打開營帳欣賞大片海景！ 墾丁貓鼻頭「海角獨門獨戶Villa露營」7/18試營運，入住國家公園還有大片星海任你看

端午連假剛過，根據政府統計，屏東縣一共湧進了20萬人次的旅客，而熱門的墾丁恆春地區則有13萬人次，可見疫情趨緩，許多遊客選擇南跑擁抱湛藍海水與南陽日曬的氛圍。而暑期即將到來，露營興盛，這回南台灣即將全新展店露營專區，位在下全露的「O'GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園」，主打地區座落墾丁國家公園旁，交通方便，提供獨門獨戶Villa，營區面向180度超產開海景，還有超大發呆亭，讓你享受陽光浴外還能吹吹海風，坐擁美景，非常浪漫，目前臉書公告將於7月18日試營運，快撥打電話洽詢卡位喔！

每個露營地獨門獨戶，且有客製化營地需求，像是家庭型、兩人型或Villa型等。 圖／O'GLAMPING 墾丁貓鼻頭露營莊園臉書粉專

「O'GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園」地理位置位於國家公園內合法用地之一，占地高達4公頃，旁邊就是佈滿大自然美景的生態，像是珊瑚礁岩與原生種外，附近還有豐饒的熱帶區域動植物，週遭景點還有墾丁白沙灣海灘、小巴里島岩與後壁湖等景點，可以安排三天兩夜小旅行，與親朋好友或親子結伴而行。

莊園附近還有許多沙灘像是墾丁白沙灣海灘，非常適合安排「南國之夏」海邊行程。 圖／IG網友olivefujiwara授權

除此之外，莊園還針對不同需求打造不同露營型位，像是家族型，可容納兩組4人共8人，平日最低只要1500元；還有目前討論最熱烈的Villa型營位，附設專屬發呆亭，可以避暑又可以賞美景，夜晚降臨時，還有大片星海等你探索。莊園也提供各式異國料理，更含有早午晚餐或宵夜可以選擇，超奢華海角露營，推薦遊客趕緊詢問體驗喔！

墾丁海景吸引許多遊客前來拍攝賞析。 圖／IG網友Claire克萊兒授權

O'GLAMPING 墾丁貓鼻頭露營莊園

地址：屏東縣恆春鎮下泉路90號（墾丁貓鼻頭公園旁）

電話：0975-552-011

臉書：https://www.facebook.com/OGLAMPING/?ref=page_internal

墾丁貓鼻頭露營莊園佔地4恭請，非常寬廣。 圖／O'GLAMPING 墾丁貓鼻頭露營莊園臉書粉專

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