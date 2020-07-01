打開營帳欣賞大片海景！ 墾丁貓鼻頭「海角獨門獨戶Villa露營」7/18試營運，入住國家公園還有大片星海任你看
端午連假剛過，根據政府統計，屏東縣一共湧進了20萬人次的旅客，而熱門的墾丁恆春地區則有13萬人次，可見疫情趨緩，許多遊客選擇南跑擁抱湛藍海水與南陽日曬的氛圍。而暑期即將到來，露營興盛，這回南台灣即將全新展店露營專區，位在下全露的「O'GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園」，主打地區座落墾丁國家公園旁，交通方便，提供獨門獨戶Villa，營區面向180度超產開海景，還有超大發呆亭，讓你享受陽光浴外還能吹吹海風，坐擁美景，非常浪漫，目前臉書公告將於7月18日試營運，快撥打電話洽詢卡位喔！
「O'GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園」地理位置位於國家公園內合法用地之一，占地高達4公頃，旁邊就是佈滿大自然美景的生態，像是珊瑚礁岩與原生種外，附近還有豐饒的熱帶區域動植物，週遭景點還有墾丁白沙灣海灘、小巴里島岩與後壁湖等景點，可以安排三天兩夜小旅行，與親朋好友或親子結伴而行。
除此之外，莊園還針對不同需求打造不同露營型位，像是家族型，可容納兩組4人共8人，平日最低只要1500元；還有目前討論最熱烈的Villa型營位，附設專屬發呆亭，可以避暑又可以賞美景，夜晚降臨時，還有大片星海等你探索。莊園也提供各式異國料理，更含有早午晚餐或宵夜可以選擇，超奢華海角露營，推薦遊客趕緊詢問體驗喔！
O'GLAMPING 墾丁貓鼻頭露營莊園
地址：屏東縣恆春鎮下泉路90號（墾丁貓鼻頭公園旁）
電話：0975-552-011
臉書：https://www.facebook.com/OGLAMPING/?ref=page_internal
延伸閱讀：
．打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青 微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言