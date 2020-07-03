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夢幻海景＋璀璨星空＋獨立無邊際泳池！澎湖頂級海景民宿「那。故事」水岸莊園

欣傳媒 / 欣傳媒

澎湖，天氣晴

澎湖有特色的網美民宿越來越多了， 有的是超大庭院、有的是海景第一排、有的是異國風情， 完全不輸國外風景啊！今日編編要來介紹一間彷彿到地中海似的民宿「那。故事」，偶爾對自己好一點犒賞一下自己吧！

民宿老闆小故事告訴你

起源於一群上班族因熱愛旅遊，也因有著共同夢想與理念，與一群朋友十分熱愛澎湖的自然生態與環境，並且由其中一位合夥人決定辭掉外商高薪，藉由過往在科技業的企劃能力，重新在美麗的澎湖創業，蓋起一個屬於夥伴們夢想的民宿！

房間寬敞、陽台視野好

房間附設的浴缸，泡著澡看著窗外美景一大享受。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
房間附設的浴缸，泡著澡看著窗外美景一大享受。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts座落在澎湖本島南端的嵵裡灣畔，面向大海，建築的每層樓都是相互錯開，彷彿片狀珊瑚浮上水面般，與其他戶的旅客也不怕互相打擾，這樣的設計真的很棒！

水月海景私人水池雙人房。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
水月海景私人水池雙人房。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

小編光一進門就被內部裝潢給吸引了，老闆精心規劃出具有自然元素融合海底生態、澎湖當地特色，如：玄武岩大廳、星空沙發區、水母燈餐廳區，一切以融入自然生態為主軸，光大廳就超美的，都還沒走進房間，就令小編十分期待房間的裝潢！

號稱澎湖最頂級海景民宿，有些房型甚至還有無邊際私人陽台水池，根本就是網美們的最愛！私人水池看著夕陽落入海裡，真的是一大享受。在房內的設備與用品都是主人家特選精品，像是床墊就是採用世界知名的Westin Heavenly Bed “天夢之床”，也提供兩種不同硬度的枕頭，打造媲美五星級酒店的規格。

房間內私人獨立泳池，欣賞夕陽美景。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
房間內私人獨立泳池，欣賞夕陽美景。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

從白天入住起，望著海灣美景，少了城市的喧鬧聲，換來的是陣陣輕柔的海浪聲；到了下午時刻，享受美味下午茶；傍晚時刻，更是千萬不要錯過，因為這裡的夕陽可以說是澎湖最美的夕陽晚霞之一，您可以在房間、私人露臺水池、公共水池畔、水上鞦韆等等超唯美角度肆意地拍攝，也可以選擇泡澡看者夕陽落海，都是我們都會區無法體驗到與大自然融合在一起的精緻唯美享受。入夜後，緊接的是滿天星空與無光害時出現的銀河系，讓喜愛攝影的賓客們，紛紛架起相機拍攝出張張美麗的星空銀河系美照。

果如「那。故事」所說的，在這裡，從白天美麗到深夜，一點也不為過；著實令人驚艷。

美味佳餚，新鮮澎湃海鮮大餐。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
美味佳餚，新鮮澎湃海鮮大餐。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

獨特尊榮服務

這裡餐飲，也是網美圈讚譽有加；從入住時提供冰涼的仙人掌氣泡飲開始，再到官方訂房專屬招待的精緻下午茶精緻點心、水果，搭配仙人掌冰；讓許多旅客都誇讚這裡的仙人掌冰比當地知名的店家還要好吃呢。早餐更是網路超級推薦，如同搭乘商務艙的專屬客製化餐點；今年起，入住客人在入住當天即可以自己客製化自己想要的早餐，預約用餐時間；翌日再由駐店大廚的巧手烹煮您客製化的早餐套餐，如館內最受歡迎的澎湖香煎小卷排搭配新鮮水果、湯品。每天都可挑選不同的早餐，真是享受！

法國主廚的私廚料理晚餐。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
法國主廚的私廚料理晚餐。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

若您想要遠離人潮，享受不一樣的尊榮夕陽晚餐，這裡一樣滿足您渴望的心。那。故事結合在地知名業者，邀請主廚至莊園內，提供每日不同的主題式夕陽晚餐，而且僅對民宿旅客開放，享受夕陽、晚霞、星空下的浪漫晚餐。從法國主廚的私廚料理、夕陽派對BBQ、地中海異國料理風味餐到澎湖在地澎湃海鮮大餐，天天都有驚喜。

 

金龜敞篷車漫遊澎湖。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
金龜敞篷車漫遊澎湖。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

想要不一樣的方式遊澎湖嗎?民宿提供免費金龜敞篷車供以官網定價住宿兩晚以上的貴賓使用。住在海邊villa、開著敞篷車、再搭乘私人帆船或法國私人遊艇，彷彿像穿越電影007，龐德載著女郎，抵達碼頭開著私人遊艇，於透明果凍海中一躍入海。根本不用出國反而比出國更有地中海風味呢。

多人在戶外開party，看著蔚藍的海，喝著啤酒等待著夕陽。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
多人在戶外開party，看著蔚藍的海，喝著啤酒等待著夕陽。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

民宿獨家玩法告訴你

另外民宿也有與在地業者合作，由業者專為民宿客人推出另類精緻旅遊體驗方案，跟隨當地玩家帶你玩無人島行程，特邀請法國得獎主廚來，探險特殊潮池景觀與離島網美秘境，在無人島漸層海畔享用浪漫美食盛宴，為您現場料理異國風味餐，給你地中海式的度假氛圍。

澎湖那麼美，清澈的海水，這個夏天等你來遊玩。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）
澎湖那麼美，清澈的海水，這個夏天等你來遊玩。（圖片提供／那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts）

那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts INFO

-電話：+886-952-786-368

-地址：澎湖縣馬公市井子垵100號

-官網：http://www.laguna-villas.com.tw/

-FB：https://www.facebook.com/LagunaVillasResorts/

※以上圖片皆由那。故事 水岸莊園 Laguna Villas & Resorts 所提供。

Text｜Shelly 遊　欣台灣

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

澎湖 民宿 早餐

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