閱讀>>蘭嶼懶人包上集在這邊！東半部秘境景點+美食大公開

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蘭嶼 秘境 冰品

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