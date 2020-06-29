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8月底前免門票！高雄「崗山之眼、壽山動物園」免費入園　暢遊12大熱門景點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
高雄市政府觀光局祭出多款振興國旅之方案，8/31為止可免費暢遊高雄5大觀光景點。圖／壽山動物園官方臉書、高雄旅遊網
高雄市政府觀光局祭出多款振興國旅之方案，8/31為止可免費暢遊高雄5大觀光景點。圖／壽山動物園官方臉書高雄旅遊網

端午連假結束不難過，7、8月的暑假依舊可以玩轉台灣！即日起至8/31為止，高雄5大超夯打卡景點如「崗山之眼天空廊道」、適合闔家出遊的「壽山動物園」、「旗津貝殼館」、新興秘境「寶來花賞溫泉公園足湯」及軍事遺址「鼓山洞」統統免門票，另有7大特色園區採平日免費入園，12大景點準備讓大家拍個過癮。

「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網
「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網

「崗山之眼」園區最大亮點為長達88公尺的天空廊道，以音樂元素為建築設計，琴主題相關造型精美，站在橋上還可俯瞰阿公店水庫、阿公店森林公園等風光，全票80元如今免費入場即可坐擁絕美視野，CP值頗高。

「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網
「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網

而被群山圍繞的足部泡湯「寶來花賞溫泉公園足湯」原門票80元、充滿歷史氣息的「鼓山洞」門票50元、3月份才有長鼻浣熊新成員報到的「壽山動物園」門票40元、收藏了全世界最大「二枚貝」的「旗津貝殼館」門票30元，如今8月底前統一不收費，超適合順遊一波。

鼓山洞佈滿鐘乳石，為近年新開放的軍事秘境。圖／高雄旅遊網
鼓山洞佈滿鐘乳石，為近年新開放的軍事秘境。圖／高雄旅遊網

壽山動物園近期新加入超萌的長鼻浣熊。圖／壽山動物園官方臉書
壽山動物園近期新加入超萌的長鼻浣熊。圖／壽山動物園官方臉書

不僅如此，紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等7大園區，也開放平日免費入場，假日則酌收5折或以上的優惠票，想要出遊南台灣時，以此挑選多個地標一次踩點，編排高雄旅行完全不用愁，還能省下荷包吃爆美食，千萬別錯過啦！

紅毛港文化園區全景十分壯觀。圖／高雄旅遊網
紅毛港文化園區全景十分壯觀。圖／高雄旅遊網

此外，本次振興國旅活動也聯手指定景點，只要消費滿500元，立即現折100元。其中包含崗山之眼園區、加勒比海餐廳、城市光廊J CAFÉ、永浴愛河、白色戀人貨櫃屋、旗津沙灘吧、PAMMA COFFEE 泮咖啡、壽山動物園販賣部、壽山動物園遊園車、貢多拉船、願景767、流浪蝴蝶協會、旗津彩虹教堂、Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園、7-ELEVEN春秋閣門市、寶來花賞溫泉公園等16處景點，另憑發票還可以到「高雄振興購物嘉年華」活動平台登錄參加「日日抽5萬元抵用券」、「週週抽黃金」、「月月抽汽車」等抽獎活動。

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