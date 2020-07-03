吃遍墾丁！ 恆春人狂推的TOP7美食隱藏版 推薦指數爆表

每年夏天去到墾丁的人潮總是絡繹不絕，但到了墾丁卻又常常不知道要吃什麼，怕買貴又踩雷嗎？其實恆春半島有許多隱藏在路邊好吃又不貴的在地小吃，讓我們既可以享受美食又不怕傷荷包。今天小編就來為大家介紹7家連恆春在地人都推薦的當地美食，一起來吃遍恆春半島吧！

恆春鄉村冬粉鴨

推薦指數★★★★

恆春鄉村冬粉鴨。 圖／IG, chuang_0203

鄉村冬粉鴨位於恆春老街及假日夜市中間，是恆春著名的老店，通常下午一開張就馬上吸引大批人潮前來，據說用餐至少要排隊30分鐘以上，可見得它的魅力有多大。許多慕名前來的饕客一定會點他們的鴨肉料理，但除了招牌鴨肉冬粉外，各式滷味也深受客人喜愛，吃過的都讚譽有加！因為他們的滷味有獨特的煙燻味，加上店家的獨門醬料，絕對讓你大飽口福，再加上價格平實，也難怪總是大排長龍。

地址：屏東縣恆春鎮福德路91號

營業時間：週三至週一：15:00-00:00（週二公休）

聯絡電話：08-8898824

小杜包子

推薦指數★★★★

小杜包子。 圖／IG, rita_iying

小杜包子位於恆春鎮上，是許多人往返墾丁必吃的美食之一。通常到了旺季假日總是大排長龍，所以如果可以建議平日來才不用等太久哦！店家對於產品的製作相當用心且勇於嘗試，因此創造出許多獨特的口味，例如辣獅子頭包子，將完整的微辣獅子頭包入鬆軟綿密的包子皮內，搭配酸菜，十分夠味。若是嗜甜的客人那就一定要買一顆麻糬紅豆包來嘗嘗，紅豆泥內餡搭配Ｑ黏的麻糬，絕對好吃！這間店有很多包子口味是全台獨家的，所以想嘗鮮的客人往返墾丁時千萬不能錯過囉！

地址：屏東縣恆春鎮恆公路20號

營業時間：

週一、二、四、五：6:30-19:30

週三：6:30-18:30

週六、日：6:30-20:00

聯絡電話：08-889-9608

阿興生魚片專賣店

推薦指數★★★★

阿興生魚片專賣店。 圖／IG, _tsaitsaitsai_

阿興生魚片專賣店位於恆春後壁湖，本來攤子設在後壁湖魚市場內，最近已搬遷到大光國小旁。這家店以新鮮便宜又大碗的生魚片打響知名度，吸引許多慕名而來的饕客。到底有多便宜呢？份量大器的生魚片一盤只要台幣100，綜合生魚片（包含黃金鯡魚、旗魚、鮭魚、鮪魚等）只要台幣２００！沒錯！你沒看錯！就是這麼便宜！除此之外店內亦提供許多海鮮和熱炒，每到假日可總是一位難求呢！

地址：946屏東縣恆春鎮大光路8-6號

營業時間：週一～週日11:00-19:30

聯絡電話： 0919-123-115

興丼壽司

推薦指數★★★★★

興丼壽司。 圖／IG, momo_8709

興丼壽司位於恆春老街上，雖然是日式壽司店，但它的壽司並非傳統壽司，而是增加了許多店家自己的創意。壽司外觀繽紛，讓人光用看的就垂涎欲滴，但實際用料也不馬虎，店內的魚料理主要以當地後壁湖新鮮的魚獲為主，再製成料多實在的海鮮丼飯、花壽司、握壽司等。菜色選擇豐富且口味都很不錯呦！

地址：屏東縣恆春鎮中山路139號

營業時間：週一~週日11:00 - 14:00；17:00 - 20:30

聯絡電話：08-8891314

柯記古早味 綠豆饌

推薦指數★★★★

柯記古早味 綠豆饌。 圖／IG, chichi__foodie

綠豆饌可說是最具恆春地方特色的美食了！「綠豆饌」發源自恆春，在台灣其他地方很難買到，因此是許多觀光客來恆春必吃的小吃之一。綠豆饌其實是將撥了皮的綠豆仁與黑糖一起煮製而成，可以搭配剉冰做成消暑聖品，也可以熱食，冬天來上一碗很不錯。根據店家的不同，裡面的配料也有些許差異，有些會加桂圓、粉條、粉圓等，讓口感更加豐富。基本上恆春最著名的綠豆饌有兩家，一家是「阿伯綠豆饌」，另一家就是今天介紹的「柯記古早味」，兩家店都是老店且味道各有千秋。柯記古早味的綠豆饌有濃郁的黑糖及桂圓的香甜好滋味，是當地人相當喜愛的老味道！

地址：屏東縣恆春鎮福德路69號

營業時間：週一～週日：10:00-17:00

聯絡電話：08-8881585

恆春吳家中式早餐臭脯餅

推薦指數★★★★★

恆春吳家中式早餐臭脯餅。 圖／IG, hi_chenny

恆春吳家中式早餐是一間位於菜市場附近，本地人狂推的超厲害早餐店。別看它外觀不起眼，它可是當地人必吃的人氣早餐，尤其是他們的招牌－臭脯餅，通常早上８點半以後來就可能吃不到啦！在地人強烈建議的吃法是一定要在臭脯餅裡加蛋及九層塔，搭配店家免費提供的蘿蔔絲，一口咬下，煎得又酥又香的餅皮與豐富的內餡同時爆發，簡直不能再更棒了！料多實在又便宜，不愧是已經傳承三代的好味道，有機會一定要來試試！

地址：屏東縣恆春鎮城南里新興路27之2號

營業時間：週一~週日：6:00-10:00

聯絡電話：0935-076-200

白羊道 柴燒麻糬

推薦指數★★★★

白羊道 柴燒麻糬。 圖／IG, jilly_chang

白羊道 柴燒麻糬。 圖／IG, nico06111215

白羊道柴燒麻糬位於恆春西門附近，店家外觀保留老房子獨有的懷舊風格，招牌也只有一塊木板，整體相當古色古香，讓客人們的相機快門總是停不下來。這裡的麻糬皆是純手工製，並以柴火蒸製，原料中加進很多糙糯米，讓麻糬含有較多纖維，吃起來更營養且無負擔。這裡的麻糬吃得到純米的香甜味，口感軟黏卻不黏牙；芝麻香而不甜，花生新鮮飽口，值得一試！

地址：屏東縣恆春鎮中山路188號

營業時間：週五~週一：14:00-18:30（賣完為止）；週二～週四公休

聯絡電話：08-8899992

很多人到墾丁玩都會在墾丁大街覓食，但其實大家也知道觀光地區價格上總是較不親民一些，所以與其在墾丁大街吃東西，不如直接開車或騎車到不遠的恆春，畢竟恆春可是美食小吃的聚集地呀！今天介紹的7家恆春知名排隊美食，讓大家下次到墾丁度假時有更多口袋名單可以選擇！

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